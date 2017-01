Šautriņu metējs Razma kvalificējies dalībai pasaules spēcīgākās korporācija turnīros

Latvijas labākais šautriņu metējs Madars Razma pagājušajā nedēļas nogalē pārvarējis Profesionālās darta korporācijas (PDC) seriāla kvalifikāciju un ieguvis iespēju piedalīties tās turnīros.

Viganā notikušajās kvalifikācijas sacensībās kopā tika izspēlētas 28 ceļazīmes - pa četrām sportisti varēja izcīnīt katrā no četrām kvalifikācijas dienām, bet vēl 12 saņēma atlikušie labākie sportisti. Razma jau piektdien bija vienas uzvaras attālumā no ceļazīmes iegūšanas, tomēr noslēgumā to kā pēdējais saņēma pēc ranga, raksta LETA.

Līdz ar to Razma kļuvis par pirmo Latvijas sportistu, kurš kvalificējies pasaules spēcīgākās korporācijas seriālam.

Līdz šim Razma startēja Britu darta organizācijas (BDO) sacensībās, vairākkārt kvalificējoties arī šīs organizācijas pasaules čempionātam. Tomēr PDC pasaules čempionātā balvu fonds ir aptuveni trīs reizes lielāks.

