Rosina samazināt PVN likmi Latvijā ražotai gaļai

Samazinātā pievienotā vērtības nodokļa (PVN) likme būtu jāievieš arī Latvijā ražotiem gaļas produktiem, aģentūrai LETA teica gaļas pārstrādes uzņēmuma “Forevers” valdes loceklis Andrejs Ždans.

''Pozitīvi ir vērtējama PVN samazināšana Latvijai raksturīgiem augļiem un dārzeņiem, kas, manuprāt, būtu jāievieš arī Latvijā ražotiem gaļas produktiem,'' sacīja Ždans, komentējot, šā gada tendences pārtikas nozarē.

Viņš piebilda, ka samazinātās PVN likmes ieviešana Latvijā ražotiem gaļas produktiem dotu pozitīvu rezultātu, samazinot pelēko tirgus daļu un palielinot produktu drošību un kvalitāti. Savukārt mājsaimniecībām tā būtu iespēja iegādāties kvalitatīvākus pārtikas produktus.

Saeima pērn 22. novembrī galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā par PVN, nosakot samazināto PVN likmi 5% apmērā Latvijai raksturīgiem svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem.

PVN samazināto likmi 5% apmērā augļiem un dārzeņiem piemēros uz laiku no šā gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

Samazināto PVN likmi piemēros aronijām, avenēm, brūklenēm, cidonijām, citronliānas ogām, dzērvenēm, ērkšķogām, irbenes ogām, jāņogām, kazenēm, kazeņavenēm, korintēm, krūmmellenēm, lācenēm, mellenēm, meža zemenēm, pīlādžu ogām, plūškoka ogām, sausserža ogām, smiltsērkšķu ogām, upenēm un zemenēm, kā arī āboliem, bumbieriem, ķiršiem un plūmēm, burkāniem, cukurkukurūzai, fenhelim, galda bietēm, galda rāceņiem, galviņkāpostiem, lapu kāpostiem, brokoļiem, ziedu kāpostiem un tamlīdzīgiem pārtikas kāpostaugiem, kā arī gurķiem, kabačiem, cukini, kartupeļiem, kāļiem, kolrābjiem, mārrutkiem, ķiplokiem, ķirbjiem, melnajiem rutkiem, pastinakiem, patisoniem, pētersīļu saknei, pupām, pupiņām, puraviem, redīsiem, selerijām (sakņu, kātu, lapu), kā arī sīpoliem, tostarp šalotes, sparģeļiem, tomātiem, tominambūriem, turnepšiem un zirņiem.

Samazināto PVN likmi piemēros arī dārza salātiem (galviņsalātiem) un cigoriņiem (tai skaitā lapu cigoriņiem), garšaugiem (tai skaitā dillēm, lapu pētersīļiem, bazilikam, koriandram (kinzai), piparmētrām un tml.), kā arī ķiploku lokiem, dsalātu dārzeņiem (tai skaitā romiešu salātiem, ozollapu salātiem, rukolai, endīvijām, mizunai un dīgstiem), skābenēm, spinātiem, rabarberiem, mangoldiem un sīpollokiem.

ZM informēja, ka PVN 5% likmi piemēros tikai svaigiem, tostarp mazgātiem, mizotiem, lobītiem, grieztiem un fasētiem, bet ne termiski vai kā citādi apstrādātiem produktiem. Tas nozīmē, ka samazināto likmi piemēros arī mizotiem, grieztiem kartupeļiem vakuuma iepakojumā vai fasētiem, sagrieztiem kāpostiem un burkāniem iepakojumā. Taču ne saldēti, ne konservēti, ne sālīti, ne marinēti, ne žāvēti augļi, ogas vai dārzeņi nav atbilstoši PVN 5% likmes piemērošanai. Samazināto likmi nedrīkstēs piemērot, piemēram, skābētiem kāpostiem, marinētiem vai sālītiem gurķiem, vārītām bietēm, žāvētiem augļiem, svaigu burkānu salātiem ar pievienotām garšvielām un eļļu.

PVN 5% likmi piemēros visiem iepriekš minētajiem augļiem, ogām un dārzeņiem neatkarīgi no to turpmākās izmantošanas veida. Tas nozīmē, ka kartupeļiem, kas paredzēti dzīvnieku barošanai vai āboliem, ko piegādās dzērienu ražotnēm, vai svaigām piparmētrām, ko piegādās kosmētikas ražotnēm, varēs piemērot samazināto PVN likmi. PVN 5% likme jāpiemēro visiem sarakstā minētajiem produktiem neatkarīgi no to izcelsmes valsts, piemēram, samazināto 5% likmi piemēros arī Polijas vai Nīderlandes āboliem, kā arī ASV audzētām dzērvenēm vai Ķīnā augušiem ķiplokiem.

PVN 5% likmi nepiemēros tādiem augļiem, ogām un dārzeņiem, kurus Latvijā neaudzē, piemēram, banāniem, mandarīniem, citroniem, batātēm, kā arī tādiem produktiem, kurus audzē nelielos apjomos, piemēram, arbūziem, melonēm, vīnogām, paprikai, sēnēm.

ZM norādīja, ka viens no PVN 5% likmes ieviešanas mērķiem ir padarīt patērētājiem pieejamākus svaigus un reģionam raksturīgus pārtikas produktus. Iekļaujot savā ēdienkartē vairāk augļu, ogu un dārzeņu, ikvienam ir iespēja dzīvot veselīgāk. Turklāt PVN samazinātā likme veicinās Latvijas dārzeņu un augļu ražotāju konkurētspēju un palielinās iedzīvotāju pirktspēju, kā arī samazinātos nelegālo tirdzniecību ar šiem pārtikas produktiem.

Iepriekš PVN likums noteica, ka Latvijā ir viena PVN samazinātā likme 12% apmērā. Šī PVN samazinātā likme patlaban jau tiek piemērota pārtikas piegādēm, konkrētāk, zīdaiņiem paredzēto specializēto pārtikas produktu piegādēm. Savukārt pārējai pārtikai tiek piemērota PVN standartlikme 21% apmērā.

Ar grozījumiem likumā tiek ieviesta PVN samazinātā likme 5% apmērā tādām pārtikas produktu piegādēm, kas ir svaigi augļi ogas un dārzeņi, tostarp mazgāti, mizoti, lobīti, griezti, un fasēti, bet nav termiski apstrādāti vai kā citādi apstrādāti, piemēram, saldēti, sālīti, kaltēti.