Porziņģis: Bija reāli cīnīties par medaļām

Latvijas vīriešu basketbola izlasei Eiropas čempionātā bija reāli cīnīties par medaļām, uzskata komandas līderis Kristaps Porziņģis.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Latvijas izlase otrdien Stambulā Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā ar rezultātu 97:103 (23:34, 32:17, 11:25, 31:27) zaudēja Slovēnijai, tādējādi latviešiem neizdevās pirmo reizi kopš neatkarības atjaunošanas sasniegt Vecā kontinenta meistarsacīkšu pusfinālu.

"Apsveicu Slovēniju ar uzvaru. Viņi aizvadīja ļoti labu spēli, izdarīja to, ko no paša sākuma gribēja, - dabūt man kādu ātro sodu. Līdz ar to atlikušo spēles daļu man bija jāspēlē nedaudz bailīgi, lai nedabūtu kārtējo piezīmi. Tas viņiem nāca par labu," pēc mača žurnālistiem norādīja Porziņģis.

Tiesa, par spīti ātri sakrātajām piezīmēm Porziņģis šajā mačā iemeta 34 punktus. Tomēr spēlētājs norādīja, ka tam nav nozīmes, jo Latvija piedzīvoja zaudējumu.

"Gribu pateikt paldies mūsu treneru korpusam un personālam. Visiem, kuri bija iesaistīti izlases darbā. Šī bija mana pirmā pieredze lielajā izlasē. Mums noteikti ir, kur augt - gan kā organizācijai, gan kā spēlētājiem. Faniem vēlos pateikt, ka šis ir tikai sākums. Šis bija pirmais turnīrs, kur parādījām, ko varam izdarīt. Nākamās šāda veida sacensības būs vēl labākas un spilgtākas. Nav, ko nokārt galvas," optimismu pēc sāpīgā zaudējuma centās saglabāt Porziņģis.

"Spēlēšanu izlasē es ļoti izbaudīju. Arī U-18 izlases čempionāts 2013.gadā nebeidzās, kā vēlējāmies. Tas ir kumoss, kas jāsagremo. Toties tikām pie lielas pieredzes, ar ko mums būs iespēja nākotnē tikt augstāk," pauda basketbolists.

Porziņģis izteicās, ka Latvijas valstsvienība trešās ceturtdaļas sākumā, iespējams, sasteigusi metienus, kas palīdzējis slovēņiem veikt 11:0 izrāvienu.

"Arī par spēles beigām gribu sev pārmest, jo sasteidzu metienus. Mēs visi gribējām izdarīt tikai labāk. Bija brīži, kad mums vajadzēja būt nedaudz nosvērtākiem un pieredzējušākiem. Tad arī metienu realizācijas procents augtu," uzskata Porziņģis. "Luka Dončičs un Gorans Dragičs izdarīja to, ko viņi dara vienmēr. Mēs varējām labāk cīnīties par bumbām, bet visu maču spēlēju kā centrs, lai gan mana pozīcija ir spēka uzbrucējs. Zem groza bija grūti un cīnījāmies, cik vien varējām. Krietni zaudējām soda metienos un atlēkušajās bumbās. Tiesnešiem varbūt pret Slovēniju ir nedaudz lielāks respekts."

Otrdienas mača beigās Porziņģis saķērās ar slovēņu naturalizēto amerikāni Entoniju Rendolfu, abiem tiekot pie tehniskajām piezīmēm.

"Rendolfs jau visu maču pret mani centās spēlēt netīri un agresīvi. Visu laiku kasījās. Beigās laikam nostrādāja viņa mazvērtības kompleksi un vajadzēja izcelties," norādīja Porziņģis. "Tiesnešiem arī nav pieredzes šādos turnīros, daudzas lietas nesaprot. Negribu viņus vainot. Ar gadiem augsim kā komanda un palielināsies respekts arī pret mums. Nākamajos turnīros būs tikai augstākas vietas un lielāki mērķi."

"Jau pašā sākumā teicām, ka gribam cīnīties par medaļām. Tas bija reāli iespējams. Manā galvā nevienā brīdī nebiju iedomājies, ka apstāsimies jau ceturtdaļfinālā. Tāpēc šobrīd ir pretīga sajūta. Kopumā tomēr tā ir nereāla pieredze. Arī man - kā būt komandas līderim, uz kura pleciem gulstas liels spiediens, taču man tik un tā jāspēj demonstrēt laba spēle un jāuzticas komandas biedriem," sacīja basketbolists.

Porziņģis vēl tuvākajā laikā iecerējis atvilkt elpu dzimtenē, bet septembra otrajā pusē viņš dosies uz Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubu Ņujorkas "Knicks".

Slovēnija pusfinālā ar Spāniju tiksies ceturtdien plkst.21.30. Trešdien par vietu pusfinālā mērosies Grieķija un Krievija, kā arī Itālija un Serbija.

Savukārt svētdien Eiropas čempionāts noslēgsies ar cīņām par medaļām.