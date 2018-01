Ostapenko WTA rangā pakāpjas uz rekordaugsto sesto vietu; Sevastova saglabā savu pozīciju

Latvijas tenisa zvaigzne Aļona Ostapenko jaunākajā WTA rangā, kas publicēts pirmdien, sasniegusi jaunus augstumus un pakāpusies uz sesto vietu, kamēr planētas pirmās raketes godu atguvusi Dānijas pārstāve Karolīna Vozņacki.

Pašlaik 20 gadus vecā Ostapenko līdz šim ilgāku laiku bija pasaules ranga septītās vietas īpašniece, kas vienlaikus bija arī viņas augstākā pozīcija karjerā. Tomēr pēc sezonas pirmā "Grand Slam" turnīra - Austrālijas atklātā čempionāta -, kur Latvijas pārstāve aizkļuva līdz trešajai kārtai, un tuvāko konkurenšu neveiksmes ļāvušas viņai pakāpties uz rekordaugsto sesto pozīciju, vēsta LETA.

Pagājušā gada Francijas atklātā čempionāta uzvarētāja Ostapenko uz pasaules ranga septīto vietu pakāpās oktobrī, sasniedzot jaunu karjeras rekordu un vēl nebijušus augstumus Latvijas profesionālajā tenisā. Vēl septembrī viņa kļuva par pirmo Latvijas tenisisti dāmu vienspēļu ranga desmitniekā, bet turpinājumā viņa pakāpeniski savas pozīcijas uzlaboja. 2014.gadā ATP ranga desmitniekā dažas nedēļas atradās arī Ernests Gulbis.

Ostapenko panākumi pamanīti arī pasaulē un viņa izvirzīta prestižajai "Laureus" sporta balvai kategorijā 2017.gada lielākais atklājums jeb izlaušanās. Balvu saņēmēji tiks nosaukti 27.februārī.

Šonedēļ Ostapenko iecerēsi piedalīties Sanktpēterburgas "Prmeier" sērijas turnīrā, kurā izlikta ar otro numuru. Tas viņai šīs sacensības ļaus sākt no otrās kārtas, kur viņa tiksies ar pasaules ranga 197.vietas īpašnieci Veru Zvonarevu no Krievijas, kura startam Sanktpēterburgā saņēmusi rīkotāju piešķirto ielūgumu, vai planētas 28.raketi Kiki Bertensu no Beļģijas. Šīs tenisistes savstarpēju maču aizvadīs otrdien.

Tikmēr Latvijas otrā rakete sieviešu tenisā Anastasija Sevastova rangā saglabājusi iepriekš ieņemto 15.vietu, kas joprojām ir viņas karjeras rekords. Viņa šajā pozīcijā atgriezās pēc janvāra sākumā sasniegtā pusfināla Brisbenas sacensībās.

Iepriekš Latvijas pārstāve šo pozīciju bija sasniegusi arī pagājušā gada oktobrī.

Austrālijas atklātajā čempionātā Sevastova vienspēlēs aizkļuva līdz otrajai kārtai, kur gan piekāpās slavenajai krievietei Marijai Šarapovai.

Sagaidāms, ka Ostapenko un Sevastova pārstāvēs Latvijas izlasi februārī gaidāmajā Federāciju kausa turnīrā. Eiropas/Āfrikas zonas pirmās grupas sacensības norisināsies Igaunijā no 7.līdz 10.februārim, bet Latvija tajās ielozēta vienā grupā ar Polijas, Turcijas un Austrijas izlasēm.

No pārējām Latvijas tenisistēm Marcinkēviča atguvusi sešas vietas un tagad ieņem 272.pozīciju. Savukārt 17 gadus vecā Daniela Vismane arī pakāpusies par tikpat pozīcijām un ir planētas 870.rakete, vēl viena septiņpadsmitgadniece Alise Čerņecka ieguvusi trīs vietas un atrodas 1057.pozīcijā, bet 18 gadus vecā Irina Ļapustina pakāpusies par divām pozīcijām un ir 1089.vietā.

Tikmēr pasaules ranga līderes godā atgriezusies Austrālijas atklātā čempionāta uzvarētāja Vozņacki. Viņa par pasaules ranga līderi kļuvusi trešo reizi karjerā. Pirmā reize bija 2010.oktobrī, vadībā noturoties 18 nedēļas līdz 2011.gada februārim. Tiesa, pirmo vietu Vozņacki zaudēja tikai uz nedēļu, pēc tam to atgūstot un paliekot ranga vadībā nākamās 49 nedēļas, līdz pat 2012.gada janvāra beigām.

Sestdien notikušajā Austrālijas atklātā čempionāta finālā Vozņacki ar 7-6 (7:2), 3-6, 6-4 pieveica tā brīža pasaules ranga pirmo raketi Simonu Halepu no Rumānijas, pirmo reizi karjerā tiekot pie "Grand Slam" trofejas.

Savukārt Halepa tagad atkritusi uz otro vietu - pasaules ranga līderes godā viņa bija kopš pagājušā gada 8.oktobra, pirmajai raketei esot 16 nedēļas.

Pasaules ranga trešajā vietā tagad ir Ukrainas pārstāve Eļina Svitoļina, kura pakāpusies no ceturtās pozīcijas, uz to tagad atbīdot spānieti Garvinji Mugurusu. Tikmēr piektā ar čehiete Karolīna Plīškova, kura pakāpsies no sestās pozīcijas, bet viņai seko Ostapenko. Septītā ir francūziete Karolīna Garsija, pakāpjoties par vienu pozīciju, bet no piektās uz astoto vietu nokritusi pieredzējusī amerikāniete Venusa Viljamsa.

Devītajā pozīcijā, pakāpjoties no 16.vietas, ir teicami sezonu uzsākusī vāciete Angelika Kerbere, bet pirmo desmitnieku noslēdz francūziete Kristīna Mladenoviča, kura pirms tam bija pozīciju zemāk. Zīmīgi, ka viņa vienspēlēs pamanījusies ciest jau 15 zaudējumus pēc kārtas, bet tas nav liedzi veikt kāpumu pasaules rangā.

Savukārt WTA dubultspēļu rangā Ostapenko pakāpusies par vienu vietu uz 44.pozīciju, bet Sevastova zaudējusi vienu vietu un ir 102.pozīcijā. Tikmēr Marcinkēviča atkāpusies par trim vietām un tagad ir 196.pozīcijā, bet Ļapustina šobrīd ieņem 1230.vietu.

Austrālijas atklātā čempionāta dubultspēlēs Sevastova aizkļuva līdz otrajai kārtai, kamēr Ostapenko piedzīvoja neveiksmi pirmajā kārtā.