Izglītības jomā jaunais gads tuvojas ar pārmaiņu elpu. ''Kursas Laiks'' mēģināja saprast stāvokli mazā lauku skolā, kas ir netālu no lielas centra skolas. Ar nākotnes redzējumu aicinājām dalīties Grobiņas ģimnāzijas un Grobiņas sākumskolas direktori Lailu Urbāni un Grobiņas pagasta sākumskolas Dubeņos un Gaviezes pamatskolas direktoru Oskaru Rudovski.

''Pašreizējā tendence ir centralizācija. To noteikti var paveikt. Ekonomiski tas patiešām ir izdevīgi. Mazāk izdevumu būs par pārvadājumiem. Tomēr, ja lūkojamies no sociālā viedokļa, tad ne vienmēr un visos gadījumos ir pamats šādai rīcībai. Vai ir vēsturisks un latvisks pamats centralizācijai izglītībā? Tas ir jautājums, uz ko jāatbild valstiski, to nevar izdarīt vienas skolas direktors vai arī viens novads,'' uzskata O. Rudovskis.

Principā tuvākajā laikā ir jautājums, vai daži, puse vai daudzi Latvijas pagasti paliks tukši. Tajā pašā laikā izglītības ministrs Kārlis Šadurskis ir paudis, ka lauku skolas nepakļaus optimizācijai, tā izvairoties no tieša valstiska lēmuma.

''Demogrāfiskā situācija valstī nosaka to, kas notiek izglītības jomā. Bērnu skaits samazinās, un ir jādomā par skolu skaitu. Izglītības ministrijas uzsāktā skolu tīkla optimizācija ir loģisks risinājums jeb loģiskas sekas faktiskajai situācijai valstī,'' tā L. Urbāne. Grobiņas pilsēta par skolas stāvokli nevar sūdzēties. Skolēnu skaits pieaug. Vēl pirms sešiem gadiem skolā bija divas paralēlklases, šobrīd ir trīs un pat četras. Tikai 7. klasē ir 47 bērni divās paralēlklasēs. Pārējās klašu grupās ir virs 70 bērniem.

''Valsts mērķdotācija gan pamatizglītības programmā, gan interešu izglītībā ir atkarīga no skolēnu skaita skolā. Skolēnu skaits mums ir, un ir arī atbilstošs finansējums plašākam piedāvājumam. Varam atļauties nedaudz lielākas algas par likmi skolotājam, kā arī interešu izglītībā piedāvāt vairāk. Skolēniem priekšrocība ir tā, ka daudz ko var saņemt uz vietas skolā un papildus Grobiņā ir bērnu mūzikas un mākslas skolas. Tas ietekmē vecāku izvēli,'' saka L. Urbāne.

Materiāls ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.