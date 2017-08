Vāc parakstus par sešgadnieku nesūtīšanu skolā

Neatkarīgā izglītības biedrība un Latvijas Privāto pirmsskolu biedrība ir uzsākušas balsu vākšanu sabiedrības iniciatīvas platformā manabalss.lv, lai saglabātu šobrīd esošo kārtību, kad bērni skolas gaitas uzsāk septiņu gadu vecumā, ar retiem izņēmumiem – astoņu gadu vecumā, pretēji Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) plānotajai reformai, kas paredz skolas gaitu uzsākšanu no sešu gadu vecuma. Par iniciatīvu saglabāt esošo kārtību iespējams parakstīties vietnē manabalss.lv

Lai gan virkne izglītības un pedagoģijas nozares pārstāvju, kā arī bērnu psihologi, neirologi, bērnu tiesību nozares pārstāvji, veselības ministre, tiesībsargs, kā arī vairākas izglītības biedrības ir paudušas argumentētu viedokli, skaidrojot, kāpēc nevajadzētu ieviest obligāto izglītību no sešu gadu vecuma, IZM turpina virzīt šīs izmaiņas.

Savu viedokli dažādās aptaujās ir pauduši vecāki, un arī šeit pārliecinošs vairākums neatbalsta skolas gaitu uzsākšanu no sešu gadu vecuma. Eksperti uzsver, ka šādas reformas ieviešana var rezultēties ar skolēnu sekmju pasliktināšanos, kā arī dažādiem emocionāla, psihiska un pat fiziska rakstura traucējumiem bērniem, turklāt tie var saglabāties arī pusaudžu un pieaugušā vecumā. Sešu un septiņu gadu vecumā vienam gadam var būt ļoti izšķiroša nozīme bērna attīstībā, tas vērojams arī gadījumos, kad kopā mācās gada sākumā un gada beigās dzimuši bērni.

''Saglabājot esošo kārtību, sabiedrības ieguvumi izpaudīsies vairākos aspektos, piemēram, kā liecina psihologu un bērnu neirologu viedoklis, uzsākot skolas gaitas no septiņu gadu vecuma, bērni ir pietiekami nobrieduši, lai tas viņiem neradītu papildus emocionālo un fizisko slodzi, attiecīgi, tas neradītu kaitējumu bērnu veselībai un psihei. Saskaņā ar ekonomista Džeimsa Hekmena teoriju, ja bērni ir saņēmuši atbilstošu pirmsskolas izglītību, nākotnē sabiedrība iegūst pieaugušos, kuri ir tendēti rūpēties par savu veselību, viņiem ir augstāki nodarbinātības rādītāji un augstāki ienākumi, viņi ir mazāk iesaistīti noziedzīgos nodarījumos, un mazāk ir nepieciešams sociālais atbalsts,'' stāsta viena no iniciatīvas autorēm, Neatkarīgās izglītības biedrības priekšsēdētāja, Dr.paed. Zane Ozola.

Iniciatīvas mērķis ir ar iedzīvotāju atbalstu un sadarbībā ar Latvijas Republikas Saeimu saglabāt esošo kārtību, kas paredz skolas gaitu uzsākšanu no septiņu gadu vecuma, retos izņēmuma gadījos no astoņiem gadiem vai no sešiem gadiem, ja bērns tam ir gatavs un vecāki to vēlas, tādējādi ļaujot bērniem saglabāt bērnību un normālu attīstības procesu.

Izglītības nozares pārstāvji aicina apturēt IZM reformu, kas paredz skolas gaitu uzsākšanu no sešu gadu vecuma, balstoties uz ekspertu viedokļiem un pētījumiem, kas liecina, ka tas var nodarīt kaitējumu bērnu veselībai.