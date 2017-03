FOTO: Piemiņas pasākumā Grobiņā pulcējas aptuveni simts cilvēku

Grobiņas novada Tores stacijā, 25. martā, pulcējas ap simts cilvēku, lai pieminētu Komunistiskā terora upuru piemiņu, raksta Grobiņas novada domes portāls. Klātesošo rindās lielākā daļa bija cilvēki sirmām galvām, no kuriem daļa paši vai viņu tuvinieki pieredzējuši izsūtījuma šausmas 1949. gada 25. martā.

Bija arī gados jauni cilvēki un līdzi paņemti arī bērni, kuriem vecāki turpat uz vietas skaidroja, kāpēc pie lielā piemiņas akmens gulst ziedi un cilvēki aizdedzina svecītes. Mazi ziedu pušķīši – pirmās sniegpulkstenītes un vizbulītes - sagūla arī uz sliedēm, pa kurām moku ceļā aizveda cilvēkus, kuru vienīgais noziegums, kā uzsvēra vairāki runātāji, bija tas, ka viņi mīlēja savu zemi, savas mājas, savas ģimenes un bija čakli darba darītāji.

''Tēvu zemi nekad nezaudēsim'' – tādi vārdi izskanēja dziesmā, kuru dziedāja Grobiņas sākumskolas mazie bērni. Traģisko notikumu piemiņas brīdī runāja arī pārstāvji no Liepājas Politiski represēto kluba un citi, dzeju skandēja Grobiņas ģimnāzijas un Liepājas 15. vidusskolas skolēni. Klausoties dziesmās, dzejoļos un runās, sirmgalvji slaucīja asaras. Kā īsā sarunā atzina viens no viņiem, ''ir jādzīvo tālāk, to, kas pārdzīvots, par nebijušu nevar padarīt, bet to nekad nedrīkst aizmirst''. Viņš aicināja šo notikumu piedzīvojušos cilvēkus stāstīt saviem ģimenes locekļiem, saviem mazbērniem un viņu draugiem par šo mūsu tautas traģisko vēstures lappusi un vēstures skolotājus aicināt uz skolu tos cilvēkus, kas vēl var pastāstīt, kā notika izsūtīšana, cik smagos apstākļos cilvēki izsūtījumā dzīvoja, bet galvenais – par to, cik latvieši bija sīksti, kā viņi izsūtījumā izdzīvoja, uzcēla mājas, ierādīja vietējiem, kā kopjami dārzi un audzējami dārzeņi un kā viņi no sākumā nīstiem tautas ienaidniekiem nometinājuma vietās kļuva par cienītiem un godātiem cilvēkiem.