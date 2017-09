Porziņģis pēc Entonija aizmainīšanas pauž apņēmību uzņemties "Knicks" līdera lomu

Latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis pēc Karmelo Entonija aizmainīšanas intervijā pēc atgriešanās Ņujorkā pauda apņēmību uzņemties šīs pilsētas Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba "Knicks" līdera lomu, raksta LETA.

"Esmu gatavs izaicinājumam un esmu tam gatavojies," sarunā ar laikrakstu "The New York Daily News" sacīja Porziņģis, kurš Ņujorkā atgriezies pēc nesen aizvadīta Eiropas čempionāta.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Entonijs tiks aizmainīts uz Oklahomasitijas "Thunder", Ņujorkas vienībai par viņu saņemot turku Enesu Kanteru, kurš tāpat kā Porziņģis spēlē centra un spēka uzbrucēja pozīcijā, kā arī vieglo uzbrucēju Dagu Makdermotu un 2018.gada otrās kārtas izvēles tiesības NBA draftā.

Pirmdien "Knicks" uzsāks NBA treniņnometni, bet starpsezonā komanda veikusi vairākas pārmaiņas, tostarp arī kluba vadībā vairs nav prezidenta Fila Džeksona, kura vietā tagad ir Stīvs Milss, bet ģenerālmenedžera pienākumus pilda Skots Perijs.

Būdams nepamierināts ar "Knicks" virzību, Porziņģis pavasarī izvēlējās neapmeklēt sezonas noslēguma tikšanos ar kluba vadību. Tas izraisīja milzum daudz spekulāciju, turklāt netika izslēgta iespēja, ka latvietis varētu tikt aizmainīts, taču sāgas noslēgumā atlaists tika Džeksons.

Tāpat starpsezonā parādījās informācija, ka Porziņģim neesot tās labākās attiecības ar "Knicks" galveno treneri Džeku Hornačeku, turklāt latvietis nevēlējās komentēt situāciju arī ap neierašanos uz sezonas noslēguma tikšanos.

"Ja godīgi, vēlos, lai šis gads būtu kā jauns sākums. Uz to tā arī skatos un nevēlos par to vairs runāt," izteicās Porziņģis, kurš aizstāvēja savu lēmumu tikpat kā visu vasaru pavadīt Latvijā. "Bija svarīgi distancēties no pilnīgi visa. Strādāju pie savas spēles un atpūtināju prātu. Strādāju smagi, lai nostādītu sevi tajā pozīcijā, kur esmu pašlaik. Ņujorkā esmu ieradies ar svaigu prātu. Nevēlos domāt par jebko, kas saistīts ar iepriekšējo sezonu."

Vairāki komandai tuvu stāvoši avoti vēsta, ka Porziņģa un Hornačeka attiecības pasliktinājušās pagājušajā sezonā, turklāt informācija liecina, ka sarunā ar citu "Knicks" basketbolistu Villiju Ernangomesu, kurš ir tuvs latvieša draugs, speciālists Latvijas spēlētāju nosaucis par "mīkstu".

Pats Porziņģis gan nevēlas to komentēt un attiecības ar Hornačeku raksturoja kā "lieliskas".

Jau ilgu laiku no Eiropas nākušie NBA basketbolisti tiek dēvēti par mīkstiem jeb viegli ietekmējamiem. Eiropas čempionāta ceturtdaļfināla spēlē pret Slovēnijas izlasi Porziņģis saķērās ar naturalizēto amerikāni Entoniju Rendolfu.

"Uzskatu, ka nav vērts runāt par to puisi. Es katrā šādā situācijā sevi aizstāvēšu," izteicās Porziņģis.

Starpsezonā "Knicks" neturpināja sadarbību ar Porziņģa iemīļoto treneri Džošu Longstafu, kas, iespējams, bija atskaņas uz latvieša lēmumu neierasties uz sezonas noslēguma tikšanos ar kluba vadību.

"Es šo situāciju neanalizēju. Nevēlos to ņemt pie sirds. Vēlu Džošam visu to labāko. Varbūt nākotnē vēl sastrādāsimies," pauda Porziņģis. "Nezinu iemeslu, kāpēc sadarbību ar Longstafu netika turpināta. Ietekmēt šo lēmumu nebija manos spēkos, bet Džosam esmu ļoti pateicīgs. Viņš manī ieguldīja daudz darba, viņš ir lielisks profesionālis."

Savukārt pēc Džeksona atlaišanas no "Knicks" prezidenta amata Porziņģis viņam aizsūtījis īsziņu, kur pateicies NBA leģendai par izraudzīšanos draftā un klātbūtni latvieša izaugsmē.

Arī Entonija klātbūtne Porziņģim šo divu gadu laikā bijusi ļoti svarīga.

"Karmelo bija mans mentors. Jau no pirmās dienas viņš man bija kā lielais brālis. Es viņam nosūtīju ziņu, ka ļoti novērtēju viņa devumu. Man bija ļoti svarīgi, ka Entonijs ir blakus. Viņu ļoti cienu. Tāpat viņam teicu, ka parūpēšos par viņa "Rolls Royce", ka viņš to neņems sev līdzi," jokojot sacīja Porziņģis.

Pēc Entonija aiziešanas sagaidāms, ka Porziņģis kļūs par "Knicks" centrālo basketbolistu, ap kuru tiks veidota komanda. Līdzīgā lomā viņš jau bija šī gada Eiropas čempionātā, būdams izteikts Latvijas izlases līderis.

"Eiropas čempionātā jutos lieliski. Pēc tam nedaudz atpūtos, bet šobrīd jūtos, ka esmu savā visu laiku labākajā formā. Treniņnometnē redzēsim, uz ko esam spējīgi. Mums ir jauna komanda, tomēr kopā mēs varam šo to paveikt," uzsvēra Porziņģis.

"Knicks" komanda NBA izslēgšanas turnīru nav sasniegusi jau četrus gadus pēc kārtas.