Cīravas arodvidusskolas komanda uzvar ''Scania Top Team'' automehāniķu konkursā

20. janvārī ''Scania Latvia'' telpās Rīgā risinājās automehāniķu sacensību ''Scania Top Team 2017-2018'' Baltijas līmeņa fināls. Tajā piedalījās pa divām komandām no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, spēkojoties sešās teorētisku un praktisku uzdevumu stacijās. Par sacensību uzvarētāju kļuva komanda “Tsentrifuug” no Igaunijas. Uzvaras laurus sīvā sešu komandu konkurencē šoreiz plūca kaimiņi igauņi, taču pārējais goda pjedestāls tika abām Latvijas komandām, ko veidoja pieredzējušie Rīgas servisa centra automehāniķi. Studentu sacensību uzvarētāju no otrās vietas šķīra vien 1 punkts, taču veiksme bija Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālās struktūrvienības komandas pusē, informē organizatoru uzņēmuma pārstāve Anita Sukure.

Jau otro reizi līdztekus Baltijas komandu finālam risinājās studentu sacensības, kurās zināšanas un meistarību pārbaudīja Kandavas, Jelgavas, Priekuļu un Cīravas tehnikumu komandas. ''Scania Latvia'' personāla vadītāja Laila Pērkone atzīmē: ''''Scania Top Team'' studentu sacensības ir lieliska iespēja jauniešiem parādīt Scania Latvia kā pievilcīgu darba vietu, iedibināt ciešākas attiecības ar mācību iestādēm, kas sagatavo mums nepieciešamos jaunos speciālistus, kā arī nolūkot spējīgākos tālākai sadarbībai. Tādēļ pateicamies gan studentiem, gan pedagogiem par atsaucību un degsmi uzdevumu veikšanā!''

Par galveno ''Scania Top Team 2017-2018'' balvu šogad cīnās vairāk nekā 8000 dalībnieku no 70 valstīm. Arī katras Baltijas valsts labākā komanda dosies uz reģionālo Eiropas finālu, lai veiksmes gadījumā izcīnītu sev vietu pasaules finālā, kas 2018. gada decembrī risināsies Scania dzimtenē Soderteljē, Zviedrijā.

25 gadu laikā ''Scania Top Team'' no lokāla apmācību projekta Zviedrijā izaugušas par starptautisku ''Scania'' automehāniķu apmācību programmu. Lai padarītu izglītošanos aizraujošāku, tajā iekļauta ne tikai teorētisko un praktisko zināšanu pilnveide, bet arī sadarbība komandā un spraiga cīņa par komandas uzvaru. Programmas galvenais uzdevums ir sagatavot zinošus un prasmīgus profesionāļus, kas ikdienā sniedz augstākās kvalitātes pakalpojumus ''Scania'' servisu centros.

''Scania Top Team'' radīts, lai iedrošinātu mūsu servisu darbiniekus tiekties pēc izcilības un stiprināt viņu zināšanas par ''Scania'' produktiem un vienotā standarta darba metodēm. Turklāt šī ir iespēja padarīt redzamus tos cilvēkus, kas ikdienā godprātīgi pilda savus pienākumus, nodrošinot teicamu servisu mūsu klientu automašīnām. ''Scania Top Team'' ļauj tiem iemirdzēties un saņemt atzinību, ko tie nenoliedzami ir pelnījuši,” stāsta ''Scania'' Baltijas biznesa vienības vadītājs Janno Karu.