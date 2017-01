Kas manā maciņā?

Pasaules Banka izskaitījusi visu zemeslodes iedzīvotāju ienākumus un izdevumus un secinājusi, ka šobrīd pasaulē ir aptuveni 1,2 kvadriljoni (tas ir skaitlis ar 15 nullēm (1 200 000 000 000 000)) dolāru, kas ik dienas cirkulē gan caur mūsu rokām, gan caur bankas kontiem. No šīs šķietami nereālās summas tikai 80,9 triljoni dolāru ir skaidrā naudā – banknotēs un monētās. Pārējā nauda ir šķietami iedomāta, jo apgrozās tikai virtuālajā vidē – internetā.

''Kursas Laiks'' vēlējās noskaidrot, kāda attieksme pret naudu ir Latvijā. Vai mūsu valsts iedzīvotāji rūpīgi seko līdzi savām finansēm, kā krāt naudu un cik daudz bankas drīkst rakņāties pa mūsu kontiem un ienākumiem?

''Vienmēr jābūt drošības spilvenam,'' spriež ''Kursas Laika'' lasītāja Sandra. Viņas ģimenē ir nerakstīta vienošanās, ka nauda, kas uzradusies negaidot, piemēram, papildu darbos, saņemta dāvanās vai kā citādi, tiek nolikta malā, lai veidotu drošības spilvenu nebaltām dienām. ''Ir summa, kuru nekad neizņemu no konta, savā galvā to redzu kā nulli un, ja tēriņos esmu pietuvinājusies šai neaizskaramajai summai, tad vienkārši vairs netērēju,'' stāsta Sandra. Šādi dzīvojot, viņas ģimenei izveidojies uzkrājums, kas krīzes brīžos varēšot nedaudz pabalstīt.

Tomēr cik daudzi no mums savos ienākumos spēj atrast tādu daļu naudas, kas paliek brīva, nekur neiztērēta? Daļa mūsu valsts iedzīvotāju pārtiek no minimāliem ienākumiem, līdz ar to uzkrājumu veidošana ir ļoti sarežģīta, lai neteiktu – neiespējama. Labklājības ministrijas apkopotie dati liecina, ka 2016. gada nogalē 7,9% Latvijas iedzīvotāju bija bezdarbnieki, kuri aptuveni 207 dienas jeb 7 mēnešus pavadījuši bez darba.

