Padomi kā izvēlēties Ziemassvētku eglīti

Klāt pirmssvētku nedēļa, un viens no jaukākajiem pasākumiem ir Ziemassvētku eglītes iegāde. Ir vairākas iespējas tikt pie kārotā svētku simbola.

Egle mežā

Arī šogad katrs valsts iedzīvotājs drīkst cirst vienu eglīti Latvijas Valsts mežu plašumos, kas atrodami, vadoties pēc dzeltenas krāsas zīmes ar logo. Cirst drīkst tikai eglītes, kas pašas ieaugušas no sēkliņas – ceļu, taku malās, uz stigām, zem elektropārvades līnijām, pamežā augošas.

Visglītākās būs eglītes ar garuma/platuma attiecību 1,5:1. Nocirstā egle nedrīkst būt garāka par 3 metriem, bet stumbra resnums apakšā nedrīkst pārsniegt 12 centimetru caurmēru. Eglīte jānozāģē līdz ar zemi. Mežā cirstai eglei nekad nebūs tik biezs zarojums kā audzētavās nopērkamajām. Tai būs smalkākas skujas un nevienmērīgs zarojums uz visām pusēm. Toties tā burvīgi smaržos, būs patīkamām emocijām apvīta un izmaksās tikai jūsu meklēšanas prieku. Eglītes izdalītie fitoncīdi telpā lieliski attīrīs gaisu.

Egle tirdzniecības vietās

Ja nav laika vai slinkums māc doties uz mežu pēc eglītes, kociņu var iegādāties speciālos tirdzniecības laukumos, pie lielveikaliem, dārzkopības veikalos, tirgos, stādaudzētavās. Šajās vietās iegādātās egles būs ar biezu zarojumu, stingriem zariem, kas vienmērīgi plešas uz visām pusēm. Aromāts gan nebūs tik izteikts.

Egle konteinerā

Ja ir doma eglīti dāvināt draugiem vai vēlāk stādīt savā mājas vai lauku īpašumā, tad vispareizākā izvēle noteikti būs egle konteinerā. Pērkot gan jānoskaidro, cik varena egle izaugs, lai to neiestādītu par tuvu kādai ēkai vai logiem. Egles konteineros pieejamas sākot no 30–40 centimetriem līdz pat pāri metram. Eglītēm būs kuplas, biezas un stingras skujas. Cenas šādai eglei būs no 6–7 līdz pat vairākiem desmitiem eiro. Katri 10 centimetri egles auguma, ja tā stādīta podā vai konteinerā, cenu sadārdzina vidēji par 5–8 eiro.

Eglīšu veidi

Ziemassvētkos visbiežāk izmanto parasto egli, taču bieži tiek meklētas arī citas – baltegle, Kanādas egle, Frāzera egle (ar tumši zaļām skujām), asā jeb Sudrabegle, melnā egle, Serbijas egle.

* Parastā egle – skujas koši zaļas, vainags plati konisks.

* Asā egle (sudrabegle) – sudrabaini zilgans līdz zaļi zilgans skuju tonis, rada priekšzīmīgu svētku sajūtu. Vainags plati konisks, ātri aug, pacieš spēcīgu apgriešanu.

* Serbijas egle – ar šauru, piramidālu vainagu. Zari nokareni, gali liecas uz augšu. Skuju pamatkrāsa ir zaļa, bet zaru galos tā ir kā apsarmojusi.

* Kanādas egles forma ''Conica'' – perfekta koniska forma ar ļoti blīvu, smalku zarojumu, tiem, kam patīk miniatūra, bet ļoti krāšņa svētku egle.

* ''Ohlendorffii'' – parastās egles radiniece, tikai ar ļoti blīviem zariem, intensīvi zaļā krāsā, kas ideāli piemērota bagātīgam rotājumam.

* Eksotikas mīļotāji konteineros varēs sameklēt vēl daudz ko citu – ''Barryi'', ''Compacta'', ''Dundanga'', ''Parviformis'', ''Remontii'', ''Wills Zwerg'', ''Alberta Blue'', ''Blue Wonder'', ''Laurin'', ''Sander’s Blue''.

Lai eglīte ilgi smaržotu un priecētu mājiniekus, stumbra apakšā nomizo mizu un to nedaudz iešķeļ vai iezāģē – tas palīdzēs eglei uzņemt ūdeni. Savukārt ūdenim var pievienot nedaudz cukura, aspirīna tableti un glicerīnu. Kociņu var ievietot arī mitrās smiltīs.

Būtiski ielāgot, ka nocirstās egles ir pilnībā izmantojamas arī pēc svētkiem – kokus var novietot laukumos, kur pašvaldība tos savāks šķeldošanai, izmantos kā kurināmo, vai var lietot kā balstu dārzā dažādām kultūrām, piemēram, zirņiem, norāda Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra vecākais speciālists dārzkopībā Māris Narvils.