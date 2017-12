Porziņģim 18 punkti un seši bloķēti metieni "Knicks" zaudējumā Bertāna pārstāvētajai "Spurs"

Latviešu zvaigzne Kristaps Porziņģis ceturtdien guva 18 punktus, izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas un bloķēja sešus metienus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē, kurā viņa pārstāvētā Ņujorkas "Knicks" viesos ar rezultātu 107:119 (24:32, 29:22, 26:32, 28:33) zaudēja Sanatonio "Spurs" vienībai, kuras rindās mača beigās laukumā pabija arī Dāvis Bertāns.

"Knicks" savu zaudējumu sēriju pagarināja līdz četriem mačiem, kamēr "Spurs" izcīnīja trešo uzvaru pēc kārtas. Ņujorkas basketbolisti šosezon uzvarējuši tikai divās no 14 izbraukuma spēlēm, vēsta LETA.

Pirmajā puslaikā "Knicks" divas reizes atspēlējās pēc pretinieku izrāvieniem, lielajā pārtraukumā ejot ar viena punkta deficītu. "Spurs" spēles gaitu lauz trešajā ceturtdaļā, kad pēc izrāviena 11:2 panāca 81:69. Turpinājumā "Knicks" basketbolistiem izdevās pietuvoties līdz mīnus sešiem punktiem, taču mājinieki nosargāja vadību un svinēja uzvaru. Abi latviešu basketbolisti netika uzspēlēt viens pret otru, jo Bertāns mačā iesaistījās tikai 81 sekundi pirms finālsvilpes, kad Porziņģis piezīmju normas dēļ dueli bija jau noslēdzis.

Porziņģis šajā spēlē laukumā pavadīja 33 minūtes un 46 sekundes, kuru laikā iemeta piecus no 14 divpunktu metieniem, vienu no diviem tālmetieniem un piecus no sešiem soda metieniem.

Tāpat viņš izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, bloķēja sešus metienus, par vienu atpaliekot no atkārtota karjeras rekorda, veica vienu rezultatīvu piespēli un vienu reizi kļūdījās. "Knicks" ar Porziņģi laukumā ielaida par deviņiem punktiem vairāk nekā iemeta.

Tikmēr Bertāns viņam atvēlētajā laikā ar rezultatīvām darbībām neizcēlās.

Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 25 punktiem bija Lemarkuss Oldridžs, bet 17 punkti, 11 atlēkušās bumbas un septiņas rezultatīvas piespēles bija spānim Pau Gazolam.

"Spurs" vienībai šajā mačā bija jāiztiek bez Kavai Lenarda, kuram tika dota atpūta.

"Knicks" rindās ar 23 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām rezultatīvākais bija Maikls Bīslijs, bet pa 18 punktiem guva Porziņģis un Kortnijs Lī.

Mača pirmajās divās minūtēs "Spurs" iemeta astoņus bezatbildes punktus, uz ko ar 9:2 izrāvienu atbildēja "Knicks" basketbolisti, ar sešiem punktiem šajā nogrieznī izceļoties Enesam Kanteram. Porziņģis savus pirmos punktus guva pirmās ceturtdaļas sestajā minūtē, kad ar pustālo panāca 11:15. Turpinājumā viņam netika ļauts izdarīt daudz brīvu metienu, nākamreiz izceļoties pusotru minūti pirms ceturtdaļas beigām, kad bumba tika ietriekta grozā no augšas (22:28) un nobloķēts Braiens Forbss.

Uzreiz pēc tam Porziņģis devās atpūsties uz rezervistu soliņa, bet laukumā liepājnieks atgriezās otrās ceturtdaļas vidū, kad "Knicks" bija iedzinējos ar 39:46. Savu punktu krājumu viņš papildināja pusotru minūti vēlāk, realizēdams vienu no diviem soda metieniem (42:47). Nedaudz vēlāk 2017.gada Latvijas labākais sportists izprovocēja noteikumu pārkāpumu pie groza, šoreiz iemetot abus "sodiņus" (46:47).

Kad līdz puslaika beigām bija palikušas nedaudz vairāk kā divas minūtes Porziņģis ar precīzu "trejaci" izlīdzināja mača rezultātu (49:49). Pirmo puslaiku ar 54:53 uzvarēja "Spurs", bet no latviešiem spēles pirmajā daļā spēlēja tikai Porziņģis, kurš sameta desmit punktus, izcīnīja piecas atlēkušās bumbas un bloķēja četrus metienus.

Otrā puslaika sākumā Lī izvirzīja vadībā "Knicks" vienību (55:54), bet Sanantonio basketbolisti ātri atguva vadību. Nedaudz vēlāk Porziņģis panāca 57:58, bet turpinājumā "Spurs" ātri iekrāja astoņu punktu pārsvaru (67:59). Turpinājumā liepājnieks atzīmējās ar diviem "sodiņiem" un precīzu metienu pēc pagrieziena, kamēr "Knicks" atradās iedzinējos ar 63:70.

Nākamo divu minūšu laikā "Spurs" pārsvars no trim punktiem izauga līdz desmit (79:69). Vienā no epizodēm Porziņģis nobloķēja Gazolu, bet, bumbu iegūstot Rūdijam Gejam, pārkāpa noteikumus pret mājinieku basketbolistu un tika pie savas ceturtās piezīmes. Trīs minūtes pirms trešās ceturtdaļas beigām liepājnieks tika nomainīts un atkal spēlē iesaistījās ceturtās ceturtdaļas otrajā minūtē, kad komandas šķīra 13 punkti - 95:82 "Spurs" labā.

"Knicks" komandai neizdevās ievērojami samazināt mājinieku pārsvaru, Porziņģim piecas minūtes pirms pamatlaika beigām panākot 95:105. Divarpus minūtes pirms finālsvilpes Porziņģis tika pie sestās piezīmes un atstāja laukumu, maču noslēgdams ar 18 punktiem. Dueļa pēdējās minūtes nospēlēja arī Bertāns, kurš ar rezultatīvām darbībām neizcēlās, kamēr viņa pārstāvētā "Spurs" svinēja uzvaru ar 119:107.

Ar 17 uzvarām 35 spēlēs "Knicks" vienība ieņem devīto vietu Austrumu konferences kopvērtējumā, kamēr "Spurs" ar 25 panākumiem 36 cīņās ir trešā Rietumu konferencē.

Līdz gada beigām latviešu pārstāvētajām komandām palicis pa vienai spēlei. "Knicks" sestdien būs cīņa ar Ņūorleānas "Pelicans", bet "Spurs" spēkosies ar Detroitas "Pistons", uzsākot trīs izbraukuma spēļu sēriju, kuras otrajā mačā otrdien būs vēlreiz jātiekas ar Ņujorkas komandu.

Kopā no nākamajiem 16 mačiem 12 Ņujorkas vienībai būs viesos, tomēr šosezon tā izbraukumā izcīnījusi vien divus panākumus 14 cīņās. Savukārt "Spurs" izbraukumā aizvadīs deviņas no 11 nākamajām cīņām, Sanantonio komandas bilance viesos ir astoņas uzvaras un deviņi zaudējumi.