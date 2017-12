Porziņģa 22 punkti neglābj "Knicks" no zaudējuma Ziemassvētku spēlē

Pēdējo divu gadu Latvijas labākais sportists Kristaps Porziņģis pirmdien iemeta 22 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Ziemassvētku spēlē, tomēr viņa pārstāvētā Ņujorkas "Knicks" komanda savā laukumā ar rezultātu 98:105 (24:21, 24:29, 27:29, 23:26) piekāpās Filadelfijas "76ers".

Kopumā visas mačs ritēja ļoti līdzīgā cīņā un ceturtās ceturtdaļas vidū Porziņģis panāca 89:89, tomēr pamatlaika beigas viesi aizvadīja pārliecinošāk, vēsta LETA.

Porziņģis aizvadītajā mačā laukumā bija 34 minūtes, kuru laikā trāpīja piecus no 17 divpunktu metieniem, vienu no diviem tālmetieniem un deviņus no 14 soda metieniem.

Tāpat latvietis savāca septiņas atlēkušās bumbas un bloķēja piecus pretinieku metienus.

Porziņģis trāpīja vien 31,6% metienu no spēles, kas bija viņa trešais sliktākais rādītājs šosezon dueļos, kuros viņš realizējis vismaz vienu raidījumu.

"Knicks" rindās lieliski nospēlēja Eness Kanters, kuram bija 31 punkts un 22 atlēkušās bumbas, bet 20 punktus sameta Kortnijs Lī.

Tikmēr "76ers" vienībā ar 25 punktiem un 16 bumbām zem groziem atzīmējās Žoels Embīds, bet ar 24 punktiem izcēlās Džonatans Rediks.

Pirmos divus "Knicks" uzbrukumus noslēdza Porziņģis, bet šie metieni nebija veiksmīgi, tikmēr “76ers” rindās sekmīgs bija cits talants Embīds. Porzinģis netrāpīja arī trešo metienu, bet turpinājumā viņš realizēja divus soda metienus un ar bumbas triecienu noslēdza ātro uzbrukumu, kas jau ļāva mājiniekiem izvirzīties vadībā ar 8:7. Vēlāk Porziņģis lieliski nospēlēja aizsardzībā, bloķējot Robertu Kovingtonu, bet trīs ar pusi minūtes pirms pirmās ceturtdaļas beigām viņa raidījums panāca jau 18:11.

Līdz ceturtdaļas beigām Porziņģis vēl vairākas reizes labi nospēlēja aizsardzībā, tomēr arī pats ielaida divus punktus ar sodu, kas viņu lika nomainīt. Ceturtdaļas beigās “Knicks” otrais piecinieks spēlēja ar lielu azartu, bet neuzbruka pārāk veiksmīgi, un mājinieku pārsvars bija samazināts līdz 24:21.

Otrajā ceturtdaļā "76ers" ātri ieguva vadību, tomēr cīņa ritēja līdzvērtīgi. Kad Porziņģis atgriezās laukumā, mājinieki bija priekšā ar 36:35. Latvieša atgriešanās metiens bija neveiksmīgs, tomēr puslaika beigās viņš guva septiņus "Knicks" punktus pēc kārtas. Puslaiks noslēdzās ar Porziņģa bloku un pēc 24 minūtēm mājinieki zaudēja ar 48:50. Šajā laikā Porziņģis bija sametis 13 punktus un trīs reizes bloķējis pretiniekus.

Otrā puslaika ievadā pie neizšķirta rezultāta "Knicks" spēlētājs Džerets Džeks nopelnīja nesportisko piezīmi un mājinieki ielaida četrus punktus pēc kārtas. Uz to ar vienu soda metienu atbildēja Porziņģis, bet pēc tam viņš aizmeta garam trīs soda metienus pēc kārtas. Otrā puslaika sākumā ļoti labi darbojās Embīds un drīz vien "Knicks" jau bija septiņu punktu deficīts (55:62). Kaut Porziņģim pārāk nesekmējās uzbrukumā, viņš ļoti aktīvi darbojās aizsardzībā un "Knicks" iemeta nākamos deviņus punktus, atgūstot vadību. Pēc tam cīņa atkal turpinājās punkts punktā, tomēr ceturtdaļas beigās astoņus "76ers" punktus pēc kārtas guva Tīdžejs Džons Makkonels un periodam noslēdzoties "Knicks" basketbolisti bija iedzinējos ar 75:79.

Ceturtajā ceturtdaļā Porziņģis devās laukumā, kad "Knicks" jau zaudēja ar 77:84, turklāt Makkonels guva arī nākamos divus punktus. Latvietis beidzot trāpīja pirmo tālmetienu mačā un "Knicks" pietuvojās līdz 84:89. "76ers" palika bez punktiem gandrīz trīs minūtes un Porziņģa divi punkti ar sodu panāca izlīdzinājumu 89:89.

Tomēr nākamās trīs minūtes bez punktiem jau bija "Knicks", pretiniekiem iemetot septiņus punktus pēc kārtas. Šo klusumu trīs minūtes pirms pamatlaika beigām ar bumbas triecienu grozā pārtrauca dominējošu sniegumu rādošais Kanters. Kaut "Knicks" centās atspēlēties un pietuvojās līdz sešiem punktiem, priekšpēdējās minūtes beigās Porziņģis pieļāva kļūdu piespēlē un Bens Simonss trieca bumbu grozā, rezultātam kļūstot 95:103.

Turklāt pēc tam “Knicks” neizdevās laicīgi ievadīt bumbu grozā un likās, ka dueļa uzvarētājs ir skaidrs. Kaut pēc tam abas komandas vēl pieļāva vairākas bērnišķīgas kļūdas, izglābties mājiniekiem neizdevās.

"Knicks" piedzīvoja otro neveiksmi pēc kārtas, kas seko pēc spēļu sērijas, kad bija pieci panākumi sešos dueļos. Tiesa, arī pērn līdz šim laikam "Knicks" sekmējās labi, bet no Ziemassvētku spēles tai sākās sešu zaudējumu sērija un turpinājumā vienība vairs neizcīnīja pat divus panākumus pēc kārtas.

Ar 17 uzvarām 33 spēlēs "Knicks" vienība saglabā astoto vietu Austrumu konferences kopvērtējumā, kamēr "76ers" ar 15 panākumiem ir desmitajā pozīcijā.

Līdz gada beigām "Knicks" atlikušas trīs izbraukuma spēles - trešdien vienība spēkosies ar Čikāgas "Bulls", dienu vēlāk sekos duelis ar latvieša Dāvja Bertāna pārstāvēto Sanantonio "Spurs" vienību, bet sestdien būs cīņa ar Ņūorleānas "Pelicans". Kopā no nākamajiem 18 mačiem 14 Ņujorkas vienībai būs viesos, tomēr šosezon tā izbraukumā izcīnījusi vien divus panākumus.