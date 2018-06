Pirmo reizi Liepājā tiks izcīnīta ceļazīme uz FIBA Pasaules tūres "Challenger" turnīru

Liepājā, “Lielā Dzintara” pievārtē kādai no 3x3 basketbola komandām sestdien, 7. jūlijā, sāksies ceļš uz Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Pasaules tūres posmu, jo “Ghetto Basket” desmitās sezonas trešajā izbraukuma turnīrā Liepājā Pro grupas uzvarētāju balva būs ceļazīme uz “Ghetto Basket Ventspils Challenger”. 3x3 basketbola svētkos notiks spēles arī amatieriem, sievietēm un vairāku vecuma grupu jauniešiem, informē Ghetto Games projektu direktore Sanda Gertnere.

Jaunā olimpiskā sporta veida 3x3 basketbola kalendārs šovasar papildināts ar Latvijā vēl nebijuša līmeņa sacensībām – 28. un 29. jūlijā notiekošo “Ghetto Basket Ventspils Challenger”. 16 komandas divu dienu turnīrā sacentīsies par iespēju piedalīties FIBA 3x3 Pasaules tūres posmā Lozannā (Šveice) 24. un 25. augustā.

Pirmais kvalifikācijas turnīrs uz Ventspils “Challenger” notika 26. maijā Ogrē, kad par uzvarētājiem kļuva Krievijas komandas “Piter” 3x3 basketbolisti. FIBA 3x3 basketbola Pasaules tūres “Satellite” kategorijas turnīrs 30. jūnijā notiks Jelgavā, 5. jūlijā – Liepājā, 21. jūlijā – Krāslavā un 22. jūlijā – Cēsīs.

Liepājas un tuvākās apkārtnes komandām šovasar būs lieliska iespēja labi sagatavoties “Ghetto Basket” turnīram, piedaloties Liepājas pilsētas Sporta pārvaldes organizētajā “Liepāja 3x3” čempionātā. Pirmie divi posmi notiks 6. jūnijā un 4. jūlijā.

“Ghetto Basket” Liepāja spēles notiks ne tikai Pro grupā, bet vēl sešās grupās – Amatieri, Sievietes, U16 zēni (2002. g. dz. un jaunāki), U16 meitenes (2002. g. dz. un jaunākas), U14 grupa (2004. g. dz. un jaunāki) un U12 grupā (2006. g. dz. un jaunāki). Potenciālajiem dalībniekiem jāņem vērā, ka Amatieru grupā nedrīkst startēt basketbolisti, kuri pēdējās desmit sezonās devušies laukumā Latvijas Basketbola līgas pirmās divīzijas spēlē vai arī pēdējās trijās sezonās pārstāvējuši kādu LBL2 klubu.

“Ghetto Basket” spēles Liepājā notiks koncertzāles “Lielais Dzintars” automašīnu stāvvietā. Komandu pieteikšanās 7. jūlijā no plkst. 16:00 līdz plkst. 17:00, bet uzreiz pēc tam spēļu sākums. Dalības maksa Pro un Amatieru grupā noteikta desmit eiro no komandas, bet sieviešu un jauniešu grupās – seši eiro no vienības. Īpaši šajā reizē, Liepājas pilsētas komandām dalība turnīrā – bez maksas.

Dalībniekiem, kuri ir sasnieguši 13 gadu vecumu, jābūt paša izveidotam spēlētāja profilam FIBA 3x3 basketbola sacensību sistēmā “https://play.fiba3x3.com/”. Komandu iepriekšējā reģistrācija (līdz 6. jūlija plkst. 23:00) turnīram FIBA sistēmā nodrošina tās izlikšanu apakšgrupā atbilstoši FIBA 3x3 basketbola pasaules rangam.

Tiešā saite uz reģistrāciju Liepājas turnīram: https://play.fiba3x3.com/events/fb98148e-12f7-4780-9ed2-886f4b7ac8eb

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Atrodoties Biedrības "STREETBASKET" (REĢ. 40008138116) organizētajos pasākumos, ar savu klātbūtni ikviens tās apmeklētājs apliecina, ka neiebilst pret fotografēšanu, filmēšanu un materiālu publicēšanu biedrības mājaslapā, sociālajos tīklos un citos publicitātes materiālos. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar biedrības pārstāvjiem.