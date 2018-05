Madars Apse Latvijā lielākās skeitborda tūres laikā viesosies Liepājā

Latvijā lielākā skeitborda tūre Liepājas skeitparkā pieturēs 26. maijā. No pulksten 17 ikviens laipni aicināts vērot pasaulē atzīto skeitbordistu paraugdemonstrējumus, piedalīties dažādās aktivitātēs, kā arī saskeitot nepiespiestā gaisotnē. Tūri no 23. maija līdz 2. jūnijam organizē Latvijā un pasaulē populārais skeitbordists Madars Apse.

Tūres laikā skeitbordisti apmeklēs arī citu lielāko Latvijas pilsētu skeitparkus, lai tiktos ar vietējiem šī sporta veida entuziastiem un faniem, kā arī izrādītu paraugdemonstrējumus, skeitotu kopā un iedvesmotu tūres apmeklētājus vasarai.

Klasiskā skeitborda tūre iekļauj došanos uz dažādām pilsētām un skeita spotu meklēšanu pilsētvidē, kā arī šī procesa un dažādu triku iemūžināšanu video un foto veidā."Mana ideja ir klasisko skeitborda tūri realizēt savā valstī, lai iedvesmotu vietējos skeitbordistus un arī tos, kuri ar skeitbordu vēl nenodarbojas," atklāj tūres autors - latviešu skeitbordists Madars Apse.

Šī ir līdz šim lielākā skeitborda tūre, kas tiek organizēta Latvijā. Tūrē piedalīsies Madars Apse, Džozefs Skots Jata (Josef Scott Jatta) no Zviedrijas, Pats Dafijs (Pat Duffy) no ASV, Niks Garsija (Nick Garcia) no ASV un Goša Konuševs (Gosha Konyshev) no Krievijas.

Līdzi tūrē dosies fotogrāfi – Nauris Kazāks un Gastons Francisko (Gaston Francisco), kā arī filmētāji Eds Gaba (Ed Gaba) un Danijs Millāns (Dani Millan).

Oficiālie tūres pasākumi norisināsies 23. maijā plkst.17 Kuldīgas skeitparkā, 26. maijā plkst.17 Liepājas skeitparkā un 2. jūnijā plkst.14 Rīgā pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas.

Tūres ietvaros notiks arī dažādi konkursi apmeklētājiem, kā arī katrā no pasākumiem Kuldīgā, Liepājā un Rīgā gaidāms arī muzikāls noslēgums ar dzīvo mūziku. Noslēdzoties tūres pasākumam Kuldīgā, viesnīcā Metropole plkst.21 muzicēs grupa Doni Tondo.

Savukārt 22. maijā Ventspilī, 25. maijā Liepājā un no 28. līdz 1. jūnijam Rīgā pasaulē atzītos skeiterus darbībā varēs sastapt dažādos skeita spotos šo pilsētu ielās.

26. maijā no pulksten 12 Liepājas skeitparkā norisināsies Riposhop.lv balvas izcīņas 2. posms. Dalībnieku reģistrācija no pulksten 11. Dalības maksa 3 eiro. Grupas U11, U14, U17, Open un Dāmu grupa. Papildus informācija Facebook kontā @oldschoolslalom.