Tiesa apķīlājusi Mārtiņa Bondara īpašumus un bankas kontus Latvijas Krājbankas lietā

Saistībā ar Latvijas Krājbankas krimināllietu tiesa apķīlājusi Rīgas domes deputāta Mārtiņa Bondara īpašumus un bankas kontus, lai varētu no viņa piedzīt 15 miljonus eiro, raksta "Kursas Laiks".



Pret M. Bondaru piemērots prasības nodrošinājums, apķīlājot visus viņa īpašumus, kā arī algu. No tūkstoš eiro mēnešalgas domē deputāts saņem minimālo algu, pārējā daļa tiek ieturēta kā garantija prasības nodrošināšanai. Tiesa jau pērn jūnijā nosprieda, ka 15 miljoni eiro jāpiedzen solidāri no septiņiem bijušajiem bankas valdes locekļiem.

Mēnesi vēlāk M. Bondars reģistrēja pirms 11 gadiem ar sievu noslēgto mantas sadales vienošanos, iespējams, lai no administratora pasargātu māju un zemi Mārupē.



M. Bondars toreiz Latvijas Radio sacīja, ka māja ir sievas Ievas dzimtas īpašums.