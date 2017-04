Aizputē Lieldienas sagaidīs vērojot putnus

Aizputes novada Tūrisma informācijas un Mūžizglītības centrs sadarbībā ar putnu pētnieku un biologu Ritvaru Rekmani 14. un 15. aprīlī aicina doties pārgājienā pa izveidotajiem putnu maršrutiem Aizputē, Cīravā un Kazdangā.

Pārgājienu laikā būs iespēja iepazīt dažādas putnu sugas un to mājošanas vietas, kā arī dzirdēt dažādus interesantus stāstus par putniem, kas dzīvo mūsu mežos un parkos.

Pārgājienu laiki:

14. aprīlis no pulksten 10 līdz 13 Cīravā – pulcēšanās pie Cīravas luterāņu baznīcas;

15. aprīlis no pulksten 10 līdz 13 Aizputē – pulcēšanās Piestātnes un Sakas ielu krustojumā;

15. aprīlis no pulksten 14 līdz 17 Kazdangā – pulcēšanās pie Kazdangas pils.

Pārgājienu laikā lūdzam saģērbties laika apstākļiem un pārgājienam atbilstoši. Ja iespējams, ņemiet līdzi binokļus un citu putnu vērošanai nepieciešamo aprīkojumu.

Putnu vērošanai pieteikties Aizputes novada TIC, Atmodas ielā 16, pa e – pastu turisms@aizpute.lv vai zvanot 28617307 līdz 13. aprīlim. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta (vietu skaits ierobežots)! Dalība – bez maksas!