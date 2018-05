Durbes ezerā izvelk lielas līdakas

Durbes novada pašvaldība un Sabiedriskā vides pārvalde “Durbe” organizēja konkursu “Varenais Durbes ezera loms”. Arī šogad 1. maijā Durbes ezerā bija pulcējušies krietns skaits makšķernieku.

Rīts Durbes ezerā bija diezgan dzestrs un ezeru klāja bieza miglas sega. Nepacietīgākie makšķernieki nesagaidījuši silto pusdienas laika sauli devās prom, bet pacietīgāki un noteikti arī veiksmīgākie pulksten 14 ieradās ar saviem lomiem uz to svēršanu un atrādīšanu citiem sanākušajiem makšķerniekiem, vēstīts Durbes novada mājaslapā.

Katru gadu visā Latvijā makšķernieki ar nepacietību gaida 1.maiju, kad sākas spiningošanas sezona. Durbes ezerā jau trešo gadu spiningošanas sezonu atklājam ar konkursu kurā var piedalīties ikviens makšķernieks. Konkursa mērķis ir popularizēt Durbes ezeru un noskaidrot cik lielas līdakas mīt ezerā.

Šogad savus lomus konkursam atnesa pieci makšķernieki:

Pie smagākās līdakas - 6,92 kg tika Jānis Dzenītis no Grobiņas.

Otru lielāko līdaku – 5,62 kg noķēra Raitis Šēnvalds no Grobiņas.

Trešajā vietā ar 5,62 kg smago līdaku ierindojās Edgars Jēkabsons no Liepājas.

Ceturtā lielākā līdaka – 5,50 kg Ģirtam Bucim no Lieģiem.

Piektā lielākā līdaka – 4,47 kg Austrim Feldmanim no Rāvas.

.

Makšķernieki no Durbes novada pašvaldības balvās saņēma dāvanu kartes makšķernieku/mednieku veikalā. Paldies SVP “Durbe”, Santai Brālei un Daigai Vītolai par zupu ar kuru tika cienāti visi sanākušie makšķernieki. Paldies Jānim Burģim par palīdzību lielo līdaku svēršanā.