Treniņu sistēmas "CrossFit" atlēti un ielu vingrotāji pierāda sevi "Liepājas spēkā"

Sestdien, 8. aprīlī, Liepājas Olimpiskā centra Arēnā ar kuplu ielu vingrotāju un treniņu sistēmas “CrossFit” atlētu skaitu noslēdzās ceturtās spēka, izturības un ātruma sacensības „Liepājas spēks 2017”.

Uzvaras laurus “Crossfit” sporta klasē plūca Kristīne Kuzņecova un Kristaps Cīrulis, bet komandu konkurencē – komanda “Nejūt”, informē Liepājas pilsētas domes Sporta pārvaldes ārējo sakaru speciālists Mārtiņš Kirma.

Savukārt ielu vingrošanas disciplīnās, kas bija šī gada pasākuma jaunums, pie uzvarām tika liepājnieki Rovena Zīverte un Julians Sehins – “Burpee”, liepājnieks Ingus Sillers un rīdzinieks Kristaps Fuksis – “Pull-up trepe”, rīdzinieks Raivis Zaķītis – “Hand Stand”, liepājnieks Eduards Vinokurovs un talsenieks Vladislavs Savins – “Push-up king”, rīdzinieks Pauls Jemeļjanovs – “Freestyle”, valmiernieks Agnis Stulpinskis un nīciniece Una Lagzdina – “Plank Hold”, kā arī dalībnieks no Izraēlas Dans Rosenberg – “Muscle up”.

„Liepājas spēks 2017” ir izteiktas spēka, izturības un ātruma sacensības, kas ietver spēka vingrinājumu elementus ar dalībnieka personīgo un pielikto svaru. Ja iepriekšējā gadā “Liepājas spēku” veidoja tikai “CrossFit” profesionāļi un Latvijas mēroga dalībnieki, kuriem sacensībās bija jāizpilda augstas grūtības un sarežģītības pakāpes uzdevumi, tad šogad izpildāmie elementi tika pielāgoti ne tikai sportistiem ar daudzu gadu pieredzi, bet arī tiem, kuri līdz šim vēl neuzdrošinājās ņemt dalību.

Individuālā sportiste un skrējēja Kristīne Kuzņecova, lai arī “Liepājas spēkā” uzvarēja pērn, tomēr uzsvēra, ka katra uzvara ir jāizcīna no jauna. “Emocijas ir fantastiskas, nelikās viegli. Braucu uz sacensībām ar apziņu, ka viss sākas no nulles, neskatoties uz to, ka uzvarēju pagājušajā gadā. Galīgi nebija deguns augšā, braucu uz šejieni kā uz savām pirmajām sacensībām,“ viņa smaidot sacīja. Kristīne atzīst, ka “Liepājas spēka” līmenis ir audzis – tās kļuvušas profesionālākas un cīņa ar konkurentiem sīvāka: “Tikko uzzināju, ka uzvara “maksā” vienu kaloriju. Cepuri nost otrajai un trešajai vietai, un visām pārējām meitenēm!”

Rīgā ar gandarījumu atgriezīsies sporta kluba “CrossFit Jugla” dalībnieks Kristaps Cīrulis, kurš uz “Liepājas spēku” devās ar vēlmi uzvarēt. “Pagājušajā gadā sāku nodarboties ar “CrossFit” un beidzot man izdevās paveikt to, ko visu laiku centos – mūžīgi nepalikt otrajam. Pagājušajā gadā otrais paliku Grobiņas “Vikingu kausā”, tad “TRU-FIT Summer Games”, kā arī paliku nedaudz aiz svītras “Battle of Riga” kvalifikācijā, no kurām pāris puiši startēja arī šodien šeit. Jau no rīta zināju, ka būs grūti, bet vēlējos pierādīt, ka es varu uzvarēt. Un man izdevās,” par uzvaru spriež sportists.

Šogad arī paralēli “CrossFit” disciplīnām Liepājas Olimpiskā centra Arēnā cīnījās ielu vingrotāji, kuri ar “Liepājas spēka” paplašināšanos, tika ņemti ”paspārnē”.

Kā atzina Māris Šlēziņš, kas ir Pasaules Ielu vingrošanas federācijas dibinātājs un prezidents, tad “Liepājas spēkā” redzētais dod prieku un pārliecību, ka šis ir tāds pirmais lielais un ne pēdējais pasākums, jo Liepājā ir lieliski treneri, kas nodrošina aktīvu ielu vingrotāju kustību: “Šogad organizēšu Latvijas čempionātu un Pasaules kausa posmu, kā arī Spēka dienu. Ļoti liels prieks, ka mūsu organizācija izaudzējusi tādus cilvēkus reģionos, kā Gvido Šalms, kas ar savu enerģiju ir pilnībā spējīgs pulcēt ap sevi jauniešus un noorganizēt foršus pasākumus. Var redzēt arī, ka puikām patīk. Novēlu Liepājā šiem aktīvistiem augt, kā arī augt šim pasākumam. Man vispār ir liels prieks, ka Liepājas pilsēta atbalsta ielu vingrotājus un dod viņiem šādu iespēju organizēties. Lai viss izdodas!”