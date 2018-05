Šajās brīvdienās notiks "Rally Talsi"

Šajās brīvdienās, 18. un 19. maijā, notiks Latvijas rallija čempionāta 3. posms Rally Talsi. Vienlaicīgi Rally Talsi startēs arī rallijsprinta dalībnieki, kopumā sacensībās piedalīsies 71 ekipāža, kurai pievienosies arī 15 vēsturiskie sporta auto. Rally Talsi būs arī vēsturisko auto regularitātes sacensības, kurās startēs vēl 30 dalībnieki, kopējo sacensību dalībnieku skaitu palielinot līdz 116 ekipāžām.

Rally Talsi šogad paredzēti kopumā 10 ātrumposmi – 98,94 kilometru garumā, grunts ātrumposmiem notiekot Talsu novada Mordangā, Pastendē, Mundigciemā, Strazdē, kā arī diviem pārbaudījumiem notiekot Talsu pilsētas ielās. Pirmā ātrumposma starts plkst. 9:30, bet apbalvošanas ceremonija – plkst. 21:30 Sauleskalna estrādē, informē rallija preses pārstāvis Jānis Unbedahts.

Ar pirmo starta numuru Rally Talsi startēs ukraiņa Valērija Gorbana (Eurolamp World Rally Team) ekipāža, kuras rīcībā būs jaudīgais BMW-Mini John Cooper Works WRC. Otrais starta numurs latviešiem Jānim Berķim / Edgaram Čeporjum (Neiksans Rallysport, Ford Fiesta R5), bet trešais – lietuviešu pilota Benedikta Vanaga ekipāžai (General Financing team Pitlane, Škoda Fabia R5).

Trīs piloti cīnīsies par ceļojošo Rally of Champions Čempionu Kausu – tā ir īpaša Rally Talsi ieskaite, kurā piedalīties aicināti dažādu valstu iepriekšējās rallija sezonas čempioni, kas startējuši ar pilnpiedziņas auto. Šoreiz par prestižo apbalvojumu, kurš Talsos šoreiz ieradās no Somijas, kur pēdējo gadu tas glabājās pie somu talanta Kalles Rovanperas, cīnīsies jau minētais Benedikts Vanags, latvietis Jānis Vorobjovs un krievu pilots Aleksandrs Mihailovs.

Kamēr visi sacensību ātrumposmi paredzēti sestdien, bez rallija aktivitātēm neiztikt jau piektdien. Visas dienas laikā autosportisti iepazīsies ar trasi, tikmēr 30 ekipāžas plkst. 17:00 dosies testa ātrumposmā, pārbaudot savu auto gatavību startam. Savukārt no plkst. 16:00 rallija apmeklētāji un pilsētas viesi aicināti ierasties pie Talsu novada domes, kur notiks dažādas aktivitātes skatītājiem – Burgerfests, kurā varēs nobaudīt gardus ēdienus un atspirdzinošus dzērienus, piemērotu laika apstākļu gadījumā būs pieejamas piepūšamās atrakcijas bērniem, darbosies Rally Talsi suvenīru veikals, kā arī Sportland oficiālais apģērbu stends. Plkst. 20:00 turpat sāksies arī rallija atklāšanas ceremonija, bet plkst. 20:30 – ceremoniālais starts.

Rally Talsi būs pārstāvētas 11 valstis – tajā skaitā arī Latvijai attālā Indija, no kurienes ieradušies divi piloti – Sanjay Takale un Amittrajit Ghosh, pēdējais no kuriem jau pavisam drīz paredzējis startēt arī FIA Eiropas rallija čempionātā.

Tāpat sacensībās startēs arī FIA Eiropas rallija čempionāta dalībnieks Mārtiņš Sesks (LMT Autosporta Akadēmija), FIA Eiropas rallijkrosa čempionāta dalībnieks Reinis Nitišs (Neiksans Rallysport), un FIA pasaules rallija un autosporta leģendas Petera Solberga dēls Olivers Solbergs (Sports Racing Technologies).

Vēsturisko sporta automašīnu ieskaitē pirmais starta numurs piešķirts Ivara Velmes / Andra Velmes ekipāžai, kas ātrumposmos dosies ar plašu skatītāju popularitāti guvušo 1985. gada izlaiduma Audi Quattro A2. Tikmēr vēl kolorītākas automašīnas būs skatāmas vēsturisko auto regularitātes sacensībās – tajā jaunākais auto būs 1993. gada Mercedes-Benz 190, bet senākais – 1958. gada GAZ 21.

Sestdien, Rally Talsi laikā jau no plkst. 14:00 Sauleskalna estrādē notiks lielais vasaras sezonas atklāšanas koncerts Lielais Blieziens Talsos 2018, kurā uz vienas skatuves uzstāsies 10 grupas – Dakota, Galaktika, Tranzīts, Olas, Dzelzs Vilks, DJ Roberts Lejasmeijers, Transleiters, Klaidonis, Credo un Līvi.

PIEKTDIENA, 18. MAIJS>

08:00 Iepazīšanās ar ātrumposmiem

16:00 Aktivitātes pie Talsu domes – Burgerfests, atrakcijas bērniem, suvenīri veikals

17:00 TESTA ĀTRUMPOSMS (Ģibuļi)

19:30 Pirmsstarta laukums

20:00 Atklāšana pie Talsu novada domes

20:30 Ceremoniālais starts

SESTDIENA, 19. MAIJS>

09:30 SS1 CANON BIZNESA CENTRS – IB SERVISS (Mordanga)

10:15 SS2 NESTE 1 (Pastende)

12:10 SS3 DELFI – LAI SPRIESTU, JĀREDZ! (Mordanga)

12:55 SS4 NESTE 2 (Pastende)

14:00 Sākas vasaras atklāšanas lielkoncerts LIELAIS BLIEZIENS TALSOS 2017

14:40 SS5 TALCE SC GRUPA 1 (Mundigciems)

15:10 SS6 TALSI CITY SPECIAL 1 (Talsu pilsētas ātrumposms)

16:40 SS7 TALCE SC GRUPA 2 (Mundigciems)

17:10 SS8 TALSI CITY SPECIAL 2 (Talsu pilsētas ātrumposms)

18:40 SS9 SIXT AUTO NOMA (Strazde)

19:25 SS10 RAMIRENT IS MORE THAN MACHINES (Strazde)

18:00 RALLY TALSI vēsturiskā regularitātes rallija finiša estakāde, pie Talsu domes

20:30 RALLY TALSI finiša estakāde, pie Talsu novada domes

21:30 Apbalvošanas ceremonija Sauleskalna estrādē