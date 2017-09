FOTO: Grobiņas promenādē atklāj jauno laivu ''Kaija''

Grobiņas pilsētas promenādē biedrība Tūrisma klubs Oga par godu Zentas Mauriņas 120. gadu jubilejā atklāja jauno laivu ''Kaija'', kas turpmāk slīdēs pa Ālandes upi un priecēs novada ļaudis un viesus.

Latvijas Piļu un muižu asociācija pārstāvis Juris Zviedrāns aicināja doties vakara pastaigā pa Grobiņas ielām, kur būs iespēja izzināt Grobiņas vēsturisko arhitektūru vakara pastaigā.

Vakara pastaiga noslēgumā promenādē tika atklāts jaunais vides objekts ''Grobiņas novada dižakmeņi Latvijas simtgadē''.

Grobiņas novada dome izveidojusi interaktīvu vides objektu ''Grobiņas novada dižakmeņi Latvijas simtgadē'' vienā no Grobiņas novada populārākajām vietām – Pils ielā, Grobiņā jeb Grobiņas promenādē, tādējādi veicinot esošo dabas vērtību apziņas stiprināšanu Grobiņas novada iedzīvotāju, t.sk. jaunās paaudzes vidū, jo interaktīvais vides objekts aprīkots ar atraktīviem tehnoloģiskajiem risinājumiem, kas mūsdienu vidē piesaista cilvēku, it īpaši, bērnu un jauniešu uzmanību, kā arī vienlaikus Latvijas simtgades kontekstā dos pietiekami daudz informāciju, t.sk. kartogrāfisko informāciju, lai radītu interesi izzināt Grobiņas novada Medzes pagasta aizsargājamos ģeoloģiskos objektus un novērtētu to vērtību saglabāšanu nākamajos 100 gados.

Foto: Aiga Veisa Photography