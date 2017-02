Durbes jauniešu aicina piedalīties konkursā un apgūt angļu valodu Prāgā

Aģentūra ''Education Centre Durbe'', kas piedāvā mācības un studijas ārzemēs bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, sadarbībā ar valodu un sporta nometni ''MSM Academy'' aicina jauniešus vecumā no 14 līdz 18 gadiem piedalīties konkursā un cīnīties par vienreizīgu galveno balvu – bezmaksas braucienu uz 2 nedēļu angļu valodas nometni Čehijā, Prāgā, informē Durbes novada dome.

''Laižam uz Prāgu mācīties!'' konkursa mērķis ir popularizēt Čehiju kā lielisku galamērķi skolēnu atpūtai un mācībām un iepazīstināt sabiedrību ar populārākajām mācībuprogrammām Prāgā, kā arī atbalstīt skolēnu vēlmi pilnveidot angļu valodas zināšanas un uzturēt sevi labā fiziskajā formā.

Konkurss norisināsies trijās kārtās no 30. janvāra līdz 4. aprīlim. Pirmās divas konkursa kārtas ietvers jautājumus par Prāgu un Čehiju, to vēsturi un tradīcijām, kā arī ''International Union of Youth'' un ''Education Centre Durbe'' programmām. Savukārt pēdējā kārta būs radošs projekts ar brīvu iztēles lidojumu.

Apbalvošanas ceremonija notiks 22. aprīlī.

Konkursa uzvarētājs saņems galveno balvu, kurā iekļauts: angļu valodas kursi, futbola, fitnesa vai tenisa treniņi (pēc vēlmes), dzīvošana, ēdināšana, aizraujoša izklaižu programma un ekskursijas uz populārākajiem apskates objektiem Prāgā un Čehijā.

Otrās un trešās vietas ieguvējus, kā arī 10 interesantāko radošo projektu autorus gaida balvas no konkursa sponsoriem.

Plašāku informāciju par konkursu, nolikumu, precīzu dalībnieku vecumu un pirmās kārtas jautājumus skatieties ''Education Centre Durbe''

mājaslapā.