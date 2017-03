Priekules šautriņu metējs Madars Razma kvalificējas PDC pasaules kausam

Latvijas šautriņu metēji Madars Razma un Nauris Gleglu izcīnījuši tiesības pārstāvēt Latviju PDC pasaules kausā šautriņu mešanā, kurš no 1. līdz 4. jūnijam notiks Vācijas pilsētā Frankfurtē un tā kopējais balvu fonds būs 350 tūkstoši eiro.

PDC pasaules kauss šautriņu mešanā ir vienīgās šī sporta veida nacionālo valstu sacensības profesionāļiem un Latvija šajā turnīrā tiks pārstāvēta pirmo reizi. Kopumā turnīrā piedalīsies 32 valstu komandas ar diviem spēlētājiem katrā komandā. No Latvijas uz sacensībām Vācijā dosies Madars Razma no Priekules, kurš iepriekšējos četrus gadus veiksmīgi startēja Lielbritānijas Darts Organizācijas (BDO) un pasaules darts federācijas (WDF) reitinga turnīros, bet šī gada janvārī ar pirmo mēģinājumu izcīnīja PDC profesionāļu licenci nākamajām divām sezonām. Tikmēr M. Razma pārinieks turnīrā būs Nauris Gleglu no Kolkas, kurš vēl pērnā gada septembrī kopā ar priekulnieku pārstāvēja Latvijas šautriņu mešanas izlasi 2016. gada “WDF Eiropas Kausā” Nīderlandē, bet šogad kopā ar M. Razmu startē PDC Skandināvijas un Baltijas tūres posmos.

Jāatzīmē, ka Madars Razma un Nauris Gleglu tiesības statēt prestižajā PDC pasaules kausā izcīnījuši tieši pateicoties startiem PDC Skandināvijas un Baltijas tūres posmos Dānijā un Zviedrijā, sezonas kopvērtējumā pagaidām ieņemot attiecīgi 12. (M.Razma) un 15. (N. Gleglu) vietu. Tikmēr valstu vērtējumā Latvijas pārstāvji atrodas aiz Somijas, Zviedrijas un Dānijas, bet priekšā spēcīgajiem norvēģiem un arī Islandes šautriņu metējiem.

Informācijai: 2017. gada sezonas „PDC Nordic & Baltic Tour” pēdējie divi posmi norisināsies 4. un 5. novembrī Rīgā, „Bellevue Park Hotel Riga” telpās, kuras būs pirmās šāda līmeņa sacensības Baltijas valstīs un tās kopējais balvu fonds būs 10 tūkstoši eiro.