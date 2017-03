Mārtiņš Flaksis Dienvidāfrikā sasniedz finišu prestižākajās MTB daudzdienu sacensībās

Riteņbraukšanas amatieri Mārtiņš Lejiņš un Mārtiņš Flaksis tikuši pirmo latviešu godā, kuri startēja pasaulē grūtākajās daudzdienu kalnu divriteņu sacensībās “Cape Epic”. Abu Mārtiņu veidotai komandai astoņu dienu pārbaudījumā Dienvidāfrikas svelmē izdevās sasniegt finišu un aiz sevis atstāt divas trešdaļas konkurentu, informē Latvijas Sabiedriskie mediji.

“Cape Epic” ir daudzdienu kalnu divriteņu sacensības, kas nosacīti pielīdzināmas šosejas “Tour de France” un uzskatāms par vienu no grūtākajiem daudzdienu MTB pārbaudījumiem. Lai arī dienā jāveic ap 100 kilometriem, sportistiem teju 40 grādu karstumā jāpārvar akmeņainas takas un 15 000 augstummetri.

Komanda “Focus Latvia” astoņu dienu sacīkstē ieņēma 180.vietu starp 503 tandēmiem, kuri “Cape Epic” sasniedza finišu. Vēl 210 komandas jeb 29,5 proecenti startējušo savu mērķi nepiepildīja un vairāk nekā 700 kilometru garo pārbaudījumu neizturēja.

Aptuveni 40 procenti dalībnieku veido vairāk nekā 50 dažādu valstu pārstāvniecību Dienvidāfrikas kalnu takās notiekošajās sacīkstēs. Lielākā daļa sacensību dalībnieku ir profesionāļi, tāpēc netrūkst tādu amatieru, kuri loterijā savu veiksmi gaida gadiem. Mārtiņam Lejiņam veicās jau pirmajā reizē un atlika uzrunāt vārda brāli Mārtiņu Flaksi, lai izmantotu šo izdevību startēt kopā ar pasaules labākajiem. Igauņiem šāds prieks bija ticis jau pērn, taču šogad abi Mārtiņi bija vienīgie baltieši Dienvidāfrikā.

Abi latvieši jau pirms starta bija izrēķinājuši, ka astoņās dienās augstummetru ziņā būs 220 reizes jāpieveic 220 Sigulda-Turaida kāpums, ko pazīst gandrīz jebkuras Latvijas riteņbraukšanas skolas audzēknis.

Šā gada lielākais pārbaudījums “Cape Epic”, ar ko daudzi netika galā, bija milzīgais karstums, saulē par vairāk par +45 grādiem. Tas bijis dzīvībai bīstami. Mārtiņam Lejiņam bijusi pat 39 grādu ķermeņa temperatūra un drudzis.

“Esam laimīgi un gandarīti. Desmit mēnešos ieguldītais darbs ir atmaksājies un Latvijas karogs tika pārvests pāri finiša līnijai,” tā vēstīja Lejiņš.

2017.gadā no 18. līdz 25.martam notiekošajās sacensībās triumfēja šveicieši – divkārtējs olimpisko spēļu medaļnieks un trīskārtējs pasaules čempions Nino Šurters un jaunais profesionālis Matiass Stirnemans, kurš šobrīd pasaules rangā ieņem piekto vietu. Abi uzvarētāji, kā arī ātrākās dāmas saņēma pa 160 UCI punktiem. Mazāk punktus nopelnīja pirmo 40 vietu ieguvēji.

Ātrākā vīru komanda astoņu dienu pārbaudījumu veica 26 stundās 35 minūtēs un 6 sekundēs. Absolūtajā kopvērtējumā 37.vietu ieņēma sieviešu starptautiskā komanda, kuru veidojošās šveiciete un zviedriete, kopējo distanci veica 31 stundā 39 minūtēs un 43 sekundēs. Abu Mārtiņu veidotā komanda trasē pavadīja 38 stundas 40 minūtes un 53 sekundes, savā vīriešu vecumgrupā ieņemot 93.vietu starp 224 finišu sasniegušajām komandām.

Visu sacensību nedēļu abi latvieši rādīja vienmērīgu sniegumu un stabilitāti rezultātos. Pēc prologa un pirmās dienas braucieniem komanda “Focus Latvia” ieņēma 192.vietu, otrajā dienā nokrita līdz 216.vietai, tad noslīdzēja uz 219. un 222.vietu, bet pēdējos trijos posmos pakāpās uz 218.vietu, pirmspēdējā posmā atguva vietu otrā simta beigās (199.vieta), taču noslēdzošajā posmā izcīnīja 96.vietu un pakāpās uz 180.vietu kopvērtējumā.

Dunalcnieks Mārtiņš Flaksis ir Durbes novada uzņēmuma “Krastmaļi sēklas” direktors un divu bērnu tēvs, taču viņš ziemā atrada laiku, lai kopā ar savu draugu Mārtiņu Lejiņu trenētos gan -10 grādu salā, gan rudenī brauktu sacenībās Igaunijā, gan pavasarī dotos uz treniņnometni Spānijā, lai viens otram pieslīpētos un spētu Dienvidāfrikā ievērot vienu no noteikumiem – atrasties ne tālāk kā trīs minūšu attālumā vienam no otra. Uz sacensībām Āfrikas tālākajā punktā abi devās bez atbalsta komandas un sacensību laikā dzīvoja milzīgā telšu pilsētiņā kopā ar pārējiem dalībniekiem.

Nākamās ievērības cienīgās velosacensības, kurās piedalīsies trīs latvieši, būs aptuveni 4000 kilometru garās “ranscontinental Race” no Beļģijas līdz Grieķijai. 28.jūlijā šajā samērā brutālajā izaicinājumā startēs Krišjānis Jansons-Ratiniks, Jānis Viškers un Andis Āboltiņš. Atšķirībā no parastajām daudzdienu sacensībām šajā pārbaudījumā hronometrs netiek apturēts ne mirkli un katrs ir pats savas distances plānotājs un dienas režīma veidotājs. Divu nedēļu laikā būs aizliegta palīdzība no malas – nedrīkstēs ne izmantot citu transportlīdzekļu radīto aizvēju, ne paņemt vietējā iedzīvotāja ūdenspudeli. Uzvarētāji guļ četras stundas diennaktī un pārējā laikā nomin vairāk nekā 400 kilometrus, finišu sasniedzot astoņās dienās.

Latvijā riteņbraukšanas sacensību sezona sāksies aprīlī, tikmēr daļa šī sporta veida cienītāju jau marta beigās atsākuši intensīvākus treniņus meža takās un uz šosejām, kamēr citi, tostarp amatieri, devušies uz treniņometnēm uz Eiropas dienvidiem.