"Wurth Ziemas kauss" sāksies Vaiņodes lidlaukā

Autosporta sacensības "Wurth Ziemas kauss" sāksies tradicionāli Otrajos Ziemassvētkos – 26. decembrī, Vaiņodes lidlaukā. Sacensību seriāls šogad svin desmit gadu jubileju.

Pirmais posms norisināsies jau pagājušajā gadā iepazītajā Vaiņodes lidlaukā. Vaiņodes lidlauks ir pamests militārais lidlauks Vaiņodes novadā, netālu no Latvijas-Lietuvas robežas. Lidlaukā ir saglabājušies 16 angāri un 1800 metri no kādreiz 2500 m garā skrejceļa. Pagājušā gada posms tika aizvadīts ar labām atsauksmēm. Milzīgais, lidlauks un tā pievedceļi dod plašas konfigurāciju iespējas un šoreiz, protams, sagaidāma atšķirīga konfigurācija no iepriekšējā gada, vēstīts sacensību mājaslapā.

Sacensībām Vaiņodē var reģistrēties www.motorsport.lv sadaļā Reģistrācija no 21. decembra.

Wurth Ziemas Kausa kalendārs:

1.posms – 26.12.2016.

2.posms – 07.01.2017.

3.posms – 21.01. 2017.

4.posms – 04.02.2017.

5.posms – 18. 02.2017.