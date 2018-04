Aizputē no 26. līdz 29. aprīlim ''IDEJU mājā'' pulcēsies arhitektūras studenti no Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas ''RISEBA'' Arhitektūras programmas, Viļņas Mākslas Akadēmijas Klaipēdas Arhitektūras un dizaina fakultātes, Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes, kā arī ainavu arhitektūras studenti no Latvijas Lauksaimniecības universitātes, informē Aizputes novada pašvaldība.

Pašvaldībā arī informēja, ka galvenie plenēra uzdevumi ir izstrādāt Aizputes pilsētas uzrakstu – zīmi, izteikt priekšlikumus par padomju laika kluba Padures ielā 2 izmantošanu nākotnē. Trešais uzdevums ir izstrādāt priekšlikumus Tebras upes dzirnavu dīķa krastmalas ainaviskajam un pilsētdizaina risinājumam.

Ikviens novadnieks, pilsētnieks un interesents ir aicināts uz izstrādātajām koncepcijām un plenēra noslēgumu, kas norisināsies 29.aprīlī, plkst. 15.00 A/S KURZEMES ATSLĒGA klubā "KURZEME" Aizputē, Kurzemes ielā 1, izteikts aicinājums Aizputes novada mājaslapā.