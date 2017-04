"Ventspils" futbolisti Latvijas kausa ceturtdaļfinālā sagrauj "Liepāja"/"Mogo", samazinot pretinieku izredzes tikt pie ceļazīmes uz Eiropas līgu

"Ventspils" futbolisti sestdien savā laukumā Latvijas kausa izcīņas ceturtdaļfināla spēlē ar 3:0 (3:0) sagrāva principiālos pretiniekus "Liepāja"/"Mogo", samazinot viņu izredzes tikt pie ceļazīmes uz UEFA Eiropas līgu.

Ventspilnieki visus trīs vārtus guva pirmajā puslaikā. Rezultātu jau cīņas piektajā minūtē atklāja baltkrievu leģionārs Artjoms Vaskovs, bet 26.minūtē pārsvaru dubultoja Tosins Ajeguns, kuram šī bija tikai otrā spēle "Ventspils" rindās. Savukārt lielisko puslaiku mājinieki noslēdza ar Ritvara Rugina gūtajiem vārtiem 42.minūtē, raksta LETA.

Abas komandas izveidoja ļoti daudz vārtu gūšanas iespēju, taču "Liepāja"/"Mogo" atšķirībā no mājiniekiem tās nespēja izmantot.

Arī pērn abas komandas tikās Latvijas kausa ceturtdaļfinālā, kurā panākumu arī guva ventspilnieki, uzvarot ar 1:0.

Vēl sestdien viens pusfināla dalībnieks tiks noskaidrots Kauguros, kur valsts čempione Jūrmalas "Spartaks" uzņems pērnās sezonas vicečempioni "Jelgavu", kas būs arī pērnā gada Latvijas kausa fināla atkārtojums.

Savukārt pārējās divas pusfināla cīņas notiks svētdien, kad ambiciozā "Riga" komanda savā laukumā spēkosies ar pirmajā līgā spēlējošo "Daugavpils" komandu, bet galvaspilsētas vienību duelī "Metta"/"Latvijas Universitāte" centīsies otro reizi nedēļas laikā apturēt RFS.

Pusfinālā savā starpā tiksies "Riga" un "Daugavpils", kā arī "Spartaka" un "Jelgavas" spēļu spēcīgākā komanda, bet "Ventspils" spēlēs ar Rīgas komandu dueļa uzvarētāju.

Līdz ar zaudējumu un izstāšanos no Latvijas kausa izcīņas, "Liepāja"/"Mogo" komandai, lai tiktu UEFA Eiropas līgas kvalifikācijā, jācer, ka 17.maijā gaidāmajā finālā uzvarēs kāda no trim komandām, kurai jau ir ceļazīme uz šī gada Eirokausiem. Jau pašlaik zināms, ka UEFA Čempionu līgas kvalifikācijā spēlēs Jūrmalas "Spartaks", bet UEFA Eiropas līgas atlasē cīnīsies "Jelgava" un "Ventspils". Ja kāda no šīm komandām iegūs kausu, tad liepājnieki kā pērnās sezonas "SynotTip" virslīgas ceturtā labāka komanda tiks pie ceļazīmes, bet, triumfējot kādai no pārējām komandām, tieši tā arī spēlēs Eiropas līgā.

Latvijas kausa izcīņā pusfinālā uzvarētāji tiks noskaidrots divu spēļu summā, mačiem risinoties aprīļa beigās un maija sākumā.

Latvijas kausa ceturtdaļfinālu pērn sasniedza astoņas tā brīža "SynotTip" virslīgas dalībnieces, līdz ar to šogad turnīru turpinās arī "Daugavpils" vienība, kas jau sacentīsies "komanda.lv" pirmās līgas čempionātā, bet no sacensībām izstājusies virslīgas debitante "Babīte"/"Dinamo".

Pērnā gada beigās tika ieviestas izmaiņas Latvijas kausa izcīņas izspēlē, kas līdz ar 2017.gadu paredz atgriešanos pie turnīra izspēles viena kalendārā gada ietvaros. Šīs izmaiņas nozīmē, ka šogad tiks izspēlēti divi Latvijas kausa izcīņas turnīri - vispirms maijā noslēgsies 2016./17. gada Latvijas kausa izcīņas sezona, savukārt jūnijā sāksies 2017. gada Latvijas kausa izcīņas sezona, kas noslēgsies ar finālu oktobra izskaņā.

Piektdien tika paziņots, ka 17.maijā gaidāmais pirmais šī gada Latvijas kausa fināls norisināsies "Skonto" stadionā, taču šobrīd nav skaidrs, vai šajā stadionā spēli maz varēs aizvadīt, jo tur sākta stadiona kustamā īpašuma apķīlāšana un demontāža.

Latvijas kauss futbolā vienā sezonā tika izspēlēts līdz 2008.gadam, bet kopš 2009./10.gada tas tiek iesākts iepriekšējā sezonā un pabeigts nākamā gada pavasarī. Līdz ar to ceturtā Latvijas dalībniece Eirokausos tiek noskaidrota vien aptuveni mēnesi pirms jaunās UEFA Eiropas līgas sezonas sākuma.