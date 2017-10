Sevastova rangā piedzīvo kritumu par vienu vietu

Latvijas tenisa pirmā rakete un šī gada "French Open" čempione Aļona Ostapenko pirmdien publicētajā WTA rangā pakāpusies vēl par divām vietām un tagad ieņem astoto pozīciju, kas ir jauns valsts rekords, turklāt viņa oficiāli nodrošinājusi arī dalību sezonas noslēguma turnīrā.

Septembrī Ostapenko kļuva par pirmo Latvijas tenisisti dāmu vienspēļu ranga desmitniekā. 2014.gadā ATP ranga desmitniekā dažas nedēļas atradās arī Ernests Gulbis, raksta LETA.

Pirms nedēļas Ostapenko uzvarēja Seulas WTA "International" sērijas turnīrā, tiekot pie sava otrā titula karjerā, bet pagājušajā nedēļā sasniedza pusfinālu Uhaņas WTA "Premier", kur gan, spēlēdama nevesela, viņa piekāpās austrālietei Ešlijai Bārtijai.

Savukārt šonedēļ Ostapenko iecerēta dalība Pekinas WTA "Premier" turnīrā, ko viņa uzsāks no otrās kārtas. Pirmajā mačā šajās sacensībās viņa, būdama izlikta ar devīto numuru, tiksies ar pieredzējušo Austrālijas tenisisti Samantu Stosuru.

Šogad nopelnītajos punktos Ostapenko ar 4121 punktu saglabājusi septīto vietu, un viņa jau ir nodrošinājusi dalību sezonas noslēguma turnīrā, kur piedalīsies astoņas labākās tenisiste. Devītajā vietā esošā francūziete Kristīna Mladenoviča, kura pēdējā laikā spēlē ļoti nesekmīgi un cietusi zaudējumu arī Pekinas turnīra pirmajā kārtā, nopelnījusi jau par 1245 punktiem mazāk. Tik daudz punktu atlikušajos sezonas turnīros nav iespējams vairs nopelnīt.

Sezonas noslēguma turnīrs no 22. līdz 29.oktobrim notiks Singapūrā.

Ostapenko vasaras sākumā sagādāja vienu no Latvijas sporta visu laiku lielākajām sensācijām un uzvarēja Francijas atklātajā čempionātā, kas viņai pasaules rangā ļāva pacelties līdz vēl nebijušiem augstumiem jeb 12.vietai. Viņa kļuva par Latvijas rekordisti WTA rangā, jo Larisa Neilande karjerā vienspēļu rangā spēja pakāpties līdz 13.pozīcijai.

Tikmēr Latvijas otrā rakete Anastasija Sevastova pasaules rangā piedzīvojusi kritumu par vienu vietu un tagad ieņem 19.pozīciju. Sestdien viņa cieta trešo zaudējumu pēc kārtas, jo Pekinas WTA turnīra pirmās kārtas mačā trīs stundu "trillerī" ar 6-7 (3:7), 7-5, 6-7 (7:9) piekāpās slavenajai krievietei Marijai Šarapovai.

Abām Latvijas tenisistēm šogad ir iespējas vēl vairāk uzlabot savas pozīcijas WTA rangā, jo pērn pēc ASV atklātā čempionāta Sevastova izcīnīja tikai vienu uzvaru, kamēr Ostapenko cieta tikai zaudējumus.

Tikmēr Sevastova sezonas rangā ar 2345 punktiem noslīdējusi par vienu vietu un ieņem 14.pozīciju, bet no devītajā vietā esošās Mladenovičas, kura pagaidām pretendē uz rezervistes statusu noslēguma turnīrā, viņa atpaliek 531 punktu. Viņai, visticamāk, būs jāsamierinās ar dalību otrajā sezonas noslēguma turnīrā "WTA Elite Trophy", kurā piedalās 9.-19.spēcīgākā sportiste.

No pārējām Latvijas tenisistēm Diāna Marcinkēviča jaunākajā pasaules rangā zaudējusi trīs vietas un tagad ieņem 249.pozīciju, 17 gadus vecā Daniela Vismane atkāpusies par četrām vietām uz 1031.pozīciju, bet 18 gadus vecā Irina Ļapustina atguvusi atkritusi par sešām pozīcijām uz 1108.vietu.

Ceturto nedēļu pēc kārtas ranga vadībā ir Spānijas tenisiste Garvinje Mugurusa, ko Ostapenko pieveica Uhaņas turnīra ceturtdaļfinālā, pirmo reizi pārspējot kādu no pasaules ranga pirmā trijnieka. Tikmēr otro vietu saglabājusi rumāniete Simona Halepa, bet trešo - ukrainiete Jeļina Svitoļina.

Ceturtā ir Karolīna Plīškova no Čehijas, kuru bija iepriekšējā ranga līdere, kurai seko amerikāniete Venusa Viljamsa, dāniete Karolīne Vozņacki un Lielbritānijas tenisiste Džoanna Konta. Astotā tagad ir Ostapenko, kurai seko krieviete Svetlana Kuzņecova un slovākiete Dominika Cibulkova.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Uhaņas WTA turnīrā sestdien uzvarēja Francijas sportiste Karolīne Garsija, kura finālā ar 6-7(3:7), 7-6(7:4), 6-2 uzvarēja Ostapenko pāridarītāju Bārtiju. Lai arī šis francūzietei ir ceturtais WTA tituls karjerā, tā viņai ir prestižākā no līdz šim izcīnītajām trofejām. Savukārt Taškentas WTA "International" turnīrā triumfēja Katerina Bondarenko no Ukrainas, kura finālā ar 6-4, 6-4 pārspēja Tīmeu Babošu no Ungārijas, tiekot pie sava otrā titula karjerā.

Savukārt WTA dubultspēļu rangā Ostapenko zaudējusi vienu pozīciju un tagad ir 37.vietā, Sevastova pakāpusies par 11 vietām augstāk un ir 90.pozīcijā, kas ir jauns viņas karjeras rekords, kamēr Marcinkēviča atrodas 177.vietā.