VUGD aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un nekāpt uz ledus

Iestājoties aukstajam laikam, ledū ielūzt un noslīkst ne tikai makšķernieki, bet arī cilvēki, kuri pastaigājas pa ledu. Kopumā aizvadītajā ziemas periodā ugunsdzēsēji glābēji no ūdenstilpnēm izcēla 24 noslīkušus cilvēkus, bet izglāba 11. Pagājušā gadā pirmie ledū ielūzušie zemledus makšķernieki tika izglābti janvāra sākumā Ķīšezerā Rīgā un Cieceres ezerā Brocēnu novadā, stāsta VUGD pārstāvji.

VUGD atgādina ka atrasties uz ledus ir bīstami un tas apdraud cilvēka veselību un dzīvību. Ledus kārta veidojas pakāpeniski, sākot no krasta, un tāpēc, tālāk no krasta ledus var vēl būs nevienmērīgs un cilvēks var ielūzt. Papildus, tas ir plānāks vietās, kur ūdenskrātuvēs ietek rūpnieciskie ūdeņi, pie tiltiem un vietās, kur aug niedres, krūmi vai atrodas citi priekšmeti. Turklāt uz ledus segas sasnigušais sniegs veido mānīgu priekšstatu par to, ka ledus sega ir izveidojusies bieza.

Lai sekmīgi izkļūtu no ledus, makšķernieki ir aicināti līdzi ņemt dažādus palīglīdzekļus – ledus irbuļus vai āķus, ar kuru palīdzību var ieķerties ledū un tādējādi izvilkt sevi ārā. Šādus irbuļus vai āķus katrs pats var uztaisīt arī mājas apstākļos, piemēram, pielietojot koka gabalu un naglas. Līdzās tam, pilns makšķerēšanas tērps, kuram ir peldfunkcija, vai glābšanas veste ļaus pēc ielūšanas ledū peldēt pa ūdens virsu.

Līdzās padomiem, kā izkļūt ārā pēc ielūšanas ledū, svarīgi zināt vairākas būtiskas lietas kā palīdzēt cilvēkam, kurš ir izglābts pēc ielūšanas ledū. Ja cilvēks ir izglābts pēc ielūšanas ledū, vienmēr nekavējoties jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība, zvanot pa tālruni 112 vai 113. Kamēr mediķi ir ceļā uz notikuma vietu, cietušajam nekavējoties jāsniedz pirmā palīdzība, jo viņa dzīvība var būt atkarīga tieši no līdzcilvēku pareizas rīcības šajās minūtēs.

Tāpat jāņem vērā, ka atkarībā no ledus biezuma un tā drošības, pašvaldība var aizliegt kāpt uz bīstama ledus. Piemēram, Liepājā šādos gadījumos Tirdzniecības kanāla malās un Liepājas ezera krastos tiek uzstādīta norāde "Uz ledus atrasties bīstami". Par aizlieguma pārkāpšanu var izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu.

VUGD aicina nepaiet vienaldzīgi garām, ja redzat, ka bērni vai pusaudži slidinās pa nedrošo ledu – brīdiniet viņus par bīstamību, bet, ja pamanāt, ka cilvēki ir aizgājuši pārāk tālu no krasta un var rasties problēmas atgriezties atpakaļ, kā arī, ja cilvēks ir ielūzis ledū, nekavējoties zvaniet glābšanas dienestam pa tālruni 112.