Sevastova divos setos pieveic Kruniču un iekļūst Brisbenas WTA "Premier" turnīra pusfinālā

Latvijas sieviešu tenisa otrā rakete Anastasija Sevastova ceturtdien Austrālijas notiekošā Brisbenas WTA "Premier" sērijas turnīra ceturtdaļfinālā ar 6-2, 6-4 uzvarēja serbieti Aleksandru Kruniču.

Par iekļūšanu pusfinālā Sevastova nopelnījusi 185 WTA ranga punktus, kas viņai nākamnedēļ pasaules rangā ļaus pakāpties par vienu vietu un ieņemt 15.pozīciju, kas ir sportistes atkārtots rekords, vēsta LETA.

Pusfinālā Latvijas pārstāve tiksies ar pasaules 88.raketi Aļaksandru Sasnoviču no Baltkrievijas, kura savā ceturtdaļfināla cīņā ar 3-6, 6-2, 6-3 uzveica francūzieti Alizē Kornē (WTA 38.)

Abas tenisistes šo maču sāka ļoti līdzvērtīgi, pirmajos geimos nevienai netiekot pie breika. Pirmā pie breikbumbām piektajā geimā tika Kruniča, kura gan nespēja izmantot trīs iespējas lauzt Sevastovas servi. Uzreiz nākamajā geimā arī Latvijas tenisiste tika pie savas pirmās breikbumbas, ko arī izmantoja.

Pirmā seta turpinājumā iniciatīva bija pārgājusi Sevastovas pusē, kura astotajā geimā ieguva vēl vienu breikbumbu, turklāt vēlreiz to izmantoja un noslēdza pirmo setu ar 6-2. Latvijas sportiste pirmo setu beidza ar četriem uzvarētiem geimiem pēc kārtas.

Otrā seta sākumā Kruniča gan bija atguvusies, jo Sevastovai izrādīja krietni sīvāku pretestību. Pirmie divi otrā seta geimi bija bagāti ar garām izspēlēm, abām sportistēm cīnoties ļoti sīvi. Pirmajā geimā Kruniča ieguva divas breikbumbas, bet nevienu no tām nepārvērta breikā, kamēr nākamajā geimā jau Sevastova neizmantoja trīs iespējas lauzt pretinieces servi.

Tomēr pie breika Sevastova tika ceturtajā geimā, pārliecinoši laužot serbietes servi, jo neļāva viņai uzvarēt nevienā izspēlē. Kruniča gan nepadevās, jo nākamajā geimā pirmo reizi ieguva breiku, izmantojot vienu no divām breikbumbām, bet pēc viņa panāca neizšķirtu 3-3. Arī turpinājumā starp abām sportistēm bija līdzvērtīga un aizraujoša cīņa, kā rezultātā nākamajos divos savas serves geimos Sevastova tikai ar pūlēm izvairījās no punkta zaudēšanas.

Desmitajā geimā Kruniča servēja par palikšanu spēlē, tomēr šoreiz pievīla psiholoģiskais spiediens, jo viņa pieļāva kļūdas, kas Sevastovai ļāva lauzt serbietes servi un otrajā setā uzvarēt ar 6-4, triumfējot arī visā mačā.

Sevastova pasaules rangā pašlaik atrodama 16.pozīcijā, kamēr 24 gadus vecā Kruniča, kura dzimusi Maskavā, ir planētas 53.rakete.

Abām šī bija jau sestā savstarpējā tikšanās reize, katrai tagad uzvaras un zaudējumus dalot uz pusēm. Pērn tenisistes savā starpā neaizvadīja nevienu spēli, lai gan 2016.gadā viņas spēkojās pat trīs reizes. Beidzamā cīņa bija 2016.gada pavasarī Marokā, kad Rabātas WTA "International" sērijas turnīra pirmajā kārtā Sevastova piedzīvoja neveiksmi ar 3-6, 2-6.

Kā vēstīts, savā jaunās sezonas pirmajā mačā Sevastova svētdien ar rezultātu 6-1, 6-3 pārspēja titulēto austrālieti Samantu Stosuru, kura WTA rangā ieņem 41.vietu, bet otrdien otrajā kārtā ar rezultātu 6-2, 6-1 uzvarēja pasaules 37.raketi Soranu Kirstju no Rumānijas.

Sevastovai WTA tūrē šis ir labākais sezonas sākums kopš 2011.gada, kad viņa pie trim uzvarām tika Austrālijas atklātajā čempionātā.

