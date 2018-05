Vilnis Trumsiņš Cīravā izcīna ceļojošo kausu zolītē

Aprīlī Cīravā 21.reizi notika Lieldienu ceļojošā kausa izcīņa zolītē. Piedalījās 16 Dalībnieki no Cīravas, Dunalkas, Apriķiem, Gaviezes, Aizputes.

Šogad kausu uz gadu glabāšanā ieguva apriķnieks - Vilnis Trumsiņš ( 29 p. +99 ). Tālākās godalgotās vietās palika Kārlis Fricsons ( 25 p. +55 ), Agris Braša ( 24 p. +65 ),Aigars Stonis ( 23 p. +39 ), Raitis Auziņš ( 20 p. +27 ).

Ceļojošo kausu var dabūt mūžīgā glabāšanā, ja to kāds dalībnieks izcīna trīs reizes. Līdz šim to vienreiz ir paveicis Kārlis Fricsons, kurš to ieguva 2008. gadā. No tā laika kauss mainījis īpašnieku katru gadu, bet vēl neviens to nav turējis pat divas reizes.