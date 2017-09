Sevastova sagrauj Vekiču un atkal sasniedz ASV atklātā tenisa čempionāta astotdaļfinālu

Latvijas sieviešu tenisa otrā rakete Anastasija Sevastova piektdien Ņujorkā ASV atklātā čempionāta trešajā kārtā pārliecinoši ar 6-2, 6-3 uzveica horvātieti Donnu Vekiču, otro gadu pēc kārtas sasniedzot šī turnīra astotdaļfinālu.

Tikmēr cita Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko salīdzinoši negaidīti pārvarēja jaukto dubultspēļu turnīra pirmo kārtu, raksta LETA.

Sevastovas mačs ar Vekiču ilga tikai 67 minūtes, kuru laikā Latvijas tenisiste savai pretiniecei nedeva daudz iespēju un nākamajā kārtā, iespējams, tiksies ar krievu superzvaigzni Mariju Šarapovu.

Pērn Sevastova ASV atklātajā čempionātā aizkļuva līdz ceturtdaļfinālam, savukārt kādā no "Grand Slam" turnīriem viņa labāko 16 skaitā tikusi trešo reizi karjerā, astotdaļfinālā spēlējot arī 2011.gada Austrālijas atklātajā čempionātā.

Par ceturtās kārtas sasniegšanu Sevastova nopelnījusi 240 WTA ranga punktus, kas viņai, visticamāk, ļaus saglabāt vietu pasaules ranga 20 labāko skaitā arī pēc šī turnīra beigām.

Sevastova pasaules sieviešu tenisa rangā ir 17.vietā un turnīrā izlikta ar 16.numuru, bet horvātiete, kura pirmajās divās kārtās bija zaudējusi vien piecos geimos, atrodama 52.pozīcijā.

Spēles ievadā Sevastova zaudēja punktu savā servē, taču turpinājumā Vekiča zaudēja spēles pavedienu un nākamajos četros geimos uzvarēja vien pa vienai izspēlei, turklāt divas no tām bija pēc Sevastovas dubultkļūdām. Nākamie geimi bija līdzīgāki, tomēr Latvijas tenisiste iniciatīvu vairs no rokām neizlaida un noslēdza pirmo setu savā labā.

Otrā seta ievadā līdzīgi bija pirmie trīs geimi, tomēr tajos visos galotnē veiksmīgāka bija Sevastova. Pēc tam nākamajos divos geimos Latvijas tenisiste sagrāva pretinieci, izvirzoties jau vadībā ar 5-0 un likās, ka duelis tūlīt noslēgsies. Kaut Vekičai izdevās atjaunot intrigu un trīs geimus atspēlēt, turklāt arī nākamajā iegūt divas breikbumbas, Sevastova spēja saņemties un nodrošināt sev vietu astotdaļfinālā.

Nākamajā kārtā Sevastova var tikties ar slaveno krievieti Mariju Šarapovu (WTA 146.), kura vēlāk piektdien trešās kārtas mačā centīsies uzveikt jauno ASV pārstāvi Sofiju Keninu (WTA 139.). Pieckārtējā "Grand Slam" čempione Šarapova pirmajā kārtā, aizvadot pirmo "Grand Slam" maču pēc 15 mēnešu diskvalifikācijas, lieliskā cīņā uzvarēja pasaules ranga vicelīderi Simonu Halepu, bet otrajā kārtā apspēlēja šveicieti Tīmeu Babošu.

Sevastovai šī bija otrā tikšanās ar Vekiču. Pērn februārī Gaosjunas WTA "International" turnīra otrajā kārtā Latvijas tenisiste svinēja uzvaru ar rezultātu 7-5, 2-6, 7-5, trešajā setā atspēlējoties no 0-4.

Jau vēstīts, ka Sevastova šī turnīra pirmajā kārtā ar 7-5, 6-1 uzvarēja Vācijas tenisisti Karīnu Vitheftu, kura rangā ieņem 65.pozīciju, bet pēc tam ar 6-4, 6-4 pārspēja arī 118.pozīcijā esošo ukrainieti Katerinu Kozlovu.

Tikmēr Vekiča turnīru iesāka ar divām pārliecinošām uzvarām, ar 6-2, 6-1 pārspējot brazīlieti Beatrisi Adadu Maiju (WTA 71.) un ar 6-0, 6-2 sagraujot ķīnieti Šuai Penu, kura rangā atrodama 24.pozīcijā, bet turnīrā bija izlikta ar 22.numuru.

Vekiča vien otro reizi karjerā bija sasniegusi kāda "Grand Slam" turnīra trešo kārtu, šajā turnīra fāzē spēlējot arī 2015.gada Francijas atklātajā čempionātā. Šosezon Austrālijā un Vimbldonā viņa apstājās otrajā kārtā, bet Francijā nepārvarēja pirmo kārtu.

Šosezon Vekiča triumfēja Notingemas WTA "International" turnīrā Lielbritānijā, iegūstot savu otro WTA titulu karjerā. Pirmo viņa izcīnīja 2014.gadā vien 17 gadu vecumā, bet pirmajā finālā no līdz šim piecām reizēm horvātiete spēlēja vēl 16 gadu vecumā, kas turklāt notika debijas sacensībās WTA tūrē.

Zīmīgi, ka abos uzvarētajos finālos viņa izcīnījusi vienīgos panākumus karjerā pār pirmā desmitnieka tenisistēm.

Šveices tenisa zvaigznes Stana Vavrinkas draudzene Vekiča pēc lieliska karjeras ievada iepriekšējās divas sezonas bija noslēgusi ārpus pasaules ranga pirmā simtnieka, tomēr šī sezona ir sekmīgākā viņas karjerā, jūlijā pirmoreiz karjerā arī iekļūstot pasaules ranga piecdesmitniekā.

Sevastova izsētās tenisistes statusu ieguvusi ceturtajā "Grand Slam" turnīrā pēc kārtas, divos šogad sasniedzot trešo kārtu, bet vienā - otro. Izliktās tenisistes statuss nozīmē, ka pirmajās divās kārtās nav iespējams spēkoties ar rangā augstāk esošām konkurentēm, bet iekļūšana starp pirmajām 16., ko Sevastova paveikusi pirmoreiz karjerā, nozīmēja, ka šādas pretinieces pat teorētiski nevar būt trijos mačos. Viņa izlikta ar 16.numuru, jo turnīrā nepiedalās titulētā amerikāniete Serēna Viljamsa, kura tieši piektdien dzemdējusi meitiņu, bet pasaules rangā atrodas 15.pozīcijā.

Pērn Sevastova parūpējās par pārsteigumu un negaidīti sasniedza ASV atklātā čempionāta ceturtdaļfinālu, kas ir viņas labākais sasniegums kādā no "Grand Slam" turnīriem. Pirms tam Latvijas tenisiste šajā turnīrā nebija spējusi tikt tālāk par otro kārtu. Līdz ar to šogad Sevastovai jāaizstāv 430 ranga punkti un pašlaik sportiste ir aizstāvējusi 240 no tiem.

Sevastovai šī ir veiksmīgākā sezona karjerā, kas izpaužas arī pasaules rangā. Kopš februāra Latvijas tenisiste tikai reizi apstājusies kāda turnīra pirmajā kārtā un jūnija beigās viņa triumfēja Maljorkas WTA sacensībās, tiekot pie otrā šāda līmeņa titula karjerā.

Skatoties tikai šogad nopelnītos punktus un ņemot vērā arī Ņujorkas turnīru, Sevastova šobrīd ir 11.vietā pasaulē, kamēr stabilā astotajā pozīcijā atrodas Latvijas pirmā rakete un šī gada "French Open" čempione Aļona Ostapenko, kura arī sasniegusi "US Open" trešo kārtu. Astoņas gada labākās tenisistes piedalīsies sezonas noslēguma turnīrā, bet Sevastova no tautietes atpaliek par vairāk nekā 1300 punktiem.

Ostapenko nākamā pretiniece būs principiālā vienaudze Darja Kasatkina no Krievijas. Viņas trešās kārtas mačs notiks sestdien.

Sevastova piedalās arī dubultspēļu turnīrā, kur duetā ar kādreizējo WTA vienspēļu ranga līderi Jeļenu Jankoviču no Serbijas ceturtdien pirmajā kārtā ar 6-3, 6-7 (3:7), 6-3 pārspēja amerikānieti Eižu Muhamedu un horvātieti Ajlu Tomljanoviču, kura "Grand Slam" turnīros pārstāv Austrāliju.

Otrajā kārtā Sevastova un Jankoviča spēkosies ar leģendāro šveicieti Martinu Hingisu un taivānieti Jundzjany Čaņu, kuras izliktas ar otro numuru.

Tikmēr Ostapenko iepriekš piektdien dāmu dubultspēlēs duetā ar Eižēniju Bušāru no Kanādas pirmajā kārtā cieta neveiksmi 5-7, 2-6 pret beļģieti Elisu Mertensu un dubultspēļu speciālisti Deimiju Shūrsu no Nīderlandes.

Tāpat Ostapenko piektdien pārī ar francūzi Fabrisu Martēnu aizvadīja jaukto dubultspēļu pirmās kārtas maču pret indieti Saniju Mirzu un horvātu Ivanu Dodigu, svinot uzvaru ar 5-7, 6-3, 10:6.

Mirza karjeras laikā izcīnījusi trīs "Grand Slam" jaukto dubultspēļu titulus, tajā skaitā triumfējot 2014.gada ASV atklātajā čempionātā. Pārī ar Dodigu viņa šogad spēlēja Austrālijas atklātā čempionāta finālā, bet pērn to pašu paveica arī Francijas atklātajā čempionātā, līdz ar to Ņujorkā viņi bija vieni no galvenajiem favorītiem.

Nākamajā kārtā Ostapenko un Martēns spēlēs ar Austrālijas pārstāvi Anastasiju Rodionovu un Oliveru Maraku no Austrijas. Zīmīgi, ka Ostapenko pērn duetā ar Marahu aizkļuva līdz pusfinālam Vimbldonā, bet Martēnam austrietis ilgstoši bijis dubultspēļu pārinieks.

LETA jau ziņoja, ka trešdien dalību vīru vienspēļu turnīrā noslēdza Ernests Gulbis, kurš savā 29.dzimšanas dienā ar 3-6, 5-7, 4-6 atzina Dienvidāfrikas Republikas pārstāvja Kevina Andersona pārākumu.