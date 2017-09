Nedēļas nogalē svinēs Bārtas svētkus

16. un 17 septembrī Bārtā norisināsies Bārtas svētki 2017, kam šogad dots nosaukums “Visi ceļi ved uz Bārtu”. Šāds nosaukums dots tādēļ, ka šogad svētku laikā svinīgi tiks atklāts atjaunotā ceļa posms Grobiņa-Liepāja 23.00 km – 27.380 km. Šis notikums bārteniekiem ir ilgi gaidīts un lolots notikums, informē Grobiņas novada domes Ārējo sakaru organizatore Ieva Skābarde.

Svētki Bārtā sāksies piektdien pulksten 6.00 no rīta ar tradicionālajām makšķerēšanas sacensībām pēc visiem makšķerēšanas noteikumiem “Makšķerē visu, kas ķeras – no laivas vai krasta”. No pulksten 11.00 pie kultūras nama sāks darboties rudens tirgus, kurā piedalīsies zemnieki, mājražotāji, notiks loterijas un dažādas atrakcijas. Pulksten 11.30 svētkiem modinās Kazdangas pūtēju orķestris un lauktehnikas parāde, kas sāksies no mehāniskajām darbnīcām. Un pulksten 11.45 pie Bārtas kultūras nama norisināsies ilgi gaidītais notikums atjaunotā autoceļa Grobiņa-Bārta 23.00 km – 27,380 km atklāšana. Jūlija sākumā Latvijas Valsts ceļi uzsāka ceļa atjaunošanas darbus, kuros ietilpa arī 500 metrus garā grants līkuma pirms Bārtas ciema noklāšana ar asfaltu. Posms, kurš gadu desmitiem bijis problemātisks it visos gadalaikos. Latvijas valsts ceļi kopumā veica sakārtošanas un asfaltēšanas darbus 4,38 kilometru garumā.

Pulksten 12.00 sāksies dienas aktīvā daļa – sporta svētki skolas sporta laukumos, radošās darbnīcas pie kultūras nama. Mednieku un makšķernieku izstāde Bārtas muzejā, kā arī vizināšanās ar zirgu un poniju. Pulksten 12.00 uz lielās skatuves pie veikala uzstāsies Bārtas un Medzes dziedošie bērni, pulksten 12.30 – Kazdangas pūtēju orķestra un Zanes Kugrēnas deju studijas koncerts. No pulksten 13.00 varēs izlēkāties piepūšamajās atrakcijās, pavizināties pa ūdens virsu ūdens bumba un izšaut ar loku kopā ar loku šāvēju klubu “Lindales uguns”. Sveikti tiks arī Bārtas pagasta jaundzimušie, viņi uz “Bēbīšu svētkiem” pulcēsies pulksten 13.00. Pulksten 13.30 uzstāsies viesi no Lietuvas – Skuodas kultūras centra kapela. Pulksten 14.00 muzeja dārzā ikviens aicināts uz lauku virtuves lielo zupas katlu, bet pulksten 15.00 norisināsies “Blue Shock Race” kartingu demonstrācija un dāvanu kartes izspēle uz kartingu halli Liepājā. Savukārt pulksten 16.00 dienas aktivitātes uz lielās skatuves noslēgs grupa no Jelgavas – “TirkizBand”.

Vakarā bāretnieki un viesi aicināti uz balli kultūras namā pulksten 21.30, kurā spēlēs grupa no Rīgas “Deficīts”. Balles laikā darbosies arī bufete.

Savukārt svētku otrajā dienā, 17. septembrī, notiks dievkalpojums un koncerts Krūtes baznīcā, kurā piedalīsies Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas ansamblis. Uz Krūtes baznīcu pulksten 13.30 kursēs autobuss, kas pēc koncerta atvedīs arī atpakaļ uz Bārtu.