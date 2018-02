Bārtas muzejā notiks radošā darbnīca par Bārtas galvassegām

20. februārī pulksten 15 Bārtas muzejā, Grobiņas novadā, ikviens interesents ir aicināts uz Liepājas muzeja Tautas tērpu informācijas centra rīkoto radošo darbnīcu par Bārtas tautastērpa galvassegām – vainagu, cepuri un lakatiem, informē Liepājas muzejs.

Līdz ar to turpinās sarunu un radošo darbnīcu cikls par Bārtas tautastērpa darināšanu Bārtas un Liepājas muzeju kopizstādes ''Bārta godos'' ietvaros.

Radošā darbnīca sniegs ieskatu galvassegu izgatavošanā. Savā vainagu darināšanas pieredzē dalīsies rokdarbniece Astra Dzērve, bet Bārtas sievu cepures izšūšanu demonstrēs Lia Mona Ģibiete.

Radošās darbnīcas dalībniecēm būs iespēja katrai praktiski izmēģināt cepures un vainaga darināšanas paņēmienus. Tiks pārcilāts arī zīda lakatu krājums, kas īpaši bagātina izstādes ekspozīciju Bārtā.

Atbilstoši izvēlēta galvassega izsenis ne tikai rotāja grezni tērptās bārtenieces, bet arī norādīja uz viņu statusu – meitas vai sievas kārtu, līdz ar to jaunavu un sievu galvassegas un to lietošana bija atšķirīgas, ko noteica tradīcijas. Jau no 17.gs. Bārtas zemnieki pirka pērlītes meitu vaiņagiem, zīda lakatiņus un skaistus sievu lakatus.

Izstāde ''Bārta godos'' Bārtas muzejā skatāma līdz 2018. gada 1. maijam, un tā ir veltījums Latvijas valsts dibināšanas simtgadei.

Dalība radošajā darbnīcā – bez maksas.