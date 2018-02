Sporta pasākumi piepildīs Liepājas Olimpisko centru

Nedēļas nogalē, no 9. līdz 11. februārim, LOC Olimpiskajā centrā dominēs sports. Apmeklētāji aicināti atbalstīt savus favorītus volejbolā, florbolā un minigolfā, kā arī dažāda līmeņa čempionātos telpu futbolā un basketbolā.

Brīvdienās, no piektdienas vakara līdz svētdienai, LOC sporta zālēs tiks aizvadītas cīņas pilsētas basketbola čempionāta ietvaros. Piektdienas vakarā, pulksten 20:00, laukumā dosies "Promenade Hotel" un “LSSS2” komandas. Sestdienas pēcpusdiena, no pulksten 15:30 līdz 18:30, spēkus salīdzinās "Ģeodēzists" un "Simauto/LPPP”", kā arī "LPPP/Nīca" un "Oskara Transports” spēlētāji. Savukārt svētdienā, no pulksten 16:00 līdz 19:00, par uzvaru cīnīsies "Gavieze" un "Fēnikss", kā arī "Kraukļi" un "Kvartāls/Parabelum". 9. februārī skatītāji aicināti komandas atbalstīt LOC sporta zāle Nr. 4, jeb volejbola zāle, bet 10. un 11. februārī čempionāta cīņas norisināsies LOC Arēnā, informē LOC Sabiedrisko attiecību speciāliste Anete Mūrniece.

Gan sestdien, gan svētdien spēkiem mērosies Liepājas pilsētas telpu futbola čempionāta dalībnieki. Sestdien, 10. februārī komandas aizvadīs 5 spēles, kurās par uzvaru cīnīsies "Gavieze" un "Valsts Policija", "Rucava" un "Dunalka", "Lesjofors" un "Centra draudze", "Raven" un "Nīca", kā arī "Zvejnieks" un "RTMetals.LV". Svētdien, 10. februārī komandas aizvadīs 6 cīņas, kuru ietvaros laukumā tiksies "UPTK" un "Priekule", “Medze” un “RK Metāls”, “Liepājas Papīrs” un “Raven”, kā arī “Eldan” un “Blue Shock Race”. Sestdien skatītāji gaidīti no pulksten 09:00 līdz 14:00, bet svētdien no pulksten 15:30 līdz 21:30. Futbola čempionāta spēles, kā ierasts, norisināsies LOC sporta zālēs 2. un 3.

Šajā sestdienā, 10. februārī, volejbola cienītāji aicināti atbalstīt liepājniekus Latvijas Jaunatnes volejbola čempionātā U19 vecuma zēniem. Sabraukumā kopumā piedalīsies četras komandas no visas Latvijas- Liepājas volejbolisti no "LSSS", "Talsi", "Aizkraukle" un "Rīgas volejbola skola 2". Kopumā tiks aizvadītas 4 savstarpējās cīņas. Pirmā spēle sāksies pulksten 11:00, bet dienas noslēdzošā spēle – pulksten 15:30. Skatītāji gaidīti LOC sporta zālē Nr.4, jeb volejbola zālē.

Kā jau ierasts, arī šajās brīvdienās LOC sporta zālēs gaidāmas cīņas Latvijas jaunatnes basketbola līgas ietvaros. Sestdien, 10. februārī, LOC Arēnā tiksies meitenes no "Liepāja" un "Rīga/TTP 1" komandām. Sacensības meitenēm vienā vecuma grupā pulksten 13:30. Savukārt svētdien, 11. februārī, būs iespēja vērot 4 cīņas, kurās startēs 6 zēnu un 2 meiteņu komandas. Cīņas zēnu konkurencē notiks LOC sporta zālē Nr. 4. Pirmās sacensības pulksten 10:00 norisināsies starp “Liepāja” un “Kandava” zēniem vienā vecuma grupā. Otrie, pulksten 11:30, laukumā dosies "Liepāja" un "Saldus" spēlētāji vienā vecuma grupā, bet noslēdzošās cīņas, no pulksten 13:00 līdz 17:30, norisināsies starp "Liepāja 2" un "Talsi" zēniem vairākās vecuma grupās. Savukārt, pulksten 14:30, LOC Arēnā notiks spēle meiteņu konkurencē, kur laukumā dosies "Liepāja" un "Rīga/Kolibri" spēlētājas vienā vecuma grupā.

Sestdiena, būs īpaša florbola faniem, jo liepājnieki uzņems šī brīža turnīra kopvērtējuma 3. vietas ieguvējus “Rubene”, lai aizvadītu savu pēdējo ELVI florbola virslīgas regulārā čempionāta mājas spēli. Liepājniekiem joprojām pastāv teorētiskas iespējas iekļūt izslēgšanas spēlēs, tāpēc katrai nākošajai cīņai ir divtik liela nozīme. Atbalstītāji gaidīti LOC sporta zālēs Nr. 2 un 3, ieejas maksas pieaugušajiem 2 EUR, studentiem – 1 EUR, skolēniem līdz 18 gadu vecumam, invalīdiem un pensionāriem, uzrādot apliecību, ieeja bez maksas.

Svētdien, 11. februārī, LOC sporta zālēs nr. 2 un 3. norisināsies Kurzemes ziemas čempionāts telpu futbolā, kurā savus spēkus salīdzinās U10 un U11 vecuma jaunieši. Pasākums norisināsies vairāku stundu garumā no pulksten 9:00 līdz 15:30.

Nedaudz vēlāk, LOC cokolstāva vestibilā tiks aizvadīts Liepājas Amatieru minigolfa līgas 2.posms. Sacensības svētdien norisināsies visas dienas garumā, sākot no pulksten 11:30 līdz pulksten 17:00.

Ikviens LOC Olimpiskā centra apmeklētājs aicināts apskatīt Liepājas BJC foto pulciņa vadītāja Ruslana Šuļgas personālizstādi “Mani 5 gadi Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā”, kura izvietota LOC Rožu zāles foajē. Izstādē visu februāra mēnesi būs apskatāmas fotogrāfijas no dažādiem pasākumiem, koncertiem un citām aktivitātēm, kuras organizējis Bērnu un jaunatnes centrs. Tāpat izstādē būs redzami arī Bērnu un jaunatnes centra pedagogu un pulciņu dalībnieku portreti.



Lai relaksētos pēc saspringtās darba nedēļas un gūtu spēkus jauniem darbiem, aicinām apmeklēt LOC Baseins&SPA. Atgādinām, ka LOC baseins brīvdienās, ir atvērts no pulksten 9:00, SPA zona – no 10:00. Savukārt, tie, kuri vēlas aktīvāku atpūtu, aicināti apmeklēt LOC Ledus HALLES publiskās slidotavas.