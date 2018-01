Porziņģis ar 18 punktiem palīdz ''Knicks'' izbraukumā pieveikt ''Jazz'' komandu

Latviešu zvaigzne Kristaps Porziņģis piektdien guva 18 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē, palīdzēdams Ņujorkas "Knicks" komandai izcīnīt uzvaru.

"Knicks", turpinot septiņu izbraukuma spēļu sēriju, viesos ar rezultātu 117:115 (22:25, 27:30, 36:23, 32:27) pārspēja Jūtas "Jazz" komandu, vēsta LETA.

"Knicks" šosezon viesos guvusi tikai sešas uzvaras no 22 mačiem. Tiesa, pēdējās trīs izbraukuma spēlēs gūtas divas uzvaras.

Ņujorkieši pēc vadības izlaišanas otrajā ceturtdaļā nonāca iedzinējos ar desmit punktiem un pirmo puslaiku zaudēja ar 49:55. Trešajā ceturtdaļā "Knicks" atguva vadību, bet spēles pēdējā nogriezni "Jazz" divreiz panāca neizšķirtu, taču nespēja izvirzīties priekšā, Ņujorkas komandai svinot panākumu.

Porziņģis šajā mačā laukumā bija 31 minūti, kuras laikā realizēja piecus no 11 divpunktu metieniem, vienu no trim tālmetieniem un piecus no septiņiem soda metieniem.

Tāpat viņš izcīnīja divas atlēkušās bumbas, veica vienu rezultatīvu piespēli, pārtvēra vienu bumbu, bloķēja trīs metienus, pieļāva vienu kļūdu un tika pie piecām piezīmēm. "Knicks" ar Porziņģi laukumā guva par pieciem punktiem vairāk nekā ielaida.

"Knicks" rindās lielisku maču aizvadīja Tims Hārdevejs juniors, kurš guva 31 punktu. Vēl ar 18 punktiem atzīmējās Korntijs Lī, bet 12 punkti un deviņas atlēkušās bumbas bija Enesam Kanteram, kuru vietējā publika pavadīja ar svilpieniem, jo viņš savulaik, pārstāvot "Jazz", pieprasīja aizmainīšanu no komandas.

Mājiniekiem ar 23 punktiem un 14 atlēkušajām bumbām izcēlās Rūdijs Gobērs, kuram šis bija atgriešanās mačs pēc 15 spēļu izlaišanas. Tikmēr 18 punktus iemeta Rodnijs Huds, bet pa 17 punktiem guva Donovans Mičels un Rikijs Ruvio.

Porziņģis pirmajā uzbrukumā ar tālu divpunktnieku pretī grozam atklāja cīņas rezultātu, bet nākamie viņa centieni iekarot grozu bija nesekmīgi. Pēc nospēlētām piecām minūtēm, kad "Knicks" bija vadībā ar 14:9, Porziņģis tika nomainīts. Liepājnieks laukumā atgriezās trīs minūtes pirms pirmās ceturtdaļas beigām, viesiem pirmo spēles nogriezni zaudējot ar 22:25.

Otrās ceturtdaļas ceturtajā minūtē Latvijas basketbolists ar vienu soda metienu izvirzīja vadībā "Knicks" vienību (30:29), bet nedaudz vēlāk ar bumbas triecienu grozā no augšas izlīdzināja rezultātu (32:32). Turpinājumā viņš tika nomainīts, laukumā atgriežoties četrarpus minūtes pirms pirmā puslaika beigām, kad "Knicks" atradās iedzinējos ar 38:45. Līdz lielajam pārtraukumam viņš savā kontā pievienoja vēl divus punktus, kamēr "Knicks" pirmo puslaiku zaudēja ar 49:55.

Trešajā ceturtdaļā Porziņģis iemeta trīs soda metienus, bet no spēles precīzs bija četras minūtes pirms ceturkšņa beigām, kad panāca 75:73 "Knicks" labā. Trīs minūtes pirms ceturtdaļas beigām viņš tika nomainīts un laukumā atgriezās, kad līdz pamatlaika finālsvilpei bija palikušas četrarpus minūtes (103:98). Minūtes laikā "Knicks" panāca deviņu punktu pārsvaru (109:100), Hārdevejam izceļoties ar četru punktu gājienu un "danku".

Tikmēr Porziņģis turpinājumā iemeta vienu "sodiņu" un nedaudz vairāk kā divas minūtes pirms pamatlaika beigām ar tālmetienu panāca desmit punktu handikapu (113:103). Tiesa, mājinieki pietuvojās līdz trīs punktu deficītam (112:115), turklāt pusminūti pirms ceturkšņa beigām Hārdevejs aizmeta garām divus soda metienus.

Savukārt pretinieki savā nākamajā uzbrukumā netrāpīja nevienu no saviem trim tālmetieniem, tādējādi nespējot panākt neizšķirtu. Desmit sekundes pirms pamatlaika beigām Hārdevejs vēlreiz stājās uz soda metienu līnijas un šoreiz bija precīzs. Kad līdz mača finālsvilpei bija palikušas 1,6 sekundes Mičels realizēja tālmetienu, taču tas netraucēja "Knicks" komandai svinēt uzvaru ar rezultātu 117:115.

"Knicks" ar 21 uzvaru 46 spēlēs saglabā desmito vietu Austrumu konferencē, kamēr "Jazz" ar 18 panākumiem 45 cīņās ir tajā pašā pozīcijā Rietumu konferencē.

"Knicks", turpinot septiņu izbraukuma spēļu sēriju, nākamo spēli aizvadīs svētdien pret Losandželosas "Lakers", mačam sākoties plkst.22.30 pēc Latvijas laika. Mājās "Knicks" atgriezīsies 30.janvārī, kad savā laukumā tiksies ar Bruklinas "Nets" komandu.

Decembra vidusdaļā "Knicks" komanda guva piecas uzvaras sešos dueļos, bet kopš 22.decembra vienība uzvarējusi tikai četras reizes. Šīs sezonas scenārijs ir identisks pērnajai, kad arī "Knicks" līdz decembra otrajai pusei uzvaru bija nedaudz vairāk par zaudējumiem, tomēr no 25.decembrī aizvadītās tradicionālās Ziemassvētku spēles tai sākās sešu zaudējumu sērija un turpinājumā vienība līdz sezonas beigām vairs neizcīnīja pat divus panākumus pēc kārtas.