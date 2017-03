Porziņģa 18 gūtie punkti un seši bloķētie metieni nelīdz "Knicks" komandai tikt pie panākuma NBA spēlē

Latvijas basketbola zvaigzne Kristaps Porziņģis sestdien guva 18 punktus un bloķēja sešus pretinieku metienus, taču tas nelīdzēja viņa pārstāvētajai Ņujorkas "Knicks" komandai atgriezties uz uzvaru takas Nacionālajā basketbola asociācijas (NBA) regulārajā čempionātā.

"Knicks" vienība, kurai ar katru nākamo neveiksmi sarūk izredzes iekļūt izslēgšanas spēlēs, sestdien viesos ar 92:112 (23:35, 30:31, 28:23, 11:23) zaudēja vienai no savām tiešajām konkurentēm Detroitas "Pistons". Ņujorkas klubs cieta otro zaudējumu pēc kārtas un ceturto pēdējos piecos mačos, kamēr "Pistons" vīri izcīnīja ceturto uzvaru pēdējos piecos mačos, raksta LETA.

Kārtējo reizi šosezon "Knicks" iegāza spēle aizsardzībā, jo pirmajā puslaikā viesi ielaida 66 punktus. Spēles otrajā daļā ņujorkieši savā laukumā pusē darbojās nedaudz labāk, tomēr ar to bija par maz, lai tiktu pie uzvaras.

Porziņģis šajā mačā nospēlēja 36 minūtes un 25 sekundes, ar 18 punktiem kļūdams par viesu rezultatīvāko spēlētāju. Tiesa, ar precizitāti viņš nespīdēja, jo trāpīja vien četrus no deviņiem divpunktu metieniem un trīs no septiņiem tālmetieniem, kā arī vienu no trim "sodiņiem".

Tāpat latvietis izcīnīja sešas atlēkušās bumbas un atdeva četras rezultatīvas piespēles, taču ļoti labs bija vairākās epizodēs pie sava groza, jo bloķēja sešus pretinieku metienus, kas viņam ir otrs labākais rādītājs sezonā, tikai par vienu atpaliekot no NBA karjeras rekorda. Spēli Porziņģis beidza ar četrām piezīmēm, bet viņam esot laukumā "Knicks" ielaida par astoņiem punktiem vairāk nekā iemeta, kas no pamatsastāva vīriem bija pārliecinoši labākais rādītājs.

Vēl "Knicks" komandā Villijs Ernangomess sameta 14, bet Karmelo Entonijs un Kortnijs Lī pa 13 punktiem, kamēr Čeisons Rendls trāpīja četrus tālmetienus un tika pie 12 punktiem.

Savukārt "Pistons" rindās uzvaras smagumu uz saviem pleciem iznesa trīs spēlētāji. Tobiass Heriss guva 28, Andrē Dramonds 24, bet Redžijs Džeksons 19 punktus. Dramonds, kurš darbojās centra pozīcijā un bieži duelējās ar Porziņģi, izcīnīja arī 15 atlēkušās bumbas.

Spēle Porziņģim sākās ne tā kā gribētos, jo liepājnieka pirmos divus metienus pretinieki bloķēja. Tomēr pēc nepilnām četrām nospēlētām minūtēm viņš atklāja savu gūto punktu rēķinu, tobrīd panākot izlīdzinājumu 9:9. Turpinājums "Knicks" vienībai gan izdevās pagalam švaks, jo pretinieki veica 12 punktu izrāvienu, pārņemot vadību, kuru tā arī vairs neatdeva.

Porziņģis četras minūtes pirms ievada ceturtdaļas beigām tika nomainīts, bet laukumā viņš atgriezās līdz ar otrās ceturtdaļas sākumu. Drīz vien latvietis realizēja savu pirmo tālmetienu šajā mačā, samazinot starpību līdz 28:37.

Zīmīgi, ka tas bija Porziņģa 100.precīzais trejacis šajā sezonā. Viņš šosezon arī 110 reizes ir bloķējis pretinieku metienus, kļūdams tikai par 12.spēlētāju NBA vēsturē, kurš sezonas laikā abos statistikas rādītājos pārsniedzis simta robežu.

Turpinājumā latvietis gan aizmeta vairākus metienus garām un pirmo puslaiku noslēdza ar desmit punktiem, bet "Knicks" atradās iedzinējos ar 53:66.

Cerību stariņš uz izglābšanos viesiem pavīdēja trešajā ceturtdaļā, kuras sākumā Porziņģis iemeta savu otro tālmetienu, bet piecas minūtes līdz ceturtdaļas beigām, kad latvietis atkal bja precīzs no perimetra, "Knicks" bija vien piecu punktu deficīts (72:77). Ceturtdaļas pēdējās četras minūtes Porziņģis pavadīja uz rezervistu soliņa, bet "Knicks" uz brīdi spēja panākt arī daudzsološo 78:81.

Tomēr lauzt cīņas gaitu viesi nespēja. Pirms pēdējās ceturtdaļas "Knicks" zaudēja ar 81:89, bet pēdējā cīņas cēlienā "Pistons" spēlēja daudz saturīgāk, beigās pelnīti izcīnot pārliecinošu uzvaru. Porziņģis pēdējā ceturtdaļā punktus neguva, taču izcēlās ar četriem bloķētiem metieniem.

Ņujorkas klubs piedzīvoja šosezon 40.neveiksmi 66 aizvadītos mačos, bet viesos "Knicks" bilance tagad ir 23 zaudējumi 34 spēlēs.

Ar 26 uzvarētām spēlēm Porziņģa pārstāvētais klubs Austrumu konferencē joprojām ieņem 12.vietu, no astotās pozīcijas, kurā atrodas Milvoki "Bucks", atpaliekot par piecām uzvarām. Tiesa, "Bucks" ir aizvadījuši par divām spēlēm mazāk.

Savukārt "Pistons" ar 33 uzvarām 66 spēlēs ir konferences septītajā vietā.

Nākamo spēli "Knicks" aizvadīs jau svētdien, kad principiālā duelī viesosies pie Austrumu konferences pārliecinoši vājākās šīs sezonas komandas Bruklinas "Nets", kura izcīnījusi vien 11 uzvaras 64 mačos.