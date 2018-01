"Liepājas papīra"/LSSS basketbolistes iekļūst Austrumeiropas līgas izslēgšanas turnīrā

Latvijas klubs "Liepājas papīrs"/LSSS svētdien nodrošināja vietu Austrumeiropas Sieviešu basketbola līgas (EEWBL) izslēgšanas turnīrā.

Liepājnieces "play-off" iekļuva pēc tam, kad Zviedrijas čempionvienība "Lulea" sabraukuma Liepājā spēlē ar rezultātu 79:61 pārspēja Viļņas "Kibirkštis" no Lietuvas, tādējādi Latvijas vicečempiones A apakšgrupā nevar nokrist zemāk par ceturto vietu, vēsta LETA.

Pašas "Liepājas papīrs"/LSSS basketbolistes svētdien pārbaudes mačā ar rezultātu 55:62 (16:14, 10:10, 20:16, 9:22) piekāpās Čehijas komandai Brno "Žabiny", kas ir 2006.gada Eirolīgas čempione.

Sabraukumā Liepājā bija plānojušas piedalīties četras komandas, tomēr organizatori šonedēļ pavēstīja, ka turnīra pastarīte Izmiras "Bornova Becker Spor" no Turcijas atsaukusi dalību no sacensībām. Līdz ar to šīs vienības vietā tika uzaicināta "Žabiny".

Liepājniecēm šajā mačā rezultatīvākā ar 16 punktiem bija Marina Ivaščanka, bet 13 punktus guva Ieva Veinberga.

Kā vēstīts, sestdien Liepājas komanda ar rezultātu 52:96 kapitulēja "Lulea". Savukārt pret "Bornova Becker Spor" vienību Latvijas klubam tika piešķirta tehniskā uzvara, kaut sākotnēji turnīra rīkotāji pavēstīja, ka visas Izmiras komandas līdz šim aizvadītās spēles tiks anulētas.

Šajā nedēļas nogalē "Liepājas papīrs"/LSSS noslēdza regulāro čempionātu. Turnīra rīkotāji vēsta, ka Latvijas klubs izcīnījis trīs uzvaras sešās spēles, tajā pat laikā turnīra tabulā publicējot, ka liepājnieces A apakšgrupā izcīnījušas četras uzvaras septiņos mačos.

Šobrīd šāda pat attiecība ir arī "Kibirkštis" komandai un tādu pat bilanci var iegūt arī Libānas vienība Beirūtas "Al-Riyadi", bet jau šobrīd ir skaidrs, ka, skatoties savstarpējo spēļu bilanci, "Liepājas papīrs"/LSSS spēlētājas tabulu noslēgs tieši ceturtajā pozīcijā.

Uzvaru A apakšgrupā garantējusi bez zaudējumiem spēlējošā Slovākijas vienība Košices "Good Angels", otrā ar piecām uzvarām septiņās spēlēs ir "Lulea", bet trešo vietu iegūs "Al-Riyadi".

B apakšgrupā, visticamāk, triumfēs Latvijas čempiones "TTT Rīga", kas nozīmē, ka ceturtdaļfinālā savā starpā tiksies abas Latvijas vienības.

Šī turnīra vicečempione "TTT Rīga" uzvarējusi visās piecās līdz šim aizvadītajās B grupas spēlēs. Nākamajā nedēļas nogalē "TTT Rīga" regulārās sezonas noslēdzošās cīņas aizvadīs Rīgā un Salaspilī.

Šo EEWBL sezonu uzsāka 16 komandas no desmit valstīm, kas sadalītas divās grupās, katras apakšgrupas vienībai trīs sabraukumu laikā aizvadot viena apļa turnīru. Katras apakšgrupas četras labākās vienības iekļūs izslēgšanas turnīrā, bet sezonas noslēgumā notiks finālčetrinieka sacensības.