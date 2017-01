''Dzīvības koks" turpinās rīkot ikmēneša tikšanās reizes

Arī 2017. gadā turpināsies organizācijas "Dzīvības koks" tradīcija tikties katra mēneša otrajā otrdienā pulksten 17 Liepājas Sociālajā dienestā E.Veidenbauma ielā, informē biedrības pārstāvji.

Biedrība "Dzīvības koks" apvieno cilvēkus, kuri saskārušies ar onkoloģisku diagnozi un meklē atbalstu vai arī var ar savu pieredzi atbalstīt citus.

''10. janvārī pārrunāsim biedrības ieceres visam gadam un uzsākto sadarbības projektu ar jauniešu attīstības programmu ''Go Beyond". Tas paredz gan dažādas nodarbības biedrības biedriem, gan aktivitātes skolās no 18. janvāra līdz 18. februārim, atzīmējot arī 4. februāri - Pasaules Pretvēža dienu. Pasaules Pretvēža dienas devīze "Mēs varam. Es varu" trim gadiem izvēlēta ar mērķi pievērst uzmanību tam, kā ikviens var sniegt atbalstu, darīt kaut ko, lai samazinātu aizspriedumus un stereotipus, kas joprojām saistīti ar diagnozi "vēzis",'' atklāj biedrības pārstāve Ilze Vainovska.