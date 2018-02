Sākusies reģistrācija Dziesmu un deju svētkiem; vecākajam dalībniekam ir 92 gadi, jaunākajam - 4

No 1. līdz 13. februārim visi potenciālie XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI deju svētku dalībnieki aicināti elektroniski reģistrēties dalībai Svētkos. Līdz 1. februāra pulksten 17 jau bija piereģistrējušies 750 dalībnieku.

''Esam ļoti gandarīti par pirmās dienas rezultātiem – aktivitāte ir liela, kas liecina par to, ka reģistrācija ir ātrs un viegls process, un dalībnieki tam savlaicīgi bija gatavojušies. Dalībai svētkos reģistrējas cilvēki no visas Latvijas. Arī vecuma ziņā vērojam plašu amplitūdu – šobrīd vecākais dalībnieks, kas ir piereģistrējies, ir 92 gadus vecs, bet jaunākais reģistrētais – 4 gadus jauns. Protams, mums ienāk arī dažādi jautājumi, atbildes uz kurām apkopojam un esam ievietojuši tās mājaslapā, kā arī aktīvi atbildam uz infotālruņiem. Redzam, ka arī Dziesmu un deju svētku kopiena sociālajos tīklos aktīvi iesaistās informācijas nodošanas procesā, dalās ar pieredzi, sniedz padomus. Tie ir lieliski kopdarba piemēri,'' akcentē Svētku izpilddirektore Eva Juhņēviča.

Reģistrācija notiek www.dziesmusvetki.lv sadaļā ''Dalībniekiem'', kur ir pieejami palīgi-pamācības ''Soli pa solim. Dalībnieka elektroniskā reģistrācija'' (gan pdf, gan video formātā). Dalībnieku elektroniska reģistrācija ir ātrs, viegls un mūsdienīgs veids, kā nodot Svētku rīkotājiem nepieciešamos datus daudzfunkcionālas Dalībnieka kartes izveidei. Elektroniska reģistrācija Dziesmu un deju svētkiem notiek pirmo reizi.

''Esam spēruši pirmo soli pretī inovāciju ieviešanai Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos. Reģistrēšanas process, kas iepriekš bija papīra formātā, nu kļuvis vieglāks, sasniedzams no jebkuras vietas un pieejams ikvienam potenciālajam Svētku dalībniekam. Šodien bija liela cilvēku aktivitāte, sistēma darbojās raiti. Jāatzīst, šis ir tikai ceļa sākums, ar kuru vēlamies iedrošināt nozares jaunuzņēmumus pievienoties radītai #CultureTech kustībai,'' akcentē SQUALIO valdes loceklis Sandis Kolomenskis.

Dalībnieku elektroniska reģistrācija notiks www.dziesmusvetki.lv līdz 13. februārim (ieskaitot). Svētku rīkotāji aicina dalībniekus sagatavot nepieciešamo informāciju - fotogrāfiju augšuplādei (seja ir centrā, nav aizsegta, gaišs fons, skatiens vērsts kamerā, attēlā nav citu personu un/vai priekšmetu, 460x575 pix, 5 MB max, formāts ''jpg''), e-pastu vai mobilā tālruņa numuru, kurš tiek lietots ikdienā.

Dalībniekiem būs jānorāda visi kolektīvi, kuru sastāvā plāno piedalīties Svētkos, kā arī jāatzīmē primārais kolektīvs, kura nosaukums tiks rakstīt uz Dalībnieka kartes. Nepilngadīgo dalību Svētkos ir jāreģistrē vecākam vai tā likumiskajam pārstāvim.

14. un 15. februārī dalībniekus Svētkiem sistēmā apstiprinās katra kolektīva vadītāji. 19. un 20. februārī gala apstiprinājumu sava novada kolektīviem sistēmā sniegs pašvaldību koordinatori. Savukārt, apstiprinājumu tam, vai reģistrētā persona kļūs par Svētku dalībnieku, katrs saņems pēc skašu rezultātu un to apkopošanas š.g.maijā. Pavasarī svētkiem būs jāreģistrējas arī brīvprātīgajiem, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, tehniskajam personālam (reģistrēšanās laiks tiks izziņots atsevišķi). Neskaidrību gadījumos no 1. līdz 13. februārim ikdienu no pulksten 10 līdz 20 darbosies infotālruņi 26436135, 29331176, 29331187, kā arī epasts: dati@dziesmusvetki.lv.

Elektronisko dalībnieku reģistrācijas sistēmu bezmaksas, kļūstot par Svētku ziedotāju, izveidojis informācijas tehnoloģiju uzņēmums SQUALIO atvērtās privātās iniciatīvas ''CultureTech: 100 labākie risinājumi Latvijas kultūrai'' ietvaros.

XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki Rīgu pieskandinās no 2018. gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam.