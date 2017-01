Izziņo šā gada festivālu "Zemlika"

Septītais mūzikas, mākslas un vietējās ražas festivāls “Zemlika” Latvijas mazākajā pilsētā Durbē šogad notiks 20. un 21. oktobrī.

Kā allaž, festivālā būs pārstāvētas vairākas no mākslām – mūzika, teātris, vizuālā māksla un kino. Bērniem un jauniešiem, kā arī citiem interesentiem būs iespēja piedalīties mūzikas meistardarbnīcā. Notiks arī par tradīciju kļuvušais zemnieku, amatnieku un godprātīgu un videi draudzīgu pārstrādātāju ražojumu tirgus, informē organizatori.

Festivāla “Zemlika” norises vietas Durbē būs vairākas. Jau ierastās – Durbes kultūras nams, A. Kronvalda vēsturiskā skolas ēka, A. Kronvalda Durbes vidusskola, Durbes muzejs, Durbes luterāņu baznīca, kā arī bijušo veikala un noliktavu telpas, festivāla bārs “Akacis” un citas. Festivāla galvenā sadaļa – mūzika, jau ierasti izpaudīsies 17 dažādu mūziķu un kolektīvu koncertos divu dienu laikā. No ģitārmūzikas līdz mūsdienu akadēmiskajai mūzikai, no tautas jeb “folk” mūzikas līdz elektroniskajai deju mūzikai.

Biļetes uz festivālu “Zemlika” jau šobrīd ir nopērkamas elektronisko biļešu tirdzniecības vietnē internetā – Bezrindas.lv. Tikai pirmās 50 biļetes pieejamas par jo īpašu cenu – 20.00 EUR. Līdz ar pirmo mākslinieku (vai beidzoties pirmajām piecdemit biļetēm) izziņošanu tās kļūs dārgākas. Pārdošanā ierobežots skaits biļešu.

Arī līdzšinējie mūzikas, mākslas un vietējās ražas festivāli “Zemlika” Durbē notikuši oktobra mēneša nogalēs. Festivālos iepriekš uzstājušies vairāki atpazīstami ārvalstu un vietējie mūziķi un kolektīvi – Nilss Frāms (Nils Frahm) no Vācijas, Jairs Elazars Glotmans no Izraēlas, “Barn Owl”, “Lichens”, Karla Bozulika un Olga Bella no ASV, “The Necks” no Austrālijas, “Larsen” no Itālijas, Gregs Hainzs (Greg Haines), “Blanck Mass” un “Guapo”no Lielbritānijas, “Sun Glitters” no Luksemburgas, “Aluk Todolo” un “High Wolf” no Francijas, “Lust For Youth” no Dānijas, Lukrēcija Dalta (Lucrecia Dalt) no Kolumbijas, VAK “Latvija”, “Iļģi”, “Tesa”, Kaspars un Jēkabs Dimiteri, “Zāle”, Mielavs un Pārcēlāji, kā arī daudzi citi. Notikušas arī vairākas bezmaksas muzikālas un mākslas meistardarbnīcas bērniem un jauniešiem, publiskas diskusijas, jau pieminētais tirgus, teātra izrādes, filmu seansi un vairākas citas aktivitātes.