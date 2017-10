Savākti jau vairāk nekā 4 000 paraksti pret sešgadnieku sūtīšanu skolā

Pagājušajā nedēļā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) publiskoja plānotās izglītības reformas saturu, kuras ietvaros paredzēta arī obligāta skolas gaitu uzsākšana no sešu gadu vecuma. IZM plānotajam gan nepiekrīt liela daļa sabiedrības un nozares ekspertu – turpinās balsu vākšana sabiedrības iniciatīvas platformā manabalss.lv, lai saglabātu šobrīd esošo kārtību, kad bērni skolas gaitas uzsāk septiņu gadu vecumā, ar retiem izņēmumiem – astoņu gadu vecumā. Šobrīd savākti jau vairāk nekā 4 000 paraksti, un balsu vākšana joprojām turpinās.

Virkne izglītības un pedagoģijas nozares pārstāvju, kā arī bērnu psihologi, neirologi, bērnu tiesību nozares pārstāvji, veselības ministre, tiesībsargs, kā arī vairākas izglītības biedrības ir paudušas argumentētu viedokli, skaidrojot, kāpēc nevajadzētu ieviest obligāto izglītību no sešu gadu vecuma.

Tāpat dažādās intervijās un viedokļu rakstot ir izskanējušas bažas, ka minētā reforma tiek īstenota tikai tāpēc, lai varētu apgūt Eiropas Savienības fondu līdzekļus, nevis domājot par bērnu labklājību un nākotni.

Savu viedokli dažādās aptaujās ir pauduši vecāki, un arī šeit pārliecinošs vairākums neatbalsta IZM plānoto – 86% vecāku ir pret skolas gaitām no sešu gadu vecuma. Eksperti uzsver, ka šādas reformas ieviešana var rezultēties ar skolēnu sekmju pasliktināšanos, kā arī dažādiem emocionāla, psihiska un pat fiziska rakstura traucējumiem bērniem, turklāt tie var saglabāties arī pusaudžu un pieaugušā vecumā. Sešu un septiņu gadu vecumā vienam gadam var būt ļoti izšķiroša nozīme bērna attīstībā, tas vērojams arī gadījumos, kad kopā mācās gada sākumā un gada beigās dzimuši bērni.

Iniciatīvas mērķis ir ar iedzīvotāju atbalstu un sadarbībā ar Latvijas Republikas Saeimu saglabāt esošo kārtību, kas paredz skolas gaitu uzsākšanu no septiņu gadu vecuma, retos izņēmuma gadījumos no astoņiem gadiem vai no sešiem gadiem, ja bērns tam ir gatavs un vecāki to vēlas, tādējādi ļaujot bērniem saglabāt bērnību un normālu attīstības procesu.

Lai gan kopumā izglītības nozares pārstāvji atbalsta satura reformu, tomēr aicina neiekļaut tajā sadaļu, kas paredz skolas gaitu uzsākšanu no sešu gadu vecuma, balstoties uz ekspertu viedokļiem un pētījumiem, kas liecina, ka tas var nodarīt kaitējumu bērnu veselībai.