Sevastova pakāpjas uz WTA ranga 24. vietu

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova atguvusi valsts pirmās raketes godu un jaunākajā WTA rangā, kas publicēts pirmdien, pakāpusies uz rekordaugsto 24.vietu, kamēr Aļona Ostapenko piedzīvojusi kritumu un tagad ieņem vien 71.pozīciju.

Iepriekšējā nedēļā Sevastovai padevās ļoti veiksmīgs Dubaijas WTA "Premier" sērijas turnīrs, kas hierarhijā ir aiznākamajā līmenī aiz "Grand Slam". Šajās "Premier 5" sacensībās Latvijas pārstāve pirmo reizi karjerā aizkļuva līdz pusfinālam, kur gan ar 3-6, 4-6 zaudēja Dānijas sportistei Karolīnai Vozņacki, kura savulaik bijusi arī pasaules ranga pirmajā vietā, raksta LETA.

Par spīti neveiksmei pusfinālā Sevastova aizvadīja lielisku turnīru un nopelnīja 350 WTA ranga punktus. Tas viņai no pagājušajā nedēļā ieņemtās 35.vietas rangā ļāvis pakāpties uz 24.pozīciju. Sevastovas iepriekšējais karjeras rekords bija 30.pozīcija. Tikmēr Latvijas dāmu tenisa visu laiku augstākā vieta ir Larisas Neilandes 1988.gadā sasniegtā 13.vieta.

Tikmēr Ostapenko no iepriekš ieņemtās 34.vietas tagad noslīdējusi uz 71.pozīciju. Aizvadītajā nedēļā viņa cieta neveiksmi Dubaijas turnīra pirmajā kārtā un tādējādi nespēja nosargāt 585 WTA ranga punktus, ko viņa pirms gada šajā laikā ieguva, aizkļūstot līdz Dohas WTA "Premier" turnīra finālam.

Savukārt Latvijas trešā rakete joprojām ir Diāna Marcinkēviča, kura saglabājusi iepriekš ieņemto 300.pozīciju, kamēr Ernesta Gulbja pusmāsa Laura Gulbe ir 1135.vietā.

Savukārt ranga pirmajā desmitniekā notikušas nelielas izmaiņas. Pasaules ranga līderes godu saglabājusi pieredzējusī amerikāniete Serēna Viljamsa, kura nesen uzvarēja Austrālijas atklātajā čempionātā un no pirmās vietas gāza vācieti Angeliku Kerberi.

Austrālijā Viljamsa ieguva savu 23. "Grand Slam" titulu karjerā, kas ir jauns atklātās ēras rekords. Visu laiku "Grand Slam" tituliem bagātākā tenisiste ir austrāliete Margareta Kurta, kura savulaik izcīnīja 24 šādus titulus.

Otro vietu WTA rangā ieņem Kerbere, kura Viljamsu no planētas pirmās raketes goda gāza pēc pērn septembrī uzvarēta ASV atklātā čempionāta.

Savukārt pasaules ranga trešajā vietā ir čehiete Karolīna Plīškova, bet viņai seko rumāniete Simona Halepa un Dominika Cibulkova no Slovākijas. Sesto pozīciju joprojām ieņem Agņeška Radvaņska no Polijas, kam seko spāniete Garvinje Mugurusa un krieviete Svetlana Kuzņecova. Savukārt pirmo desmitnieku noslēdz amerikāniete Medisona Kīza un Ukrainas tenisiste Jeļina Svitoļina, kura pēc uzvaras Dubaijas turnīrā pakāpusies no 13.pozīcijas.

Dubaijas WTA "Premier" turnīra finālā Svitoļina ar 6-4, 6-2 droši apspēlēja 2011.gada sacensību čempioni Vozņacki, tiekot pie sava otrā titula šosezon. Tikmēr mājiniece Tīmea Baboša svētdien uzvarēja WTA "International" kategorijas sacensībās Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā. Finālā, kurā tikās ar pirmajiem diviem numuriem izliktās tenisistes, Baboša ar 6-7 (4:7), 6-4, 6-3 apspēlēja Luciji Šafāržovu no Čehijas. Ungāriete guva otro WTA titulu karjerā, jo iepriekš viņa 2012.gadā bija uzvarējusi sacensībās Monterejā.

Tikmēr Ostapenko sasniegusi jaunu rekordu WTA dubultspēļu rangā, jo no 64.vietas pakāpusies uz 55.pozīciju. Iepriekšējā nedēļā viņa pārī ar kanādieti Gabrielu Dabrovski aizkļuva līdz Dubaijas turnīra dubultspēļu sacensību ceturtdaļfinālam, kurā piekāpās pērnā gada Riodežaneiro olimpiskajām čempionēm Jekaterinai Makarovai un Jeļenai Vesņinai no Krievijas. Šīs sportistes turpinājumā kļuva par čempionēm.

Arī Sevastova dubultspēļu rangā sasniegusi jaunu rekordu, jo 141.pozīcijas pakāpusies uz 119.vietu, kamēr Marcinkēviča ierindojas 193.pozīcijā.