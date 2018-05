Izvērtējot pieprasījumu, veic izmaiņas deviņos sabiedriskā transporta maršrutos

No 2018. gada 14. maija gaidāmas vairākas izmaiņas deviņos AS "Liepājas autobusu parks" apkalpotajos maršrutos.

Izvērtējot pasažieru plūsmu maršrutā Nr. 6905 Liepāja–Kalēti–Priekule, turpmāk divi reisi tiks saīsināti un tiks mainīts autobusa izbraukšanas laiks no pirmās pieturvietas. Autobuss no Grobiņas lauktehnikas turpmāk darbadienās izbrauks pulksten 5.55 un brauks līdz Bārtai (pirms tam izbrauca no Liepājas autoostas pulksten 5.15). Autobuss no Bārtas darbadienās izbrauks pulksten 6.23 (pirms tam izbrauca no Kalētiem pulksten 6.10).

Vairākiem maršruta Nr. 5950 Priekule–Bunka–Tadaiķi, Nr. 5951 Priekule–Krote–Tadaiķi un Nr. 5952 Vaiņode–Priekule–Krote–Tadaiķi reisiem tiks mainītas izpildes dienas. Maršruta Nr. 5950 Priekule–Bunka–Tadaiķi autobuss, kas no Priekules izbrauc pulksten 8.45; maršruta Nr. 5951 Priekule–Krote–Tadaiķi autobuss, kas no Tadaiķiem izbrauc pulksten 9.15; maršruta Nr. 5952 Vaiņode–Priekule–Krote–Tadaiķi autobuss, kas no Vaiņodes izbrauc pulksten 13 un no Tadaiķiem – pulksten 14.10, turpmāk pasažieru pārvadājumus nodrošinās ceturtdienās (līdz šim tas kursēja arī pirmdienās).

Arī maršruta Nr. 5365 Liepāja–Priekule–Plūdoņi reisiem tiks mainītas izpildes dienas un autobusa izbraukšanas laiks no pirmās pieturvietas, kā arī tiks atklāti divi jauni reisi. Turpmāk autobuss no Vienības izbrauks arī pulksten 11.46 (reiss tiks izpildīts pirmdien, otrdien un no ceturtdienas līdz sestdienai) un pulksten 16.38 (reiss tiks izpildīts pirmdien, otrdien un no ceturtdienas līdz svētdienai). Savukārt autobuss, kas no Plūdoņiem izbrauc pulksten 11.30 un 16.22, pasažieru pārvadājumus nodrošinās trešdienās (līdz šim izbrauca attiecīgi no pirmdienas līdz sestdienai un no pirmdienas līdz svētdienai). Reiss, kas Liepājā (Kuršu ielā) tiek uzsākts pulksten 13.45, trešdienās tiks izpildīts līdz ierastajam galapunktam, bet visās pārējās nedēļas dienās – līdz Vienībai.

Maršruta Nr. 5967 Priekule–Plūdoņi autobuss, kas no Priekules izbrauc pulksten 10.45, turpmāk līdz galapunktam vedīs tikai trešdienās, bet pārējās darbadienās un arī sestdienā tas kursēs līdz Vienībai.

Ņemot vērā, ka maršrutā Nr. 6909 Liepāja–Nīca pārvadāto pasažieru skaits ir ļoti mazs un ka iedzīvotājiem ir iespēja tikt līdz galamērķim ar maršruta Nr. 6818 Liepāja–Rucava–Nida un Nr.6785 Liepāja–Šuķene autobusiem, turpmāk reiss, Liepājas autoostā tika uzsākts pulksten 17.20, bet Nīcā – pulksten 18.20, vairs netiks izpildīts.

Lai iedzīvotājiem būtu ērtāk izmantot sabiedrisko transportu, maršruta Nr. 5112 Liepāja–Nīca–Otaņķi autobuss, kas no Otaņķiem izbrauc pulksten 17.40, pasažieru apmaiņu veiks arī pieturvietā Nīcas galapunkts. Tāpat maršruta Nr. 6785 Liepāja–Šuķene autobusa, kas no Liepājas autoostas izbrauc pulksten 17.40, apstāsies pieturvietā Eglītes, Bernāti, Pātari, Alpi un Rolava.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un ņemt biļetes par braucienu, atgādinot, ka ikviena reisa lietderība tiek mērīta pēc izsniegtā biļešu skaita.