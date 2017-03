Porziņģim 19+10 un pieci bloķēti metieni "Knicks" zaudējumā NBA pastarītei "Nets"

Latviešu zvaigzne Kristaps Porziņģis svētdien guva 19 punktus, izcīnīja desmit atlēkušās bumbas un bloķēja piecus metienus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē, bet viņa pārstāvētā "Knicks" pēc neveiksmīga pirmā puslaika divu Ņujorkas komandu duelī viesos ar rezultātu 112:120 (26:39, 23:28, 31:24, 32:29) zaudēja līgas vājākajai vienībai Bruklinas "Nets".

"Knicks" cieta trešo zaudējumu pēc kārtas un piekto pēdējos sešos mačos, kamēr "Nets" pēdējās septiņās spēlēs izcīnījusi trīs uzvaras. Tiesa, pirms tam Bruklinas vienība cieta 16 zaudējumus pēc kārtas, raksta LETA.

"Knicks" ļoti vāji aizvadīja pirmo puslaiku aizsardzībā, ielaižot 67 punktus. Turklāt pretinieki tika slikti segti aiz tālmetienu līnijas, kas viņiem pirmajās 24 minūtēs ļāva iemest 14 no 20 trīspunktniekiem. Tuvojoties spēles pamatlaika beigām, "Knicks" pietuvojās līdz mīnus pieciem punktiem, taču pirmajā puslaikā izlieto ūdeni līdz galam nesasmēla un cieta zaudējumu.

Porziņģis šajā spēlē laukumā bija 33 minūtes, kuru laikā iemeta piecus no desmit divpunktu metieniem, divus no sešiem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem.

Tāpat viņam desmit atlēkušās bumbas, četras rezultatīvas piespēles, pieci bloķēti metieni, četras kļūdas un sešas piezīmes, kuru dēļ nācās priekšlaicīgi noslēgt maču. "Knicks" ar Porziņģi laukumā ielaida par četriem punktiem vairāk, nekā iemeta.

Porziņģis ar "double-double" atzīmējās pēc trīs spēļu pārtraukuma. Tāpat viņš otro maču pēc kārtas bija nasks pretinieku bloķētājs, jo iepriekšējā spēlē latvietis bloķēja sešus Detroitas "Pistons" basketbolistu metienus, tikai par vienu atpaliekot no NBA karjeras rekorda. Savukārt iepriekšējo reizi piezīmju normas dēļ Porziņģis spēli nepabeidza 29.janvārī, bet nākamajās 14 spēlēs viņam mazāk par sešām piezīmēm.

"Knicks" komandā ar 27 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām rezultatīvākais bija Karmelo Entonijs, 19 punkti Porziņģim, 17 punktus iemeta Deriks Rouzs, 15 punkti Kortnijam Lī, bet ar 13 atzīmējās Lenss Tomass.

Šajā mačā Entonijs pārsniedza 10 000 punktu robežu "Knicks" komandā, kuru pārstāv kopš 2011.gada, kad uz Ņujorku pārgāja no Denveras "Nuggets". Entonijs "Knicks" visu laiku rezultatīvāko spēlētāju sarakstā ieņem septīto vietu.

Tikmēr pretiniekiem ar 25 punktiem izcēlās Brūks Lopess, kurš iemeta sešus tālmetienus. Tikmēr 14 punkti un 11 atlēkušās bumbas Rondejam Holisam-Džefersonam, bet ar tikpat punktiem un deviņām bumbām zem groziem atzīmējās Trevors Bukers.

Porziņģis jau spēles pirmajā minūtē nopelnīja piezīmi un tehnisko pārkāpumu par nepareizu aizsardzību. Tiesa, pretinieki spēja realizēt tikai vienu no trim nopelnītajiem soda metieniem. Nedaudz vēlāk latvietis divreiz nobloķēja Lopesu, kā arī ar bloku apturēja Holisu-Džefersonu. Pirmos punktus mačā Porziņģis guva pēc četrām nospēlētām minūtēm, kad pielaboja Rouza metienu un pārtrauca "Nets" 8:0 izrāvienu (8:10).

Turpinājumā ar diviem precīziem metieniem Porziņģis pretinieku pārsvaru samazināja līdz punktam (12:13). Ceturtdaļas vidū Lopess un Porziņģis apmainījās ar precīziem tālmetieniem, bet "Knicks" turpināja atrasties iedzinējos (17:19). Trīs minūtes pirms ceturtdaļas beigām liepājnieks tika nomainīts, bet spēles pirmo nogriezni "Knicks" zaudēja 26:39. Viesiem pirmajās 12 minūtēs 15 punktus sameta Lopess, kurš iemeta piecus no pieciem tālmetieniem.

Porziņģis laukumā atgriezās otrās ceturtdaļas ceturtajā minūtē, pēc pusminūtes atzīmējoties ar Bukera nobloķēšanu. Tiesa, latvietim turpinājumā nesekmējās ar metienu realizāciju no spēles, taču viņš bija precīzs no soda metienu līnijas (43:59). Porziņģis divas minūtes pirms puslaika beigām devās atpūsties uz rezervistu soliņa, bet laukumā viņš atgriezās ceturkšņa pēdējās sekundēs, lai palīdzētu "Knicks" izspēlēt pēdējo uzbrukumu. Tiesa, tas nebija sekmīgs un viesi lielajā pārtraukumā devās ar 18 punktu deficītu (49:67).

Otrā puslaika sākumā "Nets" pārsvars sasniedza jau 22 punktus. Porziņģis savus pirmos punktus puslaikā guva pēc nospēlētām četrām minūtēm, kad realizēja trejaci (65:80). Trešās ceturtdaļas vidū Latvijas basketbolists "Knicks" komandu pietuvināja līdz mīnus 11 punktiem (69:80), taču otrā laukuma galā Lopess atbildēja ar precīzu tālmetienu. Minūti vēlāk Porziņģis pēc Entonija piespēles ar "danku" samazināja pretinieku pārsvaru līdz viencipara skaitlim (74:83).

Porziņģis malā devās divarpus minūtes pirms trešā ceturkšņa beigām, kad komandas šķīra desmit punkti (75:85). "Knicks" bez Porziņģa vadībā pietuvojās līdz septiņu punktu deificītam (80:87), taču ceturtdaļas beigās ielaida četrus punktus pēc kārtas (80:91). Latviešu basketbolists spēlē atgriezās līdz ar ceturtās ceturtdaļas sākuma, iemetot trīs soda metienus. Ceturkšņa ceturtajā minūtē Porziņģa bloks apturēja arī Spensera Dinvidija centienus iekarot grozu, bet "Knicks" turpināja ķert pretiniekus.

Piecas minūtes pirms pamatlaika beigām Entonijs ar tālmetienu pietuvināja "Knicks" līdz mīnus pieciem punktiem (101:106), taču Džeremijs Lins ātri vien atbildēja ar to pašu. Minūti vēlāk Porziņģis pārkāpa noteikumus pret Linu, pretinieku zvaigzni nogāžot gar zemi. Latvietim tā bija sestā piezīme, kas nozīmēja spēles beigas, bet Lins piecēlās kājās un varēja turpināt spēli. "Knicks" bez Porziņģa laukumā neatspēlējās un cieta zaudējumu ar 112:120.

"Knicks" piedzīvoja šosezon 41.neveiksmi 67 aizvadītos mačos, bet viesos "Knicks" bilance tagad ir 24 zaudējumi 35 spēlēs. Savukārt Bruklinas komanda pārtraukusi 16 zaudējumu sēriju savā laukumā.

Ar 26 uzvarētām spēlēm Porziņģa pārstāvētais klubs Austrumu konferencē joprojām ieņem 12.vietu, no astotās pozīcijas, kurā atrodas Milvoki "Bucks", atpaliekot par sešām uzvarām. Tiesa, "Bucks" ir aizvadījuši par divām spēlēm mazāk.

Tikmēr "Nets" ar 12 uzvarām 65 cīņās ir pārliecinoši pēdējā Austrumu konferencē un visā līgā.

Nākamo spēli "Knicks" aizvadīs trešdien, kad savā laukumā uzņems Indiānas "Pacers", bet divas dienas vēlāk turpat "Madison Square Garden" jātiekas ar "Nets" basketbolistiem. Pēc tam sekos četru izbraukuma spēļu sērija, kuras noslēgumā būs jāspēkojas ar Dāvja Bertāna pārstāvēto Sanantonio "Spurs".