Kruniča Brisbenas turnīra pirmajā kārtā ar 7-5, 7-6 (7:2) uzvarēja pasaules ranga 49.vietas īpašnieci Karīnu Vitheftu no Vācijas, bet otrajā kārtā viņa tikās ar planētas otro raketi Garvinji Mugurusu no Spānijas, kura cīņas gaitā guva traumu un nebija spējīga to turpināt.

Šāds pavērsiens pasaules ranga līderes godu vismaz līdz Austrālijas atklātā čempionāta beigām ļaus saglabāt rumānietei Simonai Halepai. Šonedēļ publicētajā rangā viņu un Mugurusu šķīra tikai 40 ranga punkti, bet rumāniete jauno sezonu sākusi veiksmīgāk. Rezultātā spāniete nākamnedēļ gaidāmajā rangā atkritīs uz trešo pozīciju, jo viņu vēl apsteigs Dānijas pārstāve Karolīna Vozņacki.

Iepriekšējo sezonu Sevastova sāka Šeņdžeņas WTA "International" turnīrā, pirmajā kārtā neizmantodama divas mačbumbas un ciezdama zaudējumu čehietei Kristīnai Plīškovai, līdz ar to viņai šonedēļ bija jāaizstāv tikai viens WTA ranga punkts. Gan 2016., gan 2017.gadā Latvijas tenisiste līdz Austrālijas atklātajam čempionātam palika bez uzvarām.

Sevastova 2017.gadu sāka WTA ranga 34.pozīcijā un iepriekšējā sezonā triumfēja Maljorkas WTA "International" turnīrā, kas viņai bija otrais WTA tituls karjerā, kā arī vēl divos turnīros aizkļuva līdz pusfinālam.

Savukārt "Grand Slam" sacensībās labākais sasniegums viņai bija iekļūšana ASV atklātā čempionāta ceturtdaļfinālā, kas turklāt tika paveikts otro gadu pēc kārtas. Oktobrī viņa sasniedza sev rekordaugsto 15.vietu WTA rangā, bet šobrīd ieņem 16.pozīciju.

2017.gada sezonā Sevastova izcīnīja 37 uzvaras WTA pamatturnīros, bet pirms tam viņas rekords bija 21 panākums vienā sezonā. WTA ranga divdesmitniekā viņa debitēja pērn maijā.

Kruniča vēl 2016.gada izskaņā pasaules rangā bija vien 147.vietā, taču iepriekšējā sezonā spēlēja krietni sekmīgāk un pakāpās uz 53.pozīciju, kas ir viņas karjeras rekords. Kopumā viņa iepriekšējā sezonā izcīnīja 42 uzvaras 64 spēlēs.

Pie augstākās raudzes WTA tituliem Kruniča savas karjeras laikā vēl nav tikusi, bet pērnvasar viņa uzvarēja Bolas WTA 125k sērijas turnīrā, kā arī sasniedza finālu septembrī notikušajā Guandžou WTA "International" sacensībās.

Serbijas tenisiste savas karjeras laikā kopumā pasaules ranga pirmā divdesmitnieka spēlētājas spējusi uzvarēt sešas reizes, tostarp arī Latvijas pirmo raketi Aļonu Ostapenko.

Sevastovai šī ir debija Brisbenas turnīrā, kamēr Kruniča tajā piedalījās otro reizi. Pērn viņa pēc kvalifikācijas pārvarēšanas cieta zaudējumu pirmajā kārtā.

Sevastova piedalījās arī šī turnīra dubultspēļu sacensībās, kur pārī ar vienspēlēs pieveikto Kirstju pirmajā kārtā ar rezultātu 1-6, 2-6 piekāpās ukrainietei Ludmilai Kičenokai un japānietei Makoto Ninojimai. Sākotnēji viņa un Kirstjai nebija paredzēta dalība dubultspēļu sacensībās, bet viņas pie šādas iespējas tika, jo savainojuma dēļ nevarēja spēlēt spāniete Karla Svaresa-Navarro.

Turnīrs Brisbenā notiek uz cietā seguma un tajā ar pirmo numuru bija izlikta Mugurusa.

Kā vēstīts, abas vadošās Latvijas tenisistes Aļona Ostapenko un Sevastova piekritušas pārstāvēt valsti šī gada Federāciju kausa turnīrā. Federāciju kausa izcīņas Eiropas/Āfrikas zonas pirmās grupas turnīrs norisināsies Igaunijā no 7.līdz 10.februārim.