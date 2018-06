Kristaps Rosvalds – viens no sešiem labākajiem automehāniķiem

Pēc ''Inter Cars Latvija'' organizētā konkursa ''Jaunais automehāniķis 2018'' fināla noslēguma, trīs pirmo vietu ieguvēji bija ieguvuši tiesības pārstāvēt savu valsti starptautiskā jauno automehāniķu konkursā Polijā. To var dēvēt par superfinālu, jo tiek pārstāvētas piecas valstis, – Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Bulgārija, kopumā pa trim nacionālo konkursu uzvarētājiem no katras valsts.

"Latviju pārstāvošie jaunieši sevi Eiropā parādīja ļoti labi – visi konkursa noslēgumā ieguva vietas pirmajā sešiniekā no 15 dalībniekiem. Labākās zināšanas no latviešiem parādīja Artūrs Rjabčenkovs no Rīgas Tehniskās koledžas, iegūstot 3.vietu. Jelgavas tehnikuma pārstāvis un nacionālā fināla uzvarētājs Emīls Ēriks Rūters šoreiz bija piektais, bet mūsu skolas 4AC grupas audzēknis Kristaps Rosvalds – sestais labākais. Lepojamies ar Kristapu!" uzsver Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālās struktūrvienības vadītāja Linda Zeltiņa. Ar viņu kopā šajās sacensībās bija arī skolotājs Agris Braša.

Šī konkursa organizēšanā un finansēšanā milzīgu darbu veic starptautiskā automobiļu rezerves daļu piegādātāja firma ''Inter Cars'', kura sadarbojas ar auto detaļu un diagnostikas iekārtu ražotājiem, iesaistot tos arī servisa speciālistu apmācībā.

Konkursa starptautiskais fināls šogad notika 14.maijā, Varšavā. Konkursa norisei organizatori bija piesaistījuši piecas firmas, kuras katra bija sagatavojusi jaunajiem automehāniķiem praktiskos uzdevumus savu zināšanu un prasmju demonstrēšanai. Uzdevuma veikšanai limitēts, atvēlētais laiks 35 minūtes, kopumā pieci uzdevumi:

1. firma ''HELLA GUTMANN'' – diagnosticēt kondicionēšanas sistēmas elementus ar iekārtas ''mega macs 66'' starpniecību;

2. firma ''ELRING KLINGER'' –- dīzeļmotora galvas blīves pareiza izvēle un nomaiņa;

3. firma ''ZF Friedrichshafen AG'' – APK elektromagnētisko vārstu demontāža un diagnosticēšana, montāža;

4. firma ''BOSCH'' – automašīnas bremžu disku biezuma atlikuma mērīšana un aksiālās mešanas noteikšana, CR barošanas sistēmas sprauslu pārbaude;

5. firma ''LAUBER'' – automobiļa elektroierīču defektu noteikšana;

Pēc konkursa, visiem fināla dalībniekiem tika organizēta ekskursija pa Varšavas vecpilsētu, bet turpinājumā devās trīs dienu atpūtas braucienā uz Štutgarti (Vācijā), kuru pilnībā sponsorēja firma ''Elring''. Vācijā tika apmeklēts Mersedes muzejs, ILS loģistikas noliktavu komplekss (viens no lielākajiem Eiropā), ''Elring'' blīvslēgu ražošanas rūpnīca, kā arī organizētas ekskursijas pa Štutgarti un Tubingenu. Paldies firmai ''Inter Cars'' par pārdomāti noorganizēto pasākumu gandrīz nedēļas garumā.