NMP dienesta mediķi: atceries par drošību, izmantojot pirotehniku

Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) dienesta mediķi atgādina par piesardzību gadu mijā, īpaši svētku uguņošanas laikā. Neuzmanīgas rīcības rezultātā nopietni var ciest ne tikai pirotehnikas lietotāji, bet arī līdzcilvēki – salūta vērotāji.

Pērn NMP dienesta brigādes sniedza palīdzību 7 cietušajiem, to skaitā 4 bērniem, kas pirotehnikas neuzmanīgas lietošanas rezultātā guva nopietnas un smagas traumas. Piemēram, brūces rokās ar muskuļu, cīpslu bojājumiem un apdegumus guva kāds vīrietis, kuram petarde sprāga rokā. Savukārt divi zēni pacēla neizsprāgušu pirotehniku, kas pēc brīža sprāga, kā rezultātā zēni guva sejas un plaukstu apdegumus.

Pēc NMP dienesta izsaukumu pieredzes, visbiežāk pirotehnika cietušajiem sprāgusi rokās vai trāpījusi sejā, kājās. Šādos gadījumos traumas lielākoties ir smagas - cietušie gūst plēstas brūces un apdegumus, sejas savainojumus ar kaulu lūzumiem, acu bojājumiem, redzes traucējumiem. Tāpat arī plaukstu bojājumus ar sadragātiem pirkstiem un traumatiskām pirkstu amputācijām, kājas traumas ar lūzumiem u.c. nopietnas traumas, kas var atstāt paliekošas sekas uz turpmāko dzīvi.

Lielākoties negadījumos vainojama neuzmanība un pārgalvība – pirotehnikas palaišana alkohola reibumā, atrašanās pārāk tuvu aizdegtai petardei, petardes palaišana, turot to rokās. Bieži pieļautā kļūda ir arī instrukcijas neievērošana - mēģinājums vēlreiz palaist neizsprāgušu pirotehniku vai tās labošana pirms palaišanas, atļauja bērniem palaist raķetes, nepareiza tās novietošana, pavēršana pret tuvumā stāvošiem cilvēkiem vai pret ēkām u.c.

NMP dienesta mediķu padomi drošai pirotehnikas lietošanai:

* Ja iegādājies pirotehniku, tad tikai veikalos, kur to atļauts pārdot. Nekad neiegādājies pirotehniku „no rokas”– tā var būt nekvalitatīva un nedroša. Nemēģini pirotehniku izgatavot pats!

* Vienmēr rūpīgi izlasi pirotehnikas lietošanas instrukciju!

* Ja kādu raķeti neizdodas ''iedarbināt'', necenties palaist to vēlreiz.

* Pirotehniku nekādā gadījumā nedrīkst vērst pret sevi vai apkārtējiem. Atceries: raķete var ievainot ne tikai tuvumā esošos, bet arī ielidot māju logos, balkonos un malkas šķūņos un traumēt cilvēkus.

* Raugies, lai pirotehnika nenonāk nepilngadīgo rokās. Stāsti bērniem par to, cik nopietnas sekas var būt, ja netiek ievērota pirotehnikas lietošanas instrukcija un drošības noteikumi, kā arī, ja bērnu rokās nokļūst pirotehnika.

Atceries!

Dzīvībai kritiskās situācijās neatliekamo medicīnisko palīdzību var izsaukt, zvanot uz ārkārtas tālruni 113.

Vairāk par drošu pirotehnikas lietošanu informāciju var iegūt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mājas lapā www.vugd.gov.lv