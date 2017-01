Gaviezē atcerēsies barikāžu notikumus

20. janvārī pulksten 18 Gaviezē pie kultūras nama notiks janvāra barikāžu notikumu atceres vakars, uz kuru aicināti gan barikāžu dalībnieki, gan novada iedzīvotāji.

Grobiņas novada dome sola, ka pasākumā kursies ugunskurs, būs silta tēja un iespēja kopā atcerēties notikumus, kas mainīja Latvijas valsts vēsturi. Uz pasākumu kursēs autobuss.