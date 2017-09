Sevastova trīs stundu "trillerī" Pekinas WTA turnīra pirmās kārtas cīņā zaudē titulētajai Šarapovai

Latvijas dāmu tenisa otrā rakete Anastasija Sevastova sestdien Pekinas WTA "Premier" sērijas turnīra pirmās kārtas mačā ar 6-7 (3:7), 7-5, 6-7 (7:9) trīs stundu "trillerī" zaudēja Krievijas tenisa zvaigznei Marijai Šarapovai, kura tādējādi revanšējusies par ASV atklātajā čempionātā piedzīvoto neveiksmi.

Šī turnīra vienspēļu sacensības Sevastova noslēgusi ar desmit WTA ranga punktiem. Latvijas tenisistei pašlaik ir trīs zaudējumu sērija, raksta LETA.

Dueļa trešajā setā Sevastova bija iedzinējos ar 2-5, tomēr varonīgi atspēlējās no divu breiku deficīta un izvirzījās vadībā ar 6-5. Tomēr izšķirošajā brīdī Šarapova nosargāja savu servi un noveda dueli līdz taibreikam, kur smagā cīņā guva panākumu ar 9:7.

Pirmais sets aizritēja abu spēlētāju līdzvērtīgā cīņā. Jau pirmajā geimā Sevastova ieguva breiku, taču uzreiz pēc tam Šarapova grūtā cīņā to atspēlēja. Lai arī trešajā geimā Latvijas tenisiste ieguva vienu breikbumbu, tā palika neizmantota, krievietei savu servi nosargājot. Laukumā ritēja cīņa starp spēkos līdzīgām tenisistēm. Septītajā geimā Sevastova vēlreiz ieguva breiku, tomēr atkal nebija ilgi jāgaida, līdz titulētā pretiniece to atspēlēja.

Latvijas tenisiste ieguva vēl vienu breiku pirmā seta 11.geimā un līdz ar to varēja servēt par uzvaru. Jūtot spiedienu, Šarapova ieguva breikbumbu (40:30), turklāt viņa to arī izmantoja, novedot pirmo setu līdz taibreikam. Līdz ar to krieviete pirmajā setā atspēlēja visus trīs Sevastovas iegūtos breikus.

Pirmā seta taibreiku krietni veiksmīgāk iesāka Šarapova, kura, tiekot pie diviem minibreikiem pēc kārtas, izvirzījās vadībā ar 3:0. Lai arī Sevastova nepadevās, viņai tā arī neizdevās lauzt taibreika ritējumu, tāpēc pirmajā setā tika piedzīvots zaudējums ļoti līdzīgā cīņā.

Savukārt jau otrā seta pirmajā geimā Šarapova diezgan viegli lauza Sevastovas servi. Tomēr kopumā laukumā joprojām bija ļoti līdzvērtīga cīņa, turklāt Latvijas tenisiste piektajā geimā atspēlēja vienu breikbumbu, kas viņai ļāva nenonākt vēl lielākos iedzinējos. Savukārt astotajā geimā Sevastova pie pretinieces serves izvirzījās vadībā ar 40:0, tiekot pie trim breikbumbām, tomēr Šarapova atspēlējās. Tiesa, nākamo breikbumbu Latvijas sportiste izmantoja un panāca neizšķirtu.

Ar savas serves palīdzību Sevastova otrajā setā panāca jau 5-4, bet nākamajā geimā pēc Šarapovas dubultkļūdas viņa ieguva arī breikbumbu (40:30), kas vienlaikus bija arī setbumba. Krievijas tenisiste gan to atspēlēja. Pēcāk Latvijas tenisiste nosargāja savu servi, turklāt pēc pāris Šarapovas kļūdām svarīgajā 12.geimā ieguva uzreiz trīs breikbumbas, turklāt izmantoja pirmo, otrajā setā uzvarot ar 7-5.

Līdz ar to šī mača liktenis tika izšķirts izšķirošajā - trešajā - setā, bet pirms tā Sevastova pieprasīja medicīnisko pārtraukumu, un viņai tika aprūpēta kreisās kājas apakšdaļa. Noslēdzošais sets iesākās līdzīgā gultnē kā otrais, Šarapovai trešajā geimā iegūstot breiku, tomēr pēcāk iniciatīva pārgāja krievietes pusē.

Šarapova vēlreiz ieguva breiku septītajā geimā, izvirzoties vadībā ar 5-2 un tiekot pie iespējas servēt par uzvaru šajā spēlē. Tomēr Sevastova nepadevās un lauza krievietes servi, bet pēc tam ar grūtībām nosargāja savu servi, atspēlējot divas mačbumbas. Līdz ar to Latvijas otrā rakete bija pietuvojusies līdz minimumam. Lai arī Šarapova desmitajā geimā vēlreiz varēja servēt par uzvaru mačā, viņa pieļāva divas dubultkļūdas, kas Sevastovai ļāva tikt pie breikbumbas, ko viņa pēc krievietes sitiena tīklā arī izmantoja.

Pēcāk Sevastova nosargāja savu servi, izvirzīdamās vadībā ar 6-5 un nonākdama vairs tikai viena uzvarēta geima attālumā no uzvaras šajā mačā, tāpat viņa bija atspēlējusies no 2-5.

Šarapovai gan izdevās nosargāt savu servi un novest cīņu līdz taibreikam. To veiksmīgāk iesāka Sevastova, izvirzoties vadībā ar 2:0, tomēr Krievijas tenisiste pēc tam panāca izlīdzinājumu. Latvijas tenisiste pēc tam uzvarēja nākamajās divās izspēlēs, bet vēlreiz pretiniece panāca neizšķirtu, sportistēm cīnoties punkts punktā. Tiesa, visu laiku vadībā izdevās izvirzīties Sevastovai, kura pēc minibreika panāca 6:5, tiekot pie mačbumbas, bet Šarapova ar iespaidīgu sitienu stūrī vēlreiz izlīdzināja rezultātu.

Nākamajā izspēlē pie mačbumbas jau tika Krievijas tenisiste, bet pēc tam viņa sita bumbiņu autā, tāpēc rezultāts kļuva 7:7. Šarapova pēc tam vēlreiz ieguva mačbumbu un ar ceturto reizi viņa to beidzot izmantoja.

Abu spēlētāju mačs ilga vairāk nekā trīs stundas.

Sevastova turnīrā bija izlikta ar 16.numuru, kamēr Šarapova Pekinā startē ar īpašo ielūgumu jeb "wild card". Krievijas tenisiste 2014.gadā kļuva par Pekinas turnīra uzvarētāju.

Abas tenisistes 3.septembrī Ņujorkā tikās ASV atklātā čempionāta astotdaļfinālā, aizraujošā cīņā Sevastovai svinot uzvaru ar 5-7, 6-4, 6-2. Latvijas sportiste šobrīd pasaules rangā atrodas 18.pozīcijā, bet Šarapova, kura pavasarī atgriezās tenisā pēc 15 mēnešu diskvalifikācijas, ir ranga 104.rakete.

Šarapova otrajā kārtā mērosies spēkiem ar krievietes Jekaterinas Makarovas un kādas kvalifikācijas veiksminieces dueļa uzvarētāju.

Šarapova savulaik vairākas reizes bijusi ranga līdere, kopā vadībā atrodoties 21 nedēļu. Pērn viņa par aizliegtās vielas meldonija lietošanu saņēma 15 mēnešu diskvalifikāciju. Krieviete ir 2006.gada ASV atklātā čempionāta uzvarētāja, kā arī divas reizes triumfējusi Francijas atklātajā čempionātā, bet pa reizei ieguvusi arī Austrālijas atklātā čempionāta un Vimbldonas čempionāta uzvarētājas laurus.

Sevastovai šī ir veiksmīgākā sezona karjerā, kas izpaužas arī pasaules rangā. Kopš februāra Latvijas tenisiste tikai reizi bija apstājusies kāda turnīra pirmajā kārtā un jūnija beigās viņa triumfēja Maljorkas WTA sacensībās, tiekot pie otrā šāda līmeņa titula karjerā. Tiesa, viņa pagaidām palikusi Latvijas pirmās raketes Aļonas Ostapenko fonā, kura triumfēja Francijas atklātajā čempionātā un jau sasniegusi ranga pirmo desmitnieku.

Tikmēr Ostapenko Pekinas turnīrā ir izlikta ar devīto numuru. Tā kā viņa Uhaņas turnīrā sasniedza pusfinālu, tad viņa Pekinā sāks spēlēt no otrās kārtas. Latvijas tenisistes pretiniece Pekinā noskaidrosies pieredzējušās austrālietes Samanatas Stosuras (WTA 44.) un čehietes Kateržinas Sinjakovas (WTA 47.) duelī.

Pekinas turnīrā ar pirmo numuru izlikta spāniete Garvinje Mugurusa, kura Pekinā titulu izcīnīja 2015.gadā, bet pērn pie panākuma tika poliete Agņeška Radvaņska, kura titula aizstāvēšanu sāks pret kādu no kvalifikācijas veiksminiecēm.

Abas Latvijas tenisistes Pekinā plāno piedalīties arī dubultspēļu turnīrā. Šobrīd plānots, ka Sevastova duetā ar horvātieti Donnu Vekiču pirmajā kārtā tiksies ar šī gada "US Open" čempioni Sloenu Stīvensu no ASV un Heteri Vatsoni no Lielbritānijas. Savukārt Ostapenko duetā ar rumānieti Soranu Kirstju spēkosies pret Rumānijas tenisisti Moniku Nikulesku un Taivānas sportisti Suveju Sje.

Pekinā risinās "Premier Mandatory" sērijas turnīrs, kas ir otrs augstākais līmenis pēc "Grand Slam" sacensībām.