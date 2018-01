Latvijas Banka šogad plāno izlaist sešas kolekciju monētas

Latvijas Banka arī šogad plāno izlaist sešas kolekciju monētas, liecina Latvijas Bankas publiskotā informācija.

Tostarp 2018.gadā Latvijas Banka plāno izlaist Latvijas kultūrvēsturiskajiem apgabaliem veltītu kolekcijas monētu, zelta kolekcijas monētu "Zelta saktas. Burbuļsakta", monētu "Mana Latvija", kura taps pēc bērnu zīmējumu konkursa rezultātiem, Likteņdārzam veltītu kolekcijas monētu, kuršu ķoniņiem veltītu kolekcijas monētu, kas taps sadarbībā ar "Latvijas pastu", kā arī inovatīvu kolekcijas monētu "Medus monēta".

Arī pagājušajā gadā Latvijas Banka izlaida sešas kolekciju monētas, tostarp Latviešu pagaidu nacionālās padomes (LPNP) pirmajai sesijai Valkā veltītu piecu eiro sudraba kolekcijas monētu, latviešu tautasdziesmām veltītu piecu eiro sudraba kolekcijas monētu "Kalējs kala debesīs", dzejniekam Eduardam Veidenbaumam veltītu sudraba kolekcijas monētu komplektu, kurā divas monētas veido stilizētu briļļu atveidu, 20 eiro zelta kolekcijas monētu "Zelta saktas. Pakavsakta", piecu eiro sudraba kolekcijas monētu "Latgales kongress" un piecu eiro sudraba kolekcijas monētu "Pasaku monēta III. Vecīša cimdiņš".

Latvijas Banka kopš 1993. gada ir izlaidusi 98 lata un 25 eiro kolekcijas monētas.

Eiro kolekcijas monētas ir maksāšanas līdzeklis tikai emisijas valstī. Kolekcijas monētas pēc formas ir nauda, bet pēc būtības - mākslas darbs. Tās izgatavo no zelta, sudraba vai citiem dārgmetāliem īpaši augstā kaluma kvalitātē. Atšķirībā no apgrozības naudas kolekcijas monētas parasti nav domātas lietošanai maksājumos, bet dāvināšanai, piemiņai un kolekcijām. Šo iemeslu dēļ monētu cena arī būtiski pārsniedz nominālvērtību. Kolekcijas monētu nominālvērtība ir atšķirīga no apgrozības monētu nominālvērtības